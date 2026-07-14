Calendario escolar 2026-2027 en Estados Unidos: cuándo empiezan y terminan las clases

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Cada distrito escolar fija su propio calendario. Foto: Olivier Touron / AFP

El calendario escolar 2026-2027 en Estados Unidos (EE. UU.) ya está definido: los alumnos vuelven a las aulas a partir del 13 de agosto y el último día de clases será entre el 3 y 28 de junio de 2027.

Las clases del ciclo escolar 2026-2027 arrancan primero en Miami-Dade y Los Ángeles, a mediados de agosto, y más tarde en Nueva York, el 10 de septiembre. En esta guía encontrarás las fechas de primer día, último día y vacaciones en los cinco distritos con mayor comunidad latina de Estados Unidos, para que planees el regreso a clases sin sorpresas.

¿Cuándo empiezan las clases en EE. UU. en 2026?

Cada distrito escolar fija su propio calendario porque su junta escolar lo aprueba por separado, lo que se evidencia en las diferentes fechas de inicio y cierre del periodo de clases. Por ejemplo, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) es de los que arranca más temprano en agosto.

No existe una fecha única de regreso a clases en Estados Unidos: cada distrito aprueba su propio calendario. Por eso, mientras en Los Ángeles y Miami los estudiantes vuelven a las aulas a mediados de agosto, en Nueva York lo hacen casi un mes después. Esta es la comparación del primer y último día en los cinco distritos:

Distrito Primer día Último día Vacaciones de invierno Miami-Dade (MDCPS) 13 ago 2026 3 jun 2027 21 dic – 1 ene LAUSD (Los Ángeles) 12 ago 2026 4 jun 2027 21 dic – 8 ene CPS (Chicago) 24 ago 2026 11 jun 2027 21 dic – 4 ene Denver (DPS) 24 ago 2026 4 jun 2027 21 dic – 1 ene NYC DOE (Nueva York) 10 sep 2026 28 jun 2027 24 dic – 1 ene

¿Cuándo terminan las clases?

Entre los cinco distritos con mayor comunidad latina de Estados Unidos, el NYC DOE es el último en culminar las clases, exactamente el 28 de junio. En Los Ángeles y Denver será el 4 de junio, mientras que en Chicago está programado para el 11 de junio.

El fin del ciclo también varía: Miami-Dade es el primero en salir de vacaciones, el 3 de junio de 2027. Eso significa que las familias en Miami, Denver y Los Ángeles tendrán el verano más largo, y las de Nueva York, el más corto.

Vacaciones de invierno, Thanksgiving y primavera

Además del verano, hay tres periodos de descanso que conviene tener en el radar para planear viajes o cuidado de los niños:

Thanksgiving: la mayoría de los distritos cierra toda la semana (del 23 al 27 de noviembre de 2026).

la mayoría de los distritos cierra toda la semana (del 23 al 27 de noviembre de 2026). Vacaciones de invierno: arrancan alrededor del 21 de diciembre, pero el regreso varía entre el 4 y el 11 de enero, según el distrito. Por ejemplo, en Nueva York inician el 24 de diciembre y culminan el 2 de enero, pero en Los Ángeles las vacaciones se extienden hasta el 8 de enero.

arrancan alrededor del 21 de diciembre, pero el regreso varía entre el 4 y el 11 de enero, según el distrito. Por ejemplo, en Nueva York inician el 24 de diciembre y culminan el 2 de enero, pero en Los Ángeles las vacaciones se extienden hasta el 8 de enero. Spring break: casi todos coinciden del 22 al 26 de marzo de 2027. Nueva York es la excepción, con su receso a finales de abril.

Días festivos y días sin clases

Cada distrito suma días de asueto propios, además de los feriados federales. Algunos tienen un significado especial para la comunidad latina:

LAUSD: el Cesar Chavez Day (31 de marzo de 2027) es día sin clases, en honor al líder de los derechos de los trabajadores agrícolas.

el Cesar Chavez Day (31 de marzo de 2027) es día sin clases, en honor al líder de los derechos de los trabajadores agrícolas. Nueva York: cierra por festividades religiosas diversas como Yom Kippur (20 de septiembre de 2026), Eid al-Fitr (20 de marzo de 2027) y Diwali (8 de noviembre de 2026).

cierra por festividades religiosas diversas como Yom Kippur (20 de septiembre de 2026), Eid al-Fitr (20 de marzo de 2027) y Diwali (8 de noviembre de 2026). Todos los distritos: Labor Day, Thanksgiving, MLK Day, Presidents Day y Memorial Day.

¿Cómo descargar el calendario oficial de tu distrito?

Para las fechas oficiales y cualquier ajuste de última hora, consulta directamente el calendario de tu distrito:

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