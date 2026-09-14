ISSSTE e IMSS: estas son las fechas de pago de la pensión de octubre 

GENERANDO AUDIO...

ISSSTE e IMSS. Foto: Cuartoscuro

Los pagos de pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondientes a octubre de 2026 llegarán conforme a los calendarios oficiales de ambas instituciones.

Los pensionados del ISSSTE recibirán su depósito el miércoles 30 de septiembre, mientras que los del IMSS podrán disponer de su pago el jueves 1 de octubre.

¿Cuándo cae el pago de la pensión del ISSSTE?

El pago de la pensión ISSSTE de octubre se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial publicado por el instituto.

Esto significa que, aunque se trata de la pensión correspondiente a octubre, el depósito estará disponible desde septiembre. El ISSSTE establece sus fechas de pago de esta manera para que las personas pensionadas y jubiladas reciban la mensualidad antes de que comience el mes al que corresponde.

Calendario de pagos ISSSTE 2026: octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo

Para los meses que faltan de 2026, el calendario del ISSSTE contempla las siguientes fechas:

Octubre: miércoles 30 de septiembre

Noviembre: jueves 29 de octubre

Aguinaldo: la primera parte se entregará durante la primera quincena de noviembre

Diciembre: viernes 27 de noviembre, fecha en la que también se depositará la segunda parte del aguinaldo

Foto: ISSSTE.

¿Cuándo cae el pago de la pensión del IMSS?

El pago de la pensión IMSS de octubre se realizará el jueves 1 de octubre de 2026. Esta fecha corresponde al primer día hábil del mes, por lo que no es necesario recorrer el depósito.

El IMSS establece que las personas pensionadas que reciben su pago directamente a través del Instituto cobran el primer día hábil de cada mes. Cuando el día 1 coincide con un sábado, domingo o día inhábil, el pago se realiza en la fecha hábil que corresponda.

Calendario de pagos IMSS 2026: octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo

Para el cierre de 2026, el calendario del IMSS señala:

Octubre: jueves 1 de octubre

Noviembre: lunes 2 de noviembre

Diciembre: martes 1 de diciembre

Aguinaldo: se paga durante el mes de noviembre a las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997

Foto: IMSS.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.