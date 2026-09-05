No solo septiembre, los meses en los que ha temblado en México; UNAM echa abajo mitos

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Mitos sobre los temblores Foto: Sgutterstock

Septiembre ha sido relacionado continuamente con los movimientos sísmicos, sobre todo por el recuerdo de los terremotos ocurridos en 1985 y 2017, que dejaron una gran cantidad de víctimas y daños materiales.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han dado a la tarea de desmentir esta creencia que relaciona a este mes con este fenómeno geológico, así como desmitificar otras afirmaciones que se han mencionado sobre los movimientos telúricos.

¿Septiembre es el mes que tiembla?

Raúl Valenzuela Wong, investigador del Instituto de Geofísica, explica que el origen de un sismo ocurre a varios kilómetros de profundidad por los movimientos de las placas tectónicas y no tiene relación con otros eventos como el calor, el frío, la lluvia o eventos atmosféricos como el cielo rojo o las llamadas nubes aborregadas.

El experto asegura que la creencia sobre el mes de septiembre ligado a los temblores es solo un mito, pues cita a otros sismos que han sido representativos y que ocurrieron en otros meses:

El sismo del Ángel en julio de 1957

El de marzo de 1979 en Campestre Churubusco

El de junio de 2020, de magnitud superior a siete

¿Los perritos sienten los temblores?

Otra de las creencias que se menciona es sobre la intuición de los perros ante estos desastres, algo desmentido por Julio Velázquez Rodríguez, titular de la Unidad de Búsqueda y Rescate K9 de la UNAM, quien habla sobre esto.

Asegura que, aunque los caninos tienen una gran sensibilidad auditiva y pueden percibir vibraciones, esta es muy limitada y no puede ser un sistema de predicción confiable.

“Se trata de características aún poco estudiadas, pero no es posible afirmar que los perros anticipen un sismo con antelación”. De igual forma, menciona que no todo perro puede desempeñarse como rescatista, pues necesitan entrenamiento especializado y criterios de bienestar animal tras una selección.

La era digital amplifica las supersticiones

Por otra parte, Raúl Valenzuela Wong asegura que los rumores sobre predicciones de videntes o que estos eventos tienen una periodicidad se han amplificado debido a las redes sociales.

“Tenemos arraigada la costumbre de pensar en explicaciones esotéricas. Eso no es benéfico para la sociedad ni para una adecuada preparación. La prevención no sólo depende de las instituciones, sino también de la responsabilidad individual”, concluye Velázquez.

Por este motivo, el mensaje es claro al puntualizar que los sismos no se pueden predecir, pero sí podemos estar mejor preparados para enfrentarlos.

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