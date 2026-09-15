Mitch Voit, el “perfecto” jugador de los Mets que se hizo viral por parecer creado con IA

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Mitch Voit: el atleta que parece hecha con IA. Foto: AFP

Mitch Voit, una de las principales promesas de los Mets de Nueva York, se volvió viral en redes sociales por una razón que poco tiene que ver con sus números en el beisbol, usuarios comenzaron a bromear con que su apariencia “parece la de un personaje creado con inteligencia artificial”.

El revuelo ocurrió después de que un video de Voit durante una comparecencia ante medios en el Citi Field comenzó a circular en redes sociales.

"It's really a moment for me to share with my family"



Mitch Voit says he's "incredibly proud" to be able to share the moment with his family after he was named the Mets' Player Development Player of the Year: pic.twitter.com/PaoCEcNrhY — SNY Mets (@SNY_Mets) September 14, 2026

El jugador estuvo presente el pasado lunes 14 de septiembre como parte de la ceremonia en la que los Mets reconocieron a sus principales prospectos tras la temporada de ligas menores.

Los comentarios no tardaron en aparecer, en la red social X un usuario escribió que Voit podría ser “la persona más atractiva de todos los tiempos” y comparó su apariencia con la de un príncipe de Disney generado con IA.

Foto: AFP

Otro bromeó con que los Mets serían el primer equipo de MLB en utilizar un prospecto creado por inteligencia artificial.

Los usuarios comentaron que Volt podría ser bueno como estrategia de marketing y como modelo de productos, incluso hubo quienes le encontraron parecido con el actor Taylor Lautner.

Sin embargo, mientras las redes se concentraban en su apariencia, Voit habló de un aspecto mucho más relacionado con su desarrollo como beisbolista, su preparación en cada turno.

“Estoy tratando de identificar mis puntos fuertes en el plato y cómo se comparan con los de este lanzador“, explicó el jugador durante su aparición ante los medios.

También señaló que busca aprovechar cada turno para aportar el mayor valor posible al equipo.

"In every single area of my game, I'm significantly better than I was a year ago when I was here."



Mitch Voit credits the Mets' player development staff for helping his game grow over the past year: pic.twitter.com/so14TUKiwL — SNY Mets (@SNY_Mets) September 14, 2026

¿Quién es Mitch Voit?

Mitch Voit, cuyo nombre completo es Mitchell Veblen Voit, es un beisbolista estadounidense nacido el 30 de septiembre de 2004 en Milwaukee, Wisconsin, tiene 21 años, mide 1.83 metros y pesa alrededor de 91 kilogramos.

El jugador se desempeña principalmente como infielder, actualmente forma parte de los Binghamton Rumble Ponies, filial de Doble-A de los Mets, aunque también ha jugado como segunda base y shortstop.

Welcome to New York, Mitch Voit 🗽 pic.twitter.com/DKXRxI4h90 — SNY Mets (@SNY_Mets) July 19, 2025

Antes de llegar al beisbol profesional, Voit jugó tres temporadas con los Michigan Wolverines de la Universidad de Michigan, en 169 partidos universitarios registró un promedio de bateo de .303, además de 35 jonrones y 138 carreras impulsadas.

Su última temporada universitaria fue especialmente destacada, en 2025 bateó para .346/.471/.668 en 56 partidos, conectó 14 jonrones, produjo 60 carreras y se robó 14 bases. También fue elegido al primer equipo All-Big Ten y recibió reconocimientos All-American.

¿Cuándo llegó Mitch Voit a los Mets?

Foto: AFP

Los Mets seleccionaron a Voit con la selección número 38 global de la primera ronda del Draft de MLB de 2025, el equipo lo eligió proveniente de Michigan y lo firmó por un bono de 1.75 millones de dólares.

Aunque durante sus primeros años universitarios también fue utilizado como pitcher, una cirugía en el codo derecho durante 2024 prácticamente terminó con esa faceta de su carrera, los Mets lo proyectaron principalmente como jugador de cuadro.

Su primera experiencia profesional llegó en 2025 con St. Lucie, en Clase A, donde disputó 22 partidos y se robó 20 bases.

Para 2026 comenzó la temporada con los Brooklyn Cyclones, en High-A, antes de recibir el ascenso a Doble-A Binghamton el 27 de julio. En ese momento era considerado el prospecto número cinco de los Mets por MLB Pipeline.

Los números de Mitch Voit en 2026

Voit terminó la temporada de ligas menores con números que explican por qué los Mets lo consideran una de sus promesas.

Entre High-A y Doble-A, dos niveles de las ligas menores de beisbol, disputó 105 partidos, en ellos bateó para .273, es decir, conectó de hit en poco más de dos de cada 10 turnos al bate.

Además, conectó 13 cuadrangulares, produjo 59 carreras para su equipo y robó 45 bases. También terminó con un porcentaje de embasado de .371, que indica las veces que logró llegar a una base, y un OPS de .802, estadística que combina su capacidad para embasarse y batear con fuerza.

Una de las claves de su temporada llegó a partir del 24 de mayo, desde esa fecha y hasta el final de la campaña de ligas menores, Voit bateó para .300, es decir, consiguió conectar de hit en aproximadamente tres de cada 10 turnos al bate.

Además, registró un OPS de .866, una estadística que combina su capacidad para embasarse y batear con fuerza, en ese periodo también consiguió 32 de sus 45 bases robadas de la temporada.

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