Calor extremo en las Carolinas: qué precauciones tomar ante temperaturas de hasta 115 °F

GENERANDO AUDIO...

El calor extremo también “invade” las casas. Foto: M-Production / Shutterstock

Las Carolinas estadounidenses, Carolina del Norte y del Sur, enfrentan una semana marcada por el calor extremo: temperaturas elevadas, humedad y tormentas aisladas.

Según estima el equipo de meteorólogos de WYFF News 4, estación de TV con sede en Greenville, Carolina del Sur, las temperaturas rondarán los 90 °F. Sin embargo, la sensación térmica podría situarse entre 100 °F y 106 °F durante buena parte de la semana y acercarse a los 109 °F para el viernes.

Por su parte, los pronósticos del National Weather Service (NWS) confirman que algunas zonas de las Carolinas afrontarán condiciones todavía más peligrosas.

En la costa de Carolina del Sur, por ejemplo, se prevé índices de calor de hasta 117 °F en áreas situadas al este de la Interestatal 95, mientras que otras zonas podrían alcanzar entre 105 °F y 112 °F.

Para Charleston fue emitida una advertencia de calor extremo para el jueves 13 de agosto, con una sensación térmica de hasta 112 °F.

¿Por qué 115 °F es una temperatura peligrosa y qué precauciones tomar?

Cabe aclarar que los 115 °F que mencionan los expertos corresponde al índice de calor o sensación térmica, no necesariamente a la temperatura real del aire provocada por una cúpula de calor.

Sin embargo, cuando supera los 105 °F aumenta considerablemente el riesgo de agotamiento por calor, deshidratación y golpe de calor, especialmente durante actividades físicas prolongadas.

Bajo estas condiciones, el NWS recomienda reducir las actividades al aire libre, buscar lugares con aire acondicionado y mantenerse hidratado incluso cuando no exista sensación de sed.

Quienes trabajan al aire libre o practican deportes deben extremar las precauciones. Si es posible, es mejor trasladar las labores físicas a las primeras horas de la mañana o después del atardecer.

Otra precaución es permanecer en espacios con aire acondicionado durante las horas de mayor calor. Si tu hogar no dispone de este sistema, es preferible buscar centros de enfriamiento u otros lugares climatizados.

El peligro de calor extremo no desaparece en casa

Dentro de casa tampoco se debe asumir que el peligro desaparece por completo al caer la noche. Las temperaturas elevadas pueden mantenerse durante varias horas y dificultar que el organismo se recupere. El NWS recomienda comprobar especialmente el estado de niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Finalmente, es importante beber agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y holgada y evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados.

Además, nunca se debe dejar a un niño, adulto mayor o mascota dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera durante unos minutos. El interior de un automóvil puede alcanzar temperaturas peligrosas rápidamente.

Ante signos de golpe de calor, la orden inmediata es llamar al 911 y comenzar a enfriar a la persona mientras llega la ayuda.

Las olas de calor son el fenómeno meteorológico más mortal en Estados Unidos, incluso peor que los huracanes y tornados, una realidad que suele pasar desapercibida porque el calor no destruye edificios, pero sí pone al cuerpo humano al límite.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.