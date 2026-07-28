Powerball ahora se juega también en Reino Unido: ¿qué cambia para los jugadores en EE. UU.?

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Premio mayor de Powerball sigue sin encontrar un ganador. Foto: Heather Diehl / AFP

Los jugadores del Reino Unido empezaron a adquirir sus boletos de Powerball desde el pasado 21 de julio, luego de que se hiciera oficial la histórica expansión al otro lado del Atlántico.

Pero los habitantes de la nación europea no solo comenzaron a jugar, sino que están optando al mismo premio mayor que continúa vigente en Estados Unidos: 663 millones de dólares, luego de acumularse en el sorteo realizado este lunes 27 de julio.

De acuerdo con un comunicado de Powerball, al expandir la base de jugadores a nivel internacional se espera que los botes del premio mayor crezcan más rápido, creando mayores oportunidades.

“Sin alterar el precio del boleto de dos dólares ni las probabilidades de ganar”, aclara el informe. La expansión se produjo tras un acuerdo entre Multi-State Lottery Association (MUSL) y Allwyn UK.

¿Qué cambia para los jugadores de Powerball?

En principio, las probabilidades de ganar el premio mayor son las mismas en Estados Unidos y Reino Unido, es decir, uno entre 292.2 millones de boletos.

Sin embargo, al haber más jugadores de otros países optando por el mismo premio, las probabilidades de ser el ganador también disminuyen. El Reino Unido incluye a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Luego hay algunas diferencias, pero no en la estructura del juego, sino en la contribución y entrega del máximo premio. El sorteo es completamente igual: los jugadores eligen cinco números de bolas blancas del uno al 69 y un número de Powerball rojo del uno al 26.

La primera variación es que los boletos comprados en Reino Unido sólo contribuyen a un crecimiento del premio mayor, en este caso de los 663 millones de dólares.

Asimismo los premios menores tienen una estructura adaptada a Europa. Según la sección del Powerball, en el sitio web de la Lotería Nacional del Reino Unido, los premios comienzan en ocho libras esterlinas y ascienden hasta un millón antes del bote máximo.

A través de la plataforma puedes comparar montos de premios y acceder a una sección de preguntas y respuestas para conocer otras normas que son propias de territorio británico.

¿Por qué el premio mayor en Reino Unido es menor al de EE. UU.?

La clave está en cómo anuncia cada país el premio mayor. En Estados Unidos se informa como el valor total de un premio abonado en cuotas anuales a lo largo de 30 años, antes de deducir los impuestos.

Una vez que haya un ganador del premio mayor, el jugador debe elegir entre dos opciones: un pago único en efectivo (que equivale aproximadamente al 50% del pozo anunciado) o mediante una anualidad dividida en 30 pagos escalonados durante 29 años.

Sin embargo, ambas opciones están sujetas a fuertes deducciones por impuestos federales y estatales. Y allí es donde está la diferencia con el Reino Unido al anunciar el premio mayor.

En Reino Unido se anuncia la cantidad estimada que recibiría un ganador durante ese mismo periodo de 30 años, una vez aplicados los tipos de cambio y las obligaciones fiscales británicas.

Generalmente, e indistintamente del país que organiza la lotería, los jugadores suelen optar por los pagos en efectivo. El próximo sorteo de Powerball será este miércoles 29 de julio, a partir de las 11:55 pm (ET).

A principios de julio en Estados Unidos, el premio mayor de Mega Millions superó los 604 millones de dólares y en el último sorteo alcanzó los 800 millones.

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