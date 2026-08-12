Seguro Social: Así se distribuirán los nuevos pagos de agosto

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Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán un nuevo pago esta semana. De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), el depósito está programado para este miércoles 12 de agosto de 2026.

La fecha depende principalmente del día de nacimiento de la persona que recibe el beneficio. Por ello, no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día.

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 12 de agosto?

El pago de este miércoles corresponde a los beneficiarios cuyo día de nacimiento está entre el primero y el 10 de cualquier mes.

La SSA distribuye los beneficios regulares de acuerdo con el siguiente esquema:

12 de agosto: personas nacidas del primero al 10.

personas nacidas del primero al 10. 19 de agosto: personas nacidas del 11 al 20.

personas nacidas del 11 al 20. 26 de agosto: personas nacidas del 21 al 31.

Este calendario aplica, en términos generales, a quienes comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997.

¿Quiénes reciben el Seguro Social en otras fechas?

No todos los beneficiarios están incluidos en este calendario de los miércoles.

Las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 tienen un esquema diferente. En esos casos, el Seguro Social se paga el tercer día del mes.

También existen reglas especiales para quienes reciben simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Según la SSA, en estos casos el beneficio del Seguro Social se paga el tercer día del mes y el SSI el primero, aunque pueden existir modificaciones cuando esas fechas coinciden con fines de semana o feriados.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

El monto del pago no es igual para todos. La cantidad depende de factores como los ingresos registrados durante la vida laboral y la edad en la que la persona comenzó a reclamar su jubilación.

Para 2026, la SSA establece que el beneficio máximo para una persona que comienza a recibir la jubilación a los 62 años es de dos mil 969 dólares mensuales. Si solicita el beneficio a la edad plena de jubilación, el máximo es de cuatro mil 152 dólares, mientras que una persona que espera hasta los 70 años puede alcanzar un máximo de cinco mil 181 dólares.

Sin embargo, estas cantidades corresponden a casos que cumplen requisitos específicos y no representan el pago habitual de la mayoría de los beneficiarios.

La SSA también informó que el beneficio promedio estimado de jubilación para enero de 2026 fue de dos mil 071 dólares mensuales, aunque el promedio cambia con el tiempo.

¿Qué pasa si el pago no llega el 12 de agosto?

Si el depósito no aparece en la cuenta en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales antes de comunicarse con la agencia para reportar un pago atrasado.

Los beneficiarios también pueden revisar la información de sus pagos mediante su cuenta my Social Security y consultar el calendario oficial de depósitos de la agencia.

¿Cuándo será el próximo pago del Seguro Social?

El 19 de agosto será el turno de los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20, mientras que el 26 de agosto recibirán el pago quienes nacieron entre el 21 y el 31.

De esta manera, quienes esperan un depósito del Seguro Social esta semana deben comprobar primero qué día nacieron y bajo qué calendario reciben sus beneficios, ya que la fecha de pago puede variar entre beneficiarios.

#PorSiTeLoPerdiste Seguro Social anuncia cambios al SSI para 2026; simplificarán trámites y reducirán errores administrativos en EE.UU. #Economía https://t.co/SwnhtDyreT pic.twitter.com/m2l6h121KD — Uno TV (@UnoNoticias) August 10, 2026

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