Sismo de magnitud 5,7 sacude las costas de El Salvador, Honduras y Nicaragua

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Temblor en Centroamérica 2026. Foto: Shutterstock

Este miércoles, El Salvador, Honduras y Nicaragua sintieron un temblor de 5.5, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo ocurrió cuando eran las 18:30 horas (00:30 GMT del jueves) y su epicentro se ubicó en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután, a unos 160 kilómetros al sur de la capital de El Salvador.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo situó exactamente a 69 kilómetros al sur-suroeste de Chirilagua. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador publicó, mediante su cuenta oficial de X, que el sismo alcanzó una magnitud de 5,7 frente a la costa de Usulután y confirmó que “no existe amenaza de tsunami para El Salvador”.

No solo El Salvador sintió el temblor: repercusiones en Honduras y Nicaragua

Las autoridades de Protección Civil de Honduras, Nicaragua y El Salvador no han reportado daños materiales ni víctimas que lamentar; sin embargo, los habitantes de las zonas costeras manifestaron preocupación tras el movimiento telúrico.

Este sismo, que sacudió a los tres países de Centroamérica, ocurrió a pocos días del terremoto de 7.4 que estremeció a Colombia, donde se contabilizan 265 muertos, alrededor de tres mil 500 heridos y casi 500 desaparecidos, hasta el momento, según el reporte del Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella.

Además, el pasado 24 de junio ocurrió un doble terremoto en Venezuela de magnitudes 7.2 y 7.5, donde el reporte oficial del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez registra más de seis mil muertos y más de 73 mil personas heridas.

Si bien Centroamérica suele sufrir fenómenos de este tipo con frecuencia debido a su ubicación geográfica, los lugareños sienten temor por los constantes movimientos que ha registrado la Tierra en la región en semanas recientes.

Despliegue de inspección y monitoreo en El Salvador

El operativo para salvaguardar vidas en El Salvador ha sido constante y las autoridades lo han dejado plasmado en sus redes sociales. Durante toda la madrugada de este miércoles, el Cuerpo de Bomberos informó:

“Las unidades en tierra están realizando inspecciones de infraestructura y verificaciones de riesgos en el Centro Histórico de San Vicente tras la actividad sísmica. Resultado: No se reportaron daños ni incidentes. La zona opera con normalidad”.

🔎 DESPLIEGUE PREVENTIVO.

​Unidades en terreno realizan inspección de infraestructura y verificación de riesgos en el Centro Histórico de San Vicente tras actividad sísmica. ​✅ Resultado: Sin daños ni eventualidades reportadas. La zona opera con normalidad.

​Emergencias… pic.twitter.com/rYzeofq7G8 — Bomberos El Salvador 🧑‍🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) August 13, 2026

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras descartó completamente que el sismo pudiera provocar una amenaza de tsunami en sus costas.

Reporte oficial de Honduras

En Honduras, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), mediante el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) y el Centro de Asesoramiento de Tsunamis para América Central (CATAC), reportó que el temblor fue de magnitud 5.8 y se registró frente a la costa de Centroamérica a una profundidad de 5 kilómetros. De acuerdo con la evaluación y simulación realizada en tiempo real, el evento no representa amenaza de tsunami para América Central, precisó la secretaría hondureña en X.

#COPECO INFORMA:



🌊🚨 SISMO FRENTE A CENTROAMÉRICA:



SIN AMENAZA DE TSUNAMI



COPECO a través de CENAOS y el Centro de Asesoramiento de Tsunamis para América Central (CATAC) informó sobre un sismo de magnitud 5.8, registrado frente a la costa de Centroamérica, a una profundidad… pic.twitter.com/xkngNIBPtM — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 13, 2026

“Aunque no existe amenaza de tsunami, se recomienda a la población mantener la calma, informarse únicamente por fuentes oficiales y permanecer atenta a cualquier comunicación de las autoridades. Ante un sismo, protéjase, aléjese de estructuras que puedan representar peligro y siga las indicaciones de los organismos de emergencia”.

#SismoSV | El Ministerio de @MedioAmbienteSV informó los datos finales del sismo sentido, con una magnitud de 5.7 grados, ocurrido frente a la costa de Usulután. A 55.0 km al sur de la playa El Espino. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/ztaIt105WY — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 13, 2026

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