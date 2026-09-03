Alerta por oleaje mortal: el huracán Marie amenaza las costas de California

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Foto generada con Gemini

El huracán Marie mantiene su trayectoria sobre el Pacífico, lejos de la costa de Estados Unidos, pero sus efectos en el oleaje podrían alcanzar California durante los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que las marejadas generadas por el sistema llegarán al sur del estado y podrían provocar condiciones peligrosas para quienes ingresen al mar.

La amenaza principal no está en los vientos del huracán, sino en el oleaje que puede propagarse a cientos de kilómetros de distancia. El NHC señaló que estas marejadas podrían producir condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales.

It's now official — Marie is a Hurricane



All 3 are fully operational Hurricanes including Karina and Lowell. Plenty of space in between them.



Next week we'll have Norbert, too! All thanks to Super El Niño pic.twitter.com/IPk4qv1TYY — Ryan Maue (@RyanWeather) September 3, 2026

¿Cuándo llegará el oleaje del huracán Marie a California?

El pronóstico del NHC indica que las marejadas de Marie afectarán durante los próximos días sectores de la costa suroeste de México y la península de Baja California. Después, el oleaje podría extenderse hacia el norte y alcanzar el sur de California durante el fin de semana.

Esto significa que el riesgo para las playas californianas puede aumentar incluso cuando el centro del huracán permanezca muy lejos de la costa.

Las marejadas generadas por sistemas tropicales pueden viajar grandes distancias sobre el océano y llegar a zonas donde las condiciones meteorológicas parecen tranquilas. Por eso, la presencia de cielo despejado o ausencia de lluvia no significa que el mar sea seguro.

¿Qué peligro representa el oleaje para las playas?

El principal riesgo son las corrientes de resaca, que pueden arrastrar rápidamente a una persona desde la orilla hacia aguas más profundas.

El NHC calificó las condiciones previstas como potencialmente mortales y recomendó consultar los productos emitidos por las oficinas meteorológicas locales antes de acudir a las playas.

Las corrientes de resaca pueden ser especialmente peligrosas para personas que no conocen la zona, niños y bañistas que intenten enfrentarlas directamente.

Ante una corriente de este tipo, los servicios meteorológicos recomiendan no nadar contra ella. Si una persona queda atrapada, debe intentar mantener la calma y desplazarse en paralelo a la costa hasta salir de la corriente para después regresar hacia la orilla.

¿Marie llegará a California como huracán?

No. El pronóstico actual no indica que Marie vaya a tocar tierra en California.

El centro del huracán se encontraba a unas 380 millas, unos 610 kilómetros, al suroeste del extremo sur de Baja California en el reporte de las 2:00 am del jueves 3 de septiembre.

Marie presenta vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, equivalentes a unos 140 kilómetros por hora, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 10 millas por hora, unos 17 kilómetros por hora.

El NHC pronostica que Marie podría ganar algo más de fuerza durante las próximas 48 horas antes de comenzar a debilitarse de forma gradual hacia el fin de semana.

Por ahora, no hay vigilancias ni avisos costeros activos relacionados con el impacto directo del huracán. El peligro previsto para California corresponde al oleaje y las corrientes de resaca.

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