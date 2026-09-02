Una familia perdió casi 12,000 dólares con un abogado de inmigración falso: esto es lo que debes verificar antes de pagar

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La mayoría de estafadores suelen comunicarse solo por WhatsApp. Foto: Cuartoscuro

Una madre de familia del condado de Los Ángeles perdió casi 12 mil dólares en manos de estafadores que suplantaron a un reconocido abogado de inmigración, luego de varios meses de comunicación por WhatsApp y videollamadas falsas, según reportó Univision.

La víctima, identificada únicamente como la señora Villaseñor debido a que pidió mantener su identidad en reserva, buscó ayuda migratoria en internet y encontró lo que parecía ser el contacto real del despacho del abogado Ángel Leal, un litigante reconocido en Los Ángeles. La comunicación se trasladó casi de inmediato a WhatsApp, donde alguien que decía trabajar para su oficina tomó el caso.

Durante varios meses, la mujer tuvo videollamadas por Zoom con personas que se presentaron como agentes de inmigración, recibió correos electrónicos con sellos y fechas oficiales, y le mostraron una oficina virtual decorada con fotografías de figuras políticas para parecer legítima.

El fraude salió a la luz en septiembre, después de varios meses de pagos. En total, transfirió casi 12 mil dólares a una cuenta bancaria de Bank of America mediante depósitos y transferencias, pensando que pagaba los honorarios de su caso migratorio.

¿Por qué los estafadores eligen suplantar a abogados de inmigración?

Los casos como este no son aislados. Según reportó Telemundo, el sistema de cortes de inmigración tenía 3 millones 318 mil casos activos hasta febrero de 2026, y de quienes sí recibieron una orden de deportación, apenas 32.8% contaba con un abogado al momento de emitirse.

Ese vacío es el que los estafadores aprovechan para hacerse pasar por abogados o por sus despachos reales.

El nombre de Ángel Leal, de hecho, ya ha sido usado en más de un fraude documentado por distintos medios, no solo en el caso de la señora Villaseñor. El propio abogado ha descrito cómo los estafadores fabrican contratos falsificados con el logo de su despacho y hasta sitios web que imitan el suyo real, además de audiencias migratorias completamente inventadas que presentan a las víctimas como si fueran procedimientos legítimos.

Este tipo de fraude se suma a otras modalidades de estafa que ya proliferan en el país, aunque con un agravante: usa inteligencia artificial para clonar voces, rostros y hasta oficinas de profesionales reales, lo que hace mucho más difícil distinguir a un despacho legítimo de uno falso a simple vista.

@nbcsouthflorida Prominent attorney Ángel Leal says criminals are creating fake videos using his image, voice and name to convince immigrants to pay for supposed legal services. His identity has been impersonated across multiple social media profiles. In these manipulated videos, a fake version of the lawyer urges people to contact him via WhatsApp to get help with immigration paperwork. #ai #scams #immigration ♬ original sound – NBCSouthFlorida – NBCSouthFlorida

¿Cómo verificar si un abogado de inmigración es legítimo antes de pagar?

Antes de enviar cualquier pago, existen pasos concretos para confirmar que un abogado o representante migratorio es quien dice ser. El propio Ángel Leal recomienda no confiar únicamente en un número de WhatsApp o en una videollamada, sino verificar directamente con fuentes oficiales:

Buscar el nombre completo del abogado en el sitio del colegio de abogados (State Bar) del estado donde dice ejercer, para confirmar que su licencia esté vigente.

Marcar al teléfono fijo que aparece en el sitio web oficial del despacho, nunca al número que llega por un mensaje o correo electrónico.

Pedir un contrato de servicios por escrito, con el costo detallado, antes de hacer cualquier pago.

Recordar que en EE. UU. solo los abogados con licencia vigente y los representantes acreditados por el Departamento de Justicia pueden dar asesoría legal migratoria; notarios, “preparadores de documentos” y consultores migratorios no están autorizados a hacerlo.

Señales de una posible estafa

Entre las señales de alerta, que casi siempre acompañan a este tipo de fraude, se encuentran la comunicación exclusiva por WhatsApp, promesas de resultados “garantizados” o trámites “sin examen”, presión para pagar de inmediato antes de “perder la oportunidad”, y videollamadas con supuestos jueces o agentes que en realidad son actores.

Un recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), por cierto, solo confirma que el papeleo fue recibido, nunca que el caso fue aprobado.

El propio Leal ya presentó denuncias ante la policía local y el FBI por el robo de su identidad, y recomienda a quienes ya cayeron en un fraude similar reportarlo de inmediato tanto a la policía de su condado como a la fiscalía de distrito de California.

Para quienes ya enfrentan un proceso migratorio, conocer qué hacer si ICE llega a la casa o al trabajo es tan importante como blindarse contra este tipo de fraudes, sobre todo en un momento en que el miedo a la deportación se ha vuelto el principal gancho de los estafadores.

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