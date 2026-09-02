ICE detiene a 121 personas en un club nocturno de Memphis, pero solo confirma antecedentes penales de 5

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El resto de arrestados permanece con su situación legal sin aclarar. Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 121 personas durante un operativo realizado la madrugada del domingo 30 de agosto en El Corralón, un club nocturno ubicado sobre Macon Road, en Memphis, Tennessee.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la acción hasta el 1 de septiembre, mediante un comunicado oficial, pero únicamente ofreció detalles sobre los antecedentes penales de cinco de los detenidos, mientras que el resto —116 personas— permanece con su situación legal sin aclarar públicamente.

El operativo, al que el DHS bautizó como Operación Corral Light, fue defendido por el secretario Markwayne Mullin, quien afirmó, según reportó Action News 5, que agentes del ICE “arrestaron a más de 120 extranjeros ilegales en un solo día, entre ellos abusadores de menores, traficantes de droga y agresores violentos”.

La dependencia, sin embargo, no ha explicado por qué esas categorías corresponden solo a cinco de los 121 detenidos, ni ha precisado cuántas de las 116 personas restantes enfrentan cargos migratorios.

¿Qué originó la orden de cateo en El Corralón?

La orden judicial que permitió el operativo, consultada por Telemundo Nashville, no menciona motivos migratorios como justificación original. El documento está vinculado a una investigación del Buró de Investigaciones de Tennessee (TBI) sobre presunto juego ilegal y actividad de narcóticos dentro del negocio, previa al operativo del ICE.

Entre lo que la orden autorizaba a decomisar se encuentra:

Máquinas de juego

Efectivo y cajas registradoras

Videos de las cámaras de vigilancia del negocio

En el operativo participaron agentes del ICE, del TBI y de autoridades estatales, aunque el documento judicial no precisa qué juez lo autorizó ni bajo qué criterio se determinó la detención de todas las personas presentes esa noche, más allá del negocio investigado.

¿Qué antecedentes penales confirmó el DHS de los cinco detenidos?

El DHS identificó por nombre a cinco de los detenidos, de acuerdo con un comunicado oficial de la dependencia. Cada uno enfrenta cargos o condenas distintas, según el propio documento:

Ricardo N. Rodríguez Arteaga, hondureño, con una condena previa por robo y un arresto relacionado con prostitución

Sergio Vieyra Torres, mexicano, arrestado por poner en riesgo a un menor de edad y por conducir en estado de ebriedad

Maryari Pamela López Urivina, hondureña, arrestada por agresión agravada

Jerónima Girón Cisneros, hondureña, arrestada por violencia doméstica

Miguel Galeas Rodríguez, hondureño, con una condena previa por posesión de cocaína

Sobre los 116 restantes, las autoridades no han precisado si cuentan con antecedentes penales. Según Tennessee Lookout, los arrestos del ICE a nivel nacional pasaron de cerca de 30 mil en febrero de 2026 a casi 50 mil en julio, con más del 75% de las personas detenidas sin historial delictivo.

OPERATION CORRAL LIGHT.



In just a SINGLE DAY, @ERONewOrleans arrested 121 illegal aliens in Memphis — including child abusers, drug traffickers, and violent assailants.



We will never stop fighting to get illegal aliens like these OUT of our nation. pic.twitter.com/gJC1bbc7KI — Homeland Security (@DHSgov) September 2, 2026

¿Qué relatan los testigos del operativo?

Vecinos y clientes del lugar describieron escenas de pánico durante la madrugada del operativo. Reina Avina, quien presenció los hechos, relató a Action News 5 que vio a niños en medio de la calle llorando por sus padres. Erika Alegria, otra testigo, describió a un menor que repetía que ese día era su cumpleaños y que “se suponía que iba a ser un buen día”.

Más de 100 personas —entre clientes y empleados— fueron trasladadas del lugar en tres autobuses y dos camionetas, según el mismo medio.

José Salazar, defensor comunitario presente esa noche, acusó a los agentes de burlarse de los asistentes y aseguró que en algún momento sacaron armas de fuego frente a las personas detenidas, un episodio que activistas citan como ejemplo de por qué las familias migrantes deben conocer, de antemano, sus derechos frente a un posible encuentro con las autoridades.

¿Qué dudas plantean autoridades y abogados sobre el operativo?

María Oceja, cofundadora de la organización comunitaria Vecindarios 901, cuestionó el alcance real de la orden judicial. La activista explicó a Telemundo Nashville que una orden para registrar el negocio no autorizaba automáticamente a detener a todas las personas presentes. E

n entrevista con Action News 5, Oceja fue más allá al relatar que los agentes “dejaron de revisar esos documentos y simplemente empezaron a juntar a todos y subirlos a los autobuses”, y agregó, de forma directa, que “tenían una orden para registrar el local, no una orden para detener y juntar a más de cien personas”.

El abogado de inmigración Barry Frager calificó el operativo como un momento sin precedentes en la aplicación de las leyes migratorias y reconoció que, hasta ahora, no hay suficiente información para determinar si se trató de una extensión de los operativos reforzados que el ICE ya realiza de forma habitual o de un procedimiento distinto.

Exigen claridad en los arrestos

El litigante señaló, además, que cambios recientes en reglas y procedimientos por parte de la administración han dificultado ese tipo de verificaciones. La representante estatal demócrata por el Distrito 96, Gabby Salinas, exigió claridad sobre si se presentaron órdenes judiciales, por qué motivo, cuántas se emitieron y por qué se eligió ese negocio en particular.

De acuerdo con organizaciones de defensa presentes esa noche, solo las personas que portaban consigo documentos que acreditaban su ciudadanía estadounidense fueron liberadas en el lugar, un criterio similar al que ya generó polémica en otros episodios recientes de detenciones cuestionadas por parte del ICE.

El operativo en Memphis se suma a una serie de redadas de gran escala registradas en distintos estados de EE. UU. durante 2026, entre ellas la que dejó mil 328 arrestos en una sola jornada en Virginia y Maryland.

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