Seguro Social: Qué trámites puedes hacer sin SSN y cuáles debes evitar si temes una deportación

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Foto: Envato

No tener un número de Seguro Social (SSN) no significa que una persona inmigrante no pueda realizar trámites en Estados Unidos. Existen gestiones tributarias, bancarias y algunos servicios que aceptan otras formas de identificación o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

El panorama cambia cuando se trata de trámites migratorios. En estos casos, presentar una solicitud puede poner información personal y migratoria a disposición de las autoridades, por lo que resulta importante conocer la situación particular antes de iniciar un proceso.

Seguro Social: Trámites que puedes realizar sin un SSN en Estados Unidos

Uno de los principales documentos disponibles para quienes no reúnen los requisitos para obtener un SSN es el ITIN. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lo entrega a determinadas personas que necesitan un número de identificación tributaria y no pueden obtener un Seguro Social.

El ITIN permite cumplir determinadas obligaciones fiscales, pero no concede estatus migratorio ni autorización para trabajar en Estados Unidos. Tampoco funciona como una identificación general fuera del sistema tributario federal.

Por ejemplo, una persona que no tiene SSN puede utilizar un ITIN para presentar una declaración federal de impuestos cuando cumple los requisitos establecidos por el IRS. También puede necesitarlo para determinadas obligaciones fiscales relacionadas con ingresos obtenidos en el país.

El hecho de solicitar un ITIN tampoco cambia por sí mismo el estatus migratorio de una persona. El IRS señala expresamente que este número tiene fines tributarios y no autoriza a trabajar legalmente en Estados Unidos.

Otros trámites, como determinadas gestiones bancarias o solicitudes estatales, pueden aceptar un ITIN, pasaporte u otros documentos. Sin embargo, los requisitos cambian según la institución y el estado.

El SSN no siempre es indispensable para un trámite migratorio

La ausencia de un SSN tampoco impide automáticamente presentar una solicitud ante USCIS. Por ejemplo, el formulario I-589 para solicitar asilo incluye un campo para el número de Seguro Social, pero indica que debe proporcionarse “si lo tiene”.

Esto significa que una persona que no posee un SSN no debe inventar uno ni utilizar el número de otra persona para completar un formulario migratorio.

La situación es distinta cuando una persona sí tiene un SSN. En ese caso, debe proporcionar el número cuando el formulario lo solicite y responder de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Estos trámites migratorios requieren más precaución en Estados Unidos

Solicitar un beneficio migratorio no provoca automáticamente una deportación. Sin embargo, algunas solicitudes pueden resultar especialmente delicadas para una persona que se encuentra en Estados Unidos sin estatus legal o que tiene antecedentes migratorios o penales.

USCIS modificó en febrero de 2025 su política sobre los avisos de comparecencia, conocidos como NTA. La agencia indicó que ya no mantiene determinadas exenciones por categorías para personas que pueden ser removibles y que puede remitir casos a ICE o emitir un NTA en una gama más amplia de circunstancias.

Entre los escenarios que USCIS contempla están algunos casos en los que una persona presenta una solicitud de beneficio migratorio y la agencia la rechaza mientras el solicitante permanece ilegalmente en Estados Unidos. También existen situaciones relacionadas con fraude, tergiversación de información o determinadas actividades delictivas.

Por eso, antes de presentar una solicitud migratoria, conviene revisar si existen órdenes de deportación anteriores, entradas y salidas del país, periodos de permanencia sin autorización, antecedentes penales o información que pueda generar un problema de elegibilidad.

Nunca utilices un SSN que no te pertenece

Una de las situaciones que puede generar problemas graves es utilizar el número de Seguro Social de otra persona o proporcionar información falsa en un formulario oficial.

La falta de un SSN no justifica inventar un número. Cuando una persona no reúne los requisitos para obtenerlo, existen formularios y procedimientos que permiten indicar esa situación o utilizar otro número de identificación cuando la agencia lo autoriza.

El ITIN puede servir para determinadas obligaciones tributarias, pero el IRS deja claro que no sustituye al SSN para trabajar legalmente ni modifica el estatus migratorio.

¿Qué revisar antes de presentar una solicitud de Seguro Social en Estados Unidos?

Antes de iniciar un trámite migratorio, especialmente si la persona no tiene estatus legal, conviene revisar su historial migratorio completo y determinar qué información aparecerá en la solicitud.

La existencia de una orden de deportación, un arresto o condena, el uso previo de documentos o números que no pertenecían al solicitante, una entrada irregular o una solicitud migratoria anterior pueden cambiar completamente el análisis de un caso.

Por eso, cuando existen alguno de estos antecedentes, lo recomendable es consultar con un abogado de inmigración o un representante acreditado antes de presentar una solicitud. Una consulta previa puede ayudar a determinar si el trámite es viable, qué documentos se necesitan y qué riesgos específicos existen.

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