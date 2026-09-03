Huracán Marie, 2 ondas tropicales y el monzón mexicano mantendrán lluvias en el país

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 3 de septiembre de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

A la par, el huracán Marie en el océano Pacífico se desplazará al suroeste de Baja California Sur, alejándose gradualmente; sin embargo, su extensa circulación ocasionará oleaje elevado y rachas fuertes de viento en la península de Baja California y las costas de Pacífico Central mexicano, reforzando además la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Baja California Sur.

Mientras que la onda tropical 35 sobre el occidente del país, y la 36 al sur y sureste, entre otros fenómenos meteorológicos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el centro y occidente.

Toda vez que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Sinaloa Chihuahua Durango Zacatecas Nayarit Jalisco Guerrero Oaxaca Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León Colima Michoacán Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Veracruz Tabasco Campeche Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila Aguascalientes Tamaulipas San Luis Potosí Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro) y Oaxaca (sur). 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas y Quintana Roo.

Oleaje: 3.0 a 4.0 metros de altura: Baja California Sur. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se espera cielo medio nublado y ambiente fresco durante la mañana, así como frío en zonas altas, con ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

También, se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del suroeste de 5 a 15 km/h con rachas de 40 km/h

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes la onda tropical 35 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco y continuará avanzando hacia el oeste, dejando de afectar al territorio nacional.

Mientras que el huracán Marie en el océano Pacífico se desplazará al suroeste de Baja California Sur, alejándose gradualmente, aunque seguirá ocasionando rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la península de Baja California, y reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur.

Además, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, la onda tropical 36 en el sur y occidente, y otros fenómenos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

En tanto que la circulación anticiclónica en niveles medios y altos mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, que finalizará en Coahuila.

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