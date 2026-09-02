Nicaragüense se presentó a su cita migratoria en Washington DC y terminó deportado a África Central: sin pasaporte y a miles de millas de su casa

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El inmigrante fue detenido en febrero de 2026. Foto: Gdisalvo / Shutterstock

Luis Carlos Mendoza-Santamaría, un inmigrante nicaragüense, jamás imaginó que después de una cita “convencional” con las autoridades migratorias de Estados Unidos acabaría detenido y deportado a un país que nunca pensó conocer: la República Centroafricana.

En una entrevista concedida a N+Univision DC, el hombre señaló que nunca le dijeron cuál sería su destino, sino que uno de los tripulantes del avión le confirmó que estaba siendo trasladado a Bangui, capital del país ubicado en África Central. También aseguró que teme por su vida.

“No hay agua, no hay nada, no tenemos las condiciones (para vivir aquí)”, comentó el inmigrante hispano, que desde Bangui continúa bajo custodia policial. Incluso, aclaró que en esa nación no hablan inglés ni español, sino otros idiomas locales que no entiende.

La medida parece ser una estrategia oculta de deportación que el Gobierno de Estados Unidos está aplicando. De hecho, ya ha enviado a cientos de ciudadanos mexicanos a Honduras y Guatemala en lugar de regresarlos a su país, de acuerdo con una investigación de CBS News.

¿Por qué el inmigrante nicaragüense fue detenido y deportado?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró a la cadena televisiva que Mendoza-Santamaría no tenía un estatus legal para permanecer en Estados Unidos.

La agencia federal explicó que el hombre fue detenido por ICE el 19 de febrero de 2026, con una orden definitiva de expulsión, como parte de las medidas migratorias impuestas por la administración de Donald Trump.

Solo en julio, ICE arrestó a mil 964 inmigrantes en dos condados al sur de California, la cifra mensual más alta desde que comenzó la segunda era de Trump.

El inmigrante nicaraguënse explicó que ese día acudió a una cita migratoria para registrar sus huellas. Finalmente, el 28 de agosto fue oficialmente expulsado de Estados Unidos, en un vuelo directo hacia la República Centroafricana.

De acuerdo con el DHS, Luis Carlos ingresó a EE.UU. en septiembre de 2018, siendo interceptado por la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, un mes después fue puesto en libertad bajo fianza.

La familia contó a la prensa que el inmigrante cuenta con una protección bajo la Convención contra la Tortura. Pero el DHS desmintió que gozara del beneficio, alegando que no poseía algún estatus migratorio que impidiera su deportación.

¿Qué es una protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT)?

Consiste en un recurso legal internacional que prohíbe a los países participantes; entre ellos Estados Unidos, expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde exista un peligro real de sufrir tortura.

Según explican los abogados de inmigración nacional Consumer Law Group, funciona como una forma de alivio o defensa contra la deportación cuando una persona no califica para el asilo tradicional.

Aunque frena la deportación y concede permiso para trabajar, la CAT no conduce a la residencia permanente. Expertos consideran que “es un amparo muy sólido”, ya que proviene de tratados internacionales no derogados, pero en algunos casos puede suspenderse o revisarse si la situación del país de origen cambia.

Los familiares de Mendoza-Santamaría afirmaron a Univision que el inmigrante nicaragüense tenía aprobada desde 2013 esta protección, lo que impedía que fuese deportado a Nicaragua. No obstante, el DHS argumentó que no posesía este beneficio.

La abogada Kelley Ortega, experta en asuntos de inmigración, señaló que hay una aplicación más estricta de las leyes migratorias bajo la administración Trump. “Sí puede deportar a alguien, lo va a hacer”, advirtió.

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