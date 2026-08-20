New York envió miles de cartas por su nuevo impuesto a viviendas: ¿cómo evitar el cobro?

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La ciudad de Nueva York comenzó a notificar a propietarios que podrían estar sujetos a un nuevo recargo anual para viviendas que no son su residencia principal. La medida, conocida como impuesto pied-à-terre, contempla excepciones para quienes puedan demostrar que la propiedad sí funciona como su vivienda principal o que cumplen con alguna de las condiciones establecidas por la ciudad.

El Departamento de Finanzas de New York City envió alrededor de 17 mil notificaciones a propietarios y posteriormente amplió el plazo para presentar solicitudes de exención hasta el 18 de septiembre de 2026.

¿Qué es el impuesto pied-à-terre de New York?

Se trata de un recargo anual dirigido a determinadas propiedades residenciales de alto valor que no son utilizadas como residencia principal por sus propietarios.

Para los años fiscales 2026-2027 y 2027-2028, el recargo puede aplicarse a casas de una a tres familias con un valor determinado por el Departamento de Finanzas superior a 5 millones de dólares. En el caso de condominios y cooperativas, el umbral es de un millón de dólares.

Sin embargo, recibir una carta de la ciudad no significa automáticamente que el propietario tenga que pagar el recargo. La notificación indica que el Departamento de Finanzas necesita información adicional para determinar si la propiedad está sujeta al impuesto o si corresponde una exención.

Además, el nuevo impuesto también enfrenta un proceso judicial. A principios de agosto, el juez Wayne Ozzi, de la Corte Suprema de Staten Island, emitió una orden de restricción temporal que bloqueaba su implementación y ordenaba a la ciudad retirar la lista pública de propiedades afectadas.

La medida también impedía avanzar con el proceso a partir de las 17 mil cartas enviadas a propietarios. La administración municipal apeló la decisión y, posteriormente, un tribunal de apelaciones permitió que la implementación continúe temporalmente mientras los tribunales resuelven el caso de fondo, de acuerdo con el portal PIX 11.

A restraining order on New York City's new pied-à-terre tax has been temporarily lifted.

https://t.co/ppDpiMxHIQ — CBS New York (@CBSNewYork) August 14, 2026

¿Quién puede solicitar una exención?

Una de las principales razones para solicitar la exención es demostrar que la propiedad es la residencia principal de una persona que cumple con los requisitos establecidos.

Esto puede incluir al propietario, un inquilino o subinquilino, determinados familiares directos u otras personas que cumplen condiciones específicas de propiedad, sociedades o fideicomisos.

Por eso, una persona que recibió la carta pero vive habitualmente en esa propiedad no debería asumir que tendrá que pagar el nuevo recargo. Primero debe presentar la información solicitada para que la ciudad determine si corresponde la exención.

¿Cómo solicitar la exención?

El trámite se realiza en línea a través del Departamento de Finanzas de New York City.

La persona que recibió la notificación debe tener a mano la carta enviada por la ciudad, ya que contiene un enlace y un código o PIN personalizado que se utiliza para iniciar la solicitud.

Los pasos básicos son:

Revisar la notificación enviada por el Departamento de Finanzas Ingresar al portal oficial del recargo por vivienda no principal Utilizar el PIN o código incluido en la carta Indicar por qué la propiedad no debería estar sujeta al recargo Adjuntar los documentos que demuestren que se trata de una residencia principal o que existe otra razón para la exención Enviar la solicitud antes del 18 de septiembre de 2026

¿Qué documentos pueden pedir?

La documentación depende de la situación de cada propietario y de quién utiliza la propiedad como residencia principal.

Entre los documentos que pueden servir para demostrar la residencia se encuentran declaraciones de impuestos, licencia de conducir o identificación emitida por el DMV, registro electoral, facturas de servicios públicos, contratos de alquiler, comprobantes de pago de renta y documentos relacionados con sociedades o fideicomisos.

La ciudad puede solicitar información adicional para comprobar quién utiliza la propiedad como residencia principal.

¿Qué pasa si no estás de acuerdo con el valor de la propiedad?

La exención y la valoración son dos asuntos diferentes.

Si el propietario considera que el Departamento de Finanzas asignó a la propiedad un valor incorrecto y que por esa razón quedó dentro del umbral del recargo, debe utilizar el procedimiento correspondiente para cuestionar la valoración. Una solicitud de exención no sustituye necesariamente ese proceso.

¿Cuántas personas ya solicitaron la exención?

El proceso ha generado un número importante de solicitudes. Según datos reportados esta semana, 9 mil 884 propietarios habían iniciado una solicitud, mientras que 5 mil 001 ya la habían completado. La ciudad había aprobado 2 mil 318 exenciones.

El número de solicitudes refleja también una de las principales dificultades de la implementación del nuevo impuesto: algunos propietarios recibieron una notificación pese a considerar que la propiedad sí es su residencia principal.

Por eso, la carta no debe interpretarse como una confirmación de que el impuesto ya fue aplicado. Lo importante es responder dentro del plazo y aportar la documentación correspondiente.

¿Qué deben hacer los propietarios que recibieron la carta?

Lo primero es no ignorar la notificación.

Si la propiedad es la residencia principal, el propietario debe utilizar el portal de la ciudad para solicitar la exención y presentar las pruebas correspondientes. Si considera que el valor utilizado por el Departamento de Finanzas es incorrecto, debe revisar además el procedimiento para impugnar la valoración.

El nuevo recargo continúa siendo objeto de disputas legales, pero una corte de apelaciones permitió que la ciudad avance con su implementación mientras continúa el litigio.

Por ahora, para quienes recibieron una notificación, la fecha que deben tener presente es el 18 de septiembre de 2026.

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