Siguen las inundaciones en Estados Unidos: mira cómo afectó a Ohio

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Autoridades piden evitar cualquier vía cubierta por agua. Foto: Brandon Bell / AFP

Ohio es uno de los estados más golpeados por las repentinas inundaciones en Estados Unidos. Especialmente en las comunidades del centro, las fuertes lluvias han provocado crecidas rápidas de agua, rescates acuáticos, cierres de carreteras y otras afectaciones.

Según reportes de 10 WBNS, estación telesiva afiliada a la cadena CBS, las autoridades ya emitieron alertas en el condado de Franklin y zonas cercanas al área central del estado.

La acumulación de agua en calles y carreteras ha creado condiciones peligrosas para conductores y residentes, mientras los equipos de emergencia siguen respondiendo a múltiples llamados.

¿Cómo están afectando las inundaciones en Ohio?

Uno de los momentos más delicados ocurrió en la ciudad de Columbus, donde los bomberos realizaron varios rescates acuáticos durante la jornada del jueves 20 de agosto.

Cerca de las 2:00 de la tarde, equipos de emergencia acudieron a Sweetser Court, donde un niño fue rescatado del agua y trasladado al Nationwide Children’s Hospital en condición estable, reportó el medio.

Horas antes, los bomberos de Columbus habían respondido a una emergencia en Gender Road, donde un campamento de personas sin hogar quedó afectado por la inundación. Autoridades indicaron que 13 personas necesitaban ayuda y dos fueron trasladadas a hospitales cercanos por exposición al agua fría.

La situación obligó al cierre de carreteras

Las inundaciones también afectaron la movilidad en distintas zonas de Ohio. El Departamento de Transporte del estado alertó sobre cierres y restricciones en importantes vías, incluyendo sectores de la Interestatal 71.

Además, varias carreteras locales permanecieron cerradas debido a acumulaciones de agua. Entre ellas estuvieron zonas de Gender Road, Thompson Road en New Albany, Main Street en Reynoldsburg y diferentes calles de Columbus, Grove City y Whitehall.

Entre las carreteras afectadas, según reportes de NBC4, también se encuentran la SR-104 cerca de Big Run, Overbrook Ravine en Clintonville, debido a grietas, y Thompson Road en New Albany.

Las autoridades pidieron a los conductores evitar cualquier camino cubierto por agua, incluso si parece tener poca profundidad. El agua puede ocultar daños en la carretera, arrastrar vehículos o aumentar su nivel en pocos minutos.

Las inundaciones también obligaron a algunas familias a abandonar temporalmente sus hogares. En el condado de Licking se habilitaron refugios para residentes afectados en Pataskala, Heath y Hebron.

¿Qué esperar para los próximos días?

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias y recuerdan que las inundaciones repentinas pueden desarrollarse con rapidez, especialmente en zonas urbanas donde el agua no puede drenarse con facilidad.

El llamado es a que los residentes de Ohio estén atentos a los avisos meteorológicos, evitar desplazamientos innecesarios durante tormentas fuertes y respetar las señales de cierre instaladas por los equipos de emergencia.

Aunque algunas áreas comenzaron a recuperar la normalidad, las autoridades advierten que los riesgos pueden continuar mientras persistan los altos niveles de agua en carreteras, ríos y zonas bajas.

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