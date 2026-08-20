Back to School 2026: apps y recursos gratis para ayudar a tus hijos con las tareas en EE.UU.

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Foto generada con Gemini

Con el regreso a clases en Estados Unidos, las familias pueden apoyarse en aplicaciones y plataformas educativas para reforzar las materias que los niños ven en la escuela. Algunas son completamente gratuitas y otras ofrecen funciones sin costo.

La clave está en elegir la herramienta según la edad del estudiante y la materia que necesita practicar. Estas son algunas de las opciones más útiles para el ciclo escolar 2026.

¿Qué aplicaciones sirven para niños de preescolar y primaria?

Khan Academy Kids

Está dirigida a niños de dos a ocho años y ofrece actividades de lectura, escritura, lenguaje y matemáticas, además de contenidos para el desarrollo socioemocional.

La aplicación es 100% gratuita, no tiene anuncios ni requiere una suscripción. También incluye libros, videos y actividades interactivas.

Duolingo ABC

Es una alternativa para niños de tres a ocho años que necesitan practicar lectura y escritura. Incluye ejercicios de fonética, vocabulario, reconocimiento de palabras y escritura.

La plataforma es gratuita y está diseñada para que el aprendizaje de la lectura tenga un formato de juego.

ScratchJr

Para los más pequeños también existe ScratchJr, una herramienta que introduce conceptos básicos de programación mediante bloques visuales.

Puede ser útil para desarrollar creatividad, secuencias lógicas y resolución de problemas.

¿Cuáles son las mejores opciones para estudiantes de primaria?

Prodigy Math

Si al niño le cuesta practicar matemáticas, Prodigy convierte los ejercicios en una experiencia similar a un videojuego.

La plataforma ofrece contenidos de matemáticas alineados con estándares educativos sin costo para los estudiantes. También cuenta con opciones de pago para familias.

Quizlet

Quizlet puede servir para estudiar vocabulario, conceptos, fechas y fórmulas mediante tarjetas de estudio.

La plataforma tiene funciones gratuitas y otras que requieren una suscripción. Su principal ventaja es que permite organizar el material de estudio por tema.

Duolingo

Para quienes necesitan practicar un idioma, Duolingo ofrece lecciones breves y ejercicios de vocabulario, comprensión y pronunciación.

La plataforma tiene una versión gratuita y una opción de pago con funciones adicionales.

¿Qué herramientas pueden ayudar a estudiantes de secundaria?

Photomath

Photomath permite escanear un problema matemático con la cámara del teléfono y mostrar una explicación paso a paso.

Puede resultar útil para comprobar un procedimiento o entender dónde ocurrió un error, en lugar de limitarse a copiar el resultado.

GeoGebra

GeoGebra es especialmente útil para matemáticas. Permite explorar geometría, álgebra, funciones, cálculo y estadística mediante herramientas visuales.

Puede ser una buena opción para estudiantes que necesitan graficar una función, comprobar una ecuación o visualizar un problema de geometría.

NotebookLM

NotebookLM, de Google, funciona como un asistente de investigación basado en las fuentes que proporciona el usuario.

Los estudiantes pueden cargar documentos, archivos PDF, páginas web, videos de YouTube y otros materiales para crear resúmenes, guías de estudio, preguntas y mapas mentales.

La herramienta tiene restricciones de edad. Su versión para cuentas personales está disponible para usuarios que hayan alcanzado la edad de consentimiento correspondiente, mientras que las cuentas escolares pueden tener reglas diferentes.

Google Gemini

Gemini puede utilizarse para explicar conceptos, buscar información, organizar ideas o ayudar a revisar un texto.

En Estados Unidos, la aplicación móvil está disponible para usuarios de 13 años o más. Para menores de esa edad, Google contempla el acceso con autorización de los padres, según las condiciones aplicables a la cuenta.

Para tareas escolares, conviene utilizar este tipo de herramientas como apoyo para entender un tema y no como sustituto del trabajo del estudiante.

¿Qué recursos gratuitos sirven para proyectos de ciencias?

NASA App

La aplicación oficial de NASA ofrece acceso a imágenes, información sobre misiones, noticias, podcasts y contenidos relacionados con el espacio.

También permite acceder a NASA+, el servicio de contenidos de la agencia, sin necesidad de una suscripción. Está disponible para iOS y Android, entre otras plataformas.

Puede ser especialmente útil para trabajos escolares sobre astronomía, planetas, misiones espaciales y ciencia.

National Geographic Kids

National Geographic Kids ofrece artículos, videos, juegos, cuestionarios y materiales sobre animales, naturaleza, ciencia, geografía y otros temas.

La plataforma también cuenta con materiales de apoyo para el aprendizaje en casa, incluidos recursos para estudiantes de primaria.

¿Dónde encontrar vídeos educativos gratuitos?

TED-Ed

TED-Ed reúne lecciones y videos educativos sobre matemáticas, ciencias, historia, literatura, salud, tecnología y otras áreas.

Las lecciones están organizadas por materia y nivel escolar, por lo que los padres pueden buscar contenidos relacionados con la tarea que el estudiante necesita completar.

Además, la plataforma permite encontrar contenidos en español y otros idiomas mediante sus filtros.

¿Qué deben tener en cuenta los padres antes de usar estas aplicaciones?

Las aplicaciones educativas pueden ser un apoyo para las tareas, pero no sustituyen las indicaciones del maestro ni el trabajo del estudiante.

Antes de descargar una herramienta, conviene revisar:

La edad recomendada y las reglas de acceso para menores

Qué funciones son realmente gratuitas y cuáles requieren pago

Si incluye publicidad o compras dentro de la aplicación

Qué información solicita para crear una cuenta

Si el contenido está disponible en español, especialmente para familias que prefieren estudiar en ese idioma

Si la herramienta explica el procedimiento o simplemente entrega una respuesta

Para las familias que comienzan el nuevo año escolar, estas opciones pueden servir como complemento para practicar en casa, reforzar una materia o preparar un proyecto sin depender únicamente de libros de texto.

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