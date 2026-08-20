Nueva regla contra incendios en California: qué debes retirar de tu propiedad

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Incendio en California. Foto: Envato.

California acaba de poner una nueva línea alrededor de millones de viviendas. La Junta de Silvicultura y Protección contra Incendios aprobó las reglas de “Zone Zero”, que limitan la vegetación y los materiales combustibles alrededor de las casas ubicadas en zonas de alto riesgo de incendios forestales.

La decisión llega después de años de discusiones y, sobre todo, después de incendios que demostraron algo incómodo: una casa puede estar dentro de un vecindario y aun así quedar expuesta a las llamas que comenzaron lejos.

¿Qué cambian las nuevas reglas contra los incendios en California?

La medida establece requisitos específicos para el espacio inmediatamente próximo a las viviendas. Los primeros cinco pies —unos 1.5 metros— alrededor de la casa deberán mantenerse libres de materiales combustibles, aunque la norma finalmente permite algunas plantas bajo determinadas condiciones.

Dentro del primer pie de distancia de las paredes, las reglas son todavía más estrictas. No se permitirá vegetación, una decisión que busca reducir las posibilidades de que las brasas transportadas por el viento encuentren combustible justo al lado de una vivienda.

La llamada Zona Cero o Zone Zero también restringe materiales como:

Hojas y ramas secas

Leña

Mantillo de madera (mulch)

Virutas de madera

Otros materiales combustibles

Cobertizos de madera en determinadas condiciones

Cercas o portones de madera cuando estén conectados directamente con la vivienda

Los árboles no están prohibidos. Pero sus ramas tendrán que mantenerse alejadas de techos y chimeneas.

Eso es importante porque la conversación pública llegó a plantearse como si California estuviera obligando a sus residentes a eliminar sus jardines. No es exactamente eso. La regulación terminó siendo un compromiso después de una fuerte oposición de propietarios, organizaciones comunitarias y grupos preocupados por el costo y el impacto ambiental.

¿Por qué California endureció las reglas sobre vegetación alrededor de las casas?

Hay una razón que puede parecer sencilla, pero que cambia completamente la forma de entender un incendio forestal: las brasas pueden viajar mucho más allá del frente de fuego.

Cuando existen condiciones extremadamente secas y vientos fuertes, esas pequeñas partículas encendidas pueden caer sobre hojas, ramas, arbustos o mantillo. El fuego encuentra entonces combustible junto a la vivienda.

Investigaciones sobre incendios anteriores en California han encontrado que las casas rodeadas predominantemente por vegetación cercana tenían mayores probabilidades de perderse. Otros estudios también sugieren que combinar espacio defendible y materiales resistentes al fuego aumenta las posibilidades de que una vivienda sobreviva.

Un análisis de UC Berkeley sobre cinco grandes incendios ocurridos entre 2017 y 2020 encontró una diferencia reveladora: solamente 20% de las propiedades que no habían tomado medidas de protección sobrevivieron, frente a 37% entre las que habían despejado la Zona Cero y 48% entre aquellas que combinaron ese trabajo con medidas integrales de protección de la vivienda.

No existe una casa completamente “a prueba de incendios”. Pero los datos sí apuntan hacia una dirección bastante clara.

¿A qué casas afectará la nueva Zona Cero de California?

No significa que todas las viviendas del estado tengan que transformar su jardín mañana.

Las nuevas reglas alcanzarán aproximadamente a 2 millones de viviendas situadas en áreas con un riesgo especialmente elevado de incendios forestales, incluidas zonas bajo responsabilidad estatal y determinadas áreas clasificadas como de muy alto peligro de incendio.

Para las construcciones nuevas, los requisitos comenzarán a aplicarse inmediatamente una vez que termine el proceso formal de aprobación.

Los propietarios de viviendas existentes tendrán más tiempo.

La implementación se realizará gradualmente y podrá extenderse hasta cinco años. La primera fase se concentrará en retirar materiales combustibles dentro de los cinco pies de la vivienda. La segunda contemplará modificaciones más específicas, incluida la zona de un pie sin vegetación.

¿Qué tendrán que hacer los propietarios de viviendas en California?

Aquí está probablemente la parte que más interesa a las familias: no se trata simplemente de arrancar plantas y cortar árboles.

La normativa permite cierta flexibilidad para que las comunidades adapten la aplicación a sus circunstancias. Además, los árboles saludables no tendrán que desaparecer por el simple hecho de encontrarse cerca de una casa.

El mantenimiento será fundamental.

Entre las medidas que los propietarios deberán considerar están:

Mantener despejada la zona inmediata a la vivienda

Retirar hojas, ramas y otros residuos secos

Evitar acumulaciones de leña y materiales inflamables cerca de la casa

Mantener limpios techos y canaletas

Podar ramas que se acerquen demasiado al techo o a la chimenea

Sustituir determinados materiales combustibles por alternativas más resistentes al fuego

Para los propietarios con jardines grandes o viviendas en laderas, el costo puede ser considerable.

Y ahí aparece uno de los puntos más polémicos de la nueva política.

¿Cuánto costará cumplir con las nuevas reglas contra incendios?

Los críticos de la regulación sostienen que California está trasladando una parte importante del costo de la prevención a los propietarios.

Durante la audiencia, representantes de comunidades y propietarios advirtieron que los cambios podrían costar miles de dólares a algunas familias, especialmente cuando sea necesario reemplazar cercas, modificar jardines o realizar trabajos en terrenos inclinados.

También existe preocupación por las personas mayores y los propietarios con ingresos limitados que quizá no puedan pagar fácilmente este tipo de trabajos.

El argumento de los funcionarios estatales es distinto: después de años de incendios cada vez más destructivos, esperar a que todos los propietarios adopten voluntariamente las medidas de seguridad ya no parece suficiente.

Y la experiencia reciente respalda, al menos parcialmente, esa postura.

Durante la última década, más de 60 mil viviendas y estructuras fueron destruidas por incendios en California, según los datos citados por Los Angeles Times.

¿California está creando una regla demasiado estricta?

Aquí es donde la discusión se vuelve mucho menos sencilla.

Los defensores de la Zona Cero creen que una regulación uniforme puede evitar que una propiedad mal mantenida se convierta en combustible para las viviendas vecinas. Los opositores consideran que el Estado está imponiendo una solución demasiado amplia a comunidades que tienen condiciones muy diferentes.

California no está sola en esta discusión.

En Oregon y Washington, propuestas relacionadas con el manejo de vegetación para reducir el riesgo de incendios han enfrentado una fuerte resistencia pública. En algunos casos, las medidas fueron rechazadas después de campañas de oposición y desinformación.

La diferencia es que California llega a esta decisión después de experiencias especialmente traumáticas, incluidos los incendios de Los Ángeles de 2025.

Aquellos incendios dejaron una lección difícil de ignorar: las zonas urbanas tampoco están fuera del mapa de riesgo.

¿Cuándo comenzarán las inspecciones por la nueva ley de incendios?

La aplicación dependerá de la ubicación de cada vivienda.

Cal Fire tendrá responsabilidad en las áreas bajo jurisdicción estatal, mientras que los departamentos de bomberos y otras autoridades locales participarán en las zonas de responsabilidad local.

Las inspecciones podrán utilizarse para verificar el cumplimiento y, dependiendo de la jurisdicción, podrían existir órdenes de corrección o sanciones.

Los funcionarios han señalado que inicialmente habrá un componente importante de educación y orientación a los propietarios.

Para las viviendas existentes, las exigencias más amplias no comenzarán de golpe. El calendario contempla varios años para que las familias puedan hacer las modificaciones.

¿Qué tiene que ver esta ley con el seguro de vivienda en California?

Este punto puede terminar siendo tan importante como la propia multa.

California atraviesa desde hace años una crisis de seguros para propietarios en zonas expuestas a incendios. Algunas aseguradoras han endurecido sus criterios de suscripción y renovación, mientras las familias enfrentan primas más elevadas y dificultades para conseguir cobertura.

La prevención de incendios puede convertirse, por eso, en algo más que una obligación legal.

También puede influir en la posibilidad de asegurar una vivienda.

De hecho, California exige que las aseguradoras ofrezcan descuentos a ciertos propietarios que incorporen medidas para hacer sus viviendas más resistentes al fuego.

La lógica es bastante directa: una casa con materiales resistentes, vegetación controlada y espacio defendible representa un riesgo diferente a otra rodeada de combustible seco.

¿Qué deben revisar ahora los propietarios de casas en zonas de alto riesgo?

Si una familia vive cerca de montañas, cañones, áreas boscosas o terrenos abiertos, yo no esperaría hasta que llegue una inspección para empezar a revisar la propiedad.

Conviene comenzar por los cinco pies alrededor de la casa.

Después hay que mirar hacia arriba: ¿hay ramas tocando el techo?, ¿hojas acumuladas en las canaletas?, ¿vegetación seca debajo de los árboles?

Y finalmente hay que mirar hacia afuera: ¿existen arbustos demasiado juntos?, ¿vegetación muerta?, ¿leña o materiales combustibles acumulados?

La nueva Zona Cero no elimina el riesgo de un incendio. Tampoco garantiza que una vivienda sobrevivirá.

Pero California está apostando por una idea que, después de tantas tragedias, resulta difícil ignorar: cuando una casa está mejor preparada, las posibilidades de resistir aumentan.

Y para casi dos millones de propietarios, preparar el jardín ya no será solamente una decisión personal. Se convertirá en una nueva obligación dentro de la estrategia de California para convivir con incendios forestales cada vez más destructivos.

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