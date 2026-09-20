Avanza la agenda migratoria: IRS propone incluir pregunta sobre ciudadanía en el formulario de impuestos de Estados Unidos

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La planilla del IRS podría venir con una nueva pregunta | Foto: Shutterstock

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) presentó un borrador del formulario de declaración fiscal individual que contempla una pregunta sobre la ciudadanía y la autorización para trabajar en el país.

La propuesta, correspondiente al Formulario 1040 para el año fiscal 2026, surge en un contexto de cambios en las políticas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

El documento continúa en fase de borrador y todavía puede modificarse antes de su aprobación definitiva.

La inclusión de este tipo de información en una declaración de impuestos representa un cambio en los datos que podrían solicitarse a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales federales.

Sin embargo, es importante distinguir entre la propuesta del formulario y las medidas que efectivamente entren en vigor.

El IRS advierte que sus documentos preliminares no deben utilizarse para presentar declaraciones ni considerarse versiones definitivas.

¿Qué pregunta incluiría el IRS en el formulario de declaración fiscal?

De acuerdo con el borrador difundido para el Formulario 1040 de 2026, la pregunta propuesta sería:

“En el momento de presentar su declaración, ¿es usted (y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta) ciudadano de los EE. UU., nacional de los EE.UU. o un extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE.UU.?”

El documento ubica esta consulta dentro del apartado de información adicional (Other Information), junto a otras preguntas de la declaración.

En el caso de los matrimonios que presentan impuestos de manera conjunta, la propuesta contempla identificar el estatus correspondiente a cada integrante de la pareja.

IRS y la agenda migratoria de Donald Trump

La iniciativa se conoce en un momento en que el gobierno de Donald Trump ha promovido medidas destinadas a reforzar el control migratorioy la aplicación de las leyes de inmigración.

La propuesta del IRS debe analizarse en ese contexto político, aunque la publicación de un borrador no demuestra por sí sola cómo se utilizarían los datos en procedimientos de inmigración.

Para establecer las consecuencias concretas de la pregunta, sería necesario conocer las disposiciones definitivas, las normas aplicables al manejo de la información y cualquier instrucción oficial que acompañe al formulario.

El debate también se relaciona con la protección de los datos fiscales.

¿El IRS ya aprobó la nueva pregunta?

No. La información disponible corresponde a un borrador y no a un formulario definitivo.

La página oficial del IRS sobre formularios fiscales preliminares indica expresamente que estos documentos están sujetos a cambios y que no deben utilizarse para presentar declaraciones de impuestos.

La versión publicada del Formulario 1040 para el año fiscal 2026 aparece en el listado oficial de borradores del organismo, con fecha de publicación del 17 de septiembre de 2026.

Por ello, cualquier modificación que finalmente se incorpore al documento deberá verificarse mediante la versión final que publique el Servicio de Impuestos Internos.

La posible pregunta sobre ciudadanía y autorización laboral marca una discusión sobre el alcance de la información que el Gobierno federal solicita en los procesos tributarios.

Mientras el IRS avanza en la revisión de sus formularios, los contribuyentes deberán esperar las instrucciones oficiales para conocer qué datos se exigirán en la próxima temporada de declaraciones.

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