ICE intensifica detenciones de migrantes en aeropuertos de EE.UU.

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Las detenciones de migrantes realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de aeropuertos de Estados Unidos han generado preocupación entre organizaciones y viajeros, pues estos comenzaron a extenderse incluso a salas de abordaje de vuelos nacionales.

En entrevista con A las Nueve en Uno, el corresponsal Francisco Villalobos explicó que las acciones ya no afectan únicamente a personas migrantes sin documentos, sino que también se han reportado casos de ciudadanos estadounidenses que son cuestionados o retenidos debido a sus características físicas o apariencia, lo que ha generado denuncias por posibles prácticas de perfilamiento racial.

El periodista explicó que, aunque legalmente los aeropuertos siempre son considerados puntos de control migratorio, anteriormente los oficiales de seguridad aeroportuaria únicamente verificaban que la identificación coincidiera con el boleto de viaje, sin revisar el estatus migratorio de los pasajeros.

Sin embargo, aseguró que la administración estadounidense ahora aprovecha la información que las aerolíneas comparten con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a personas sin estancia legal y proceder con su detención antes de abordar.

ICE usa filtros anti terrorismo para detenciones de migrantes en Estados Unidos

Francisco Villalobos detalló que, tras los atentados del 11 de septiembre, las aerolíneas comenzaron a compartir datos como nombre y fecha de nacimiento de los pasajeros para verificar que no estén incluidos en listas de vigilancia relacionadas con terrorismo.

De acuerdo con el corresponsal, actualmente esa misma infraestructura tecnológica permite al ICE detectar a viajeros con problemas migratorios en Estados Unidos y coordinar operativos dentro de los aeropuertos para las detenciones de migrantes.

Respecto al sistema Real ID, explicó que, desde su implementación, quienes no cuentan con esa identificación deben presentar un pasaporte u otro documento autorizado para poder viajar en vuelos domésticos. No obstante, aclaró que portar un pasaporte extranjero sin visa no implica automáticamente una detención, aunque reiteró que las personas sin estatus migratorio continúan enfrentando un riesgo importante al utilizar transporte aéreo.

Finalmente, señaló que incluso algunas aerolíneas han manifestado su inconformidad con este tipo de operativos dentro de las salas de abordaje, al considerar que generan tensión entre los pasajeros y afectan la experiencia de viaje.

Además, el corresponsal recordó el caso de una aerolínea cuyo personal impidió el ingreso de agentes migratorios a una aeronave por no contar con una orden de arresto; sin embargo, el pasajero quedó detenido al arribar a su destino.

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