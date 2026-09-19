Medicare 2027: revisa tu correo antes del 30 de septiembre para no perder tu cobertura

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Medicamentos agrupados para atender necesidades | Foto: Shutterstock

Las personas inscritas en planes de Medicare Advantage o de medicamentos recetados deben estar atentas al ANOC (Aviso Anual de Cambios).

Se trata de un documento que sus aseguradoras deben enviar en septiembre con información sobre las modificaciones que entrarán en vigor en 2027.

El aviso, que los afiliados actuales deben recibir antes del 30 de septiembre, debe revisarse junto con la Evidence of Coverage (EOC), ya que ambos documentos ayudan a conocer las condiciones de la cobertura para el próximo año.

Ignorarlos podría dejar a un beneficiario con un plan que ya no se ajusta a sus necesidades médicas o económicas.

El ANOC no corresponde exclusivamente a Medicare Advantage. Se aplica a los planes Medicare Advantage (Parte C), incluidos aquellos que ofrecen medicamentos recetados, y a los planes independientes de medicamentos de la Parte D.

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Medicare explica que el documento informa sobre los cambios en cobertura, costos y otros aspectos del plan que serán efectivos en enero.

Por esa razón, recibir el aviso no significa necesariamente que una persona deba cambiar de seguro, sino que debe conocer qué condiciones tendrá su cobertura en el nuevo año.

¿Qué es el ANOC de Medicare y quién debe recibirlo?

El ANOC es la notificación anual que envía el plan de Medicare a sus afiliados para explicar las modificaciones previstas para el siguiente año de cobertura.

Su contenido puede incluir cambios en primas, beneficios, servicios médicos y medicamentos, dependiendo del tipo de plan.

Deben prestar atención a este documento los beneficiarios inscritos en:

Medicare Advantage (Parte C): planes que pueden incluir cobertura médica y, en muchos casos, medicamentos recetados.

planes que pueden incluir cobertura médica y, en muchos casos, medicamentos recetados. Medicare Advantage con medicamentos (MA-PD): planes que combinan la cobertura de Medicare Advantage con la Parte D.

planes que combinan la cobertura de Medicare Advantage con la Parte D. Parte D independiente: planes de medicamentos recetados contratados por personas que reciben su cobertura médica mediante Medicare Original u otra modalidad elegible.

La Evidence of Coverage (EOC), por su parte, proporciona detalles más amplios sobre lo que cubre el plan, los costos que debe pagar el afiliado y las condiciones de los servicios.

¿Quién no debe esperar este aviso?

Una persona que tenga Medicare Original (Partes A y B), una póliza Medigap y no esté inscrita en un plan independiente de la Parte D.

En ese caso, no corresponde esperar el aviso de un plan de Medicare Advantage o Parte D. Sin embargo, debe continuar revisando las comunicaciones de Medicare y de su póliza Medigap que sí le correspondan.

¿Qué pasa si no haces nada con el ANOC?

Uno de los aspectos más importantes que deben conocer los afiliados es que no realizar ningún cambio durante la inscripción abierta generalmente significa que continuarán en su plan actual, siempre y cuando este no sufra cambios para el siguiente año.

La renovación puede producirse automáticamente, pero las condiciones del plan se aplicarán con las modificaciones anunciadas para el nuevo año.

Esto quiere decir que no basta con conservar la misma tarjeta del seguro o asumir que la cobertura seguirá igual.

Un plan puede cambiar sus costos, la cobertura de medicamentos o los proveedores que forman parte de su red.

Por eso, el ANOC debe utilizarse como punto de partida para decidir si conviene mantener el plan o comparar otras alternativas antes de que finalice el período de inscripción abierta.

ANOC: qué debes revisar antes de elegir tu cobertura para 2027

Leer el documento requiere prestar atención a los servicios y medicamentos que cada beneficiario utiliza. No es suficiente comprobar si la prima mensual aumentó o se mantuvo estable.

Estas son algunas de las verificaciones que pueden realizarse:

Medicamentos recetados : compara cada medicamento que consumes, su dosis y la farmacia donde lo adquieres con el formulario de medicamentos y la red de farmacias correspondiente a 2027.

: compara cada medicamento que consumes, su dosis y la farmacia donde lo adquieres con el formulario de medicamentos y la red de farmacias correspondiente a 2027. Niveles de medicamentos : comprueba si alguno de tus fármacos cambió de nivel de cobertura. Un medicamento puede pasar a un nivel más costoso o dejar de estar incluido en el formulario, incluso si la prima mensual del plan no cambia.

: comprueba si alguno de tus fármacos cambió de nivel de cobertura. Un medicamento puede pasar a un nivel más costoso o dejar de estar incluido en el formulario, incluso si la prima mensual del plan no cambia. Farmacias preferidas y estándar : revisa dónde puedes obtener tus medicamentos y cuáles son los costos asociados. Las farmacias preferidas pueden tener condiciones de costo compartido distintas de las farmacias estándar.

: revisa dónde puedes obtener tus medicamentos y cuáles son los costos asociados. Las farmacias preferidas pueden tener condiciones de costo compartido distintas de las farmacias estándar. Tope de gastos de bolsillo : revisa los cambios en el límite de gastos de tu plan.

: revisa los cambios en el límite de gastos de tu plan. Red de médicos: confirma si tus médicos y especialistas continúan dentro de la red de tu plan para el próximo año. Esto es especialmente importante si recibes atención médica frecuente o tienes tratamientos programados.

La información específica sobre medicamentos, farmacias y proveedores debe comprobarse en los materiales de cobertura de cada plan.

Medicare también recomienda verificar que los médicos y las farmacias formen parte de la red antes de inscribirse en una alternativa.

¿Qué hacer si no recibes el ANOC antes del 30 de septiembre?

Si el aviso no llega antes de la fecha prevista, el beneficiario debe comunicarse con su plan para solicitar información.

Medicare indica que, si no se recibe el ANOC, debe contactar a la compañía que administra su cobertura.

Para obtener asesoramiento gratuito y personalizado, las personas pueden recurrir al Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP).

Este programa ofrece orientación sobre las opciones de Medicare, los costos y la comparación de planes, sin estar vinculado a una compañía aseguradora específica.

También están disponibles los siguientes recursos:

1-800-MEDICARE: 1-800-633-4227, con atención telefónica en español.

Medicare.gov en español: es.medicare.gov .

SHIP: shiphelp.org , donde se puede localizar el programa de asistencia del estado correspondiente.

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