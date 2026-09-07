Un juez le da a ICE luz verde para intervenir el cuerpo de un detenido que se niega a comer: esto autorizó en un centro de Texas

GENERANDO AUDIO...

El hombre será expulsado de EE.UU. tras su recuperación. Foto: AFP

Un juez federal le dio permiso al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para intervenir el cuerpo de un hombre cubano que llevaba semanas negándose a comer dentro de un centro de detención en Texas.

El permiso no se limitó a una sonda por la nariz, sino que también incluyó una cirugía para colocarle un tubo directamente en el estómago, un procedimiento que, según expedientes revisados por The Guardian, no se había visto antes en ningún otro caso de alimentación forzada de ICE.

De acuerdo con la investigación de The Guardian basada en expedientes judiciales del Distrito Sur de Texas, el hombre sería, desde enero de 2025, el detenido número 19 en custodia de ICE al que un juez le aprueba este tipo de “procedimientos médicos involuntarios”. El aumento de casos bajo la segunda administración de Trump ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos.

El hombre permanece detenido en el Centro de Procesamiento de ICE en Montgomery, una instalación privada operada por GEO Group cerca de Houston. The Guardian decidió no revelar su identidad porque no logró contactarlo, y la mayor parte de su expediente judicial permanece bajo sello.

¿Qué autorizó exactamente el juez?

Según los expedientes, un oficial de ICE y un médico de la instalación pidieron permiso para alimentar al hombre por la fuerza en agosto. Esta es la cronología que reconstruyó The Guardian a partir de esos documentos:

El 22 de julio, ICE detuvo al hombre

El 25 de julio comenzó su huelga de hambre

El 19 de agosto, el juez Andrew Hanen autorizó la alimentación con sonda nasogástrica, y los expedientes indican que ICE sí llegó a aplicarla ese mismo mes

El 1 de septiembre, ICE pidió extender la orden

El 2 de septiembre, Hanen extendió el permiso, ahora con la opción de operarlo para colocarle una sonda directo en el estómago, vigente hasta mediados de septiembre

Esa cirugía, llamada gastrostomía endoscópica percutánea, consiste en abrir el abdomen para insertar un tubo que se queda ahí de forma permanente hasta que otra cirugía lo retire. GEO Group remitió todas las preguntas a ICE, y la fiscalía federal que representa a la agencia en el caso no respondió a la solicitud de comentarios de The Guardian.

"Federal immigration officials quietly received permission from a judge in recent weeks to force-feed a detained Cuban hunger striker inside a Texas detention center, including with the use of a rare, nonconsensual surgical procedure," according to The Guardian, "a surgery in… pic.twitter.com/hW3kzIrH49 — VPol (@VocalPolitics1) September 6, 2026

¿Quién es el hombre y qué dice el gobierno sobre él?

Un vocero del DHS le dijo a The Guardian que el hombre entró a Estados Unidos de forma irregular en 1980 y tiene una orden de deportación desde 2004. Estas son las condenas previas que el DHS le atribuye:

Asalto agravado con arma

Agresión agravada

Posesión de drogas

Portación de un arma de fuego oculta

El DHS aseguró que el hombre “recibió el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE hasta ser expulsado de Estados Unidos”, y que durante las huelgas de hambre la agencia siguió llevando tres comidas al día a la habitación de cada detenido. El hombre no cuenta con ningún abogado en el proceso que autorizó intervenir su cuerpo sin su consentimiento.

El jueves 3 de septiembre, el DHS afirmó que el hombre “ya volvió a comer y beber” y que no está siendo alimentado por la fuerza. La dependencia no respondió cuántas veces fue alimentado a la fuerza antes de esa fecha, ni si abandonó la huelga apenas después de que el juez extendiera la orden.

¿Es un caso aislado?

The Guardian publicó el mes pasado una serie de reportajes sobre las prácticas de alimentación forzada de ICE bajo la segunda administración de Trump, y documentó 18 casos con este tipo de autorización judicial desde enero de 2025 antes de este; entre ellos, un cineasta kurdo que fue alimentado a la fuerza durante casi ocho meses.

Eunice Cho, abogada de derechos civiles y migratorios que ha documentado extensamente estos casos, advirtió que “el alto número de órdenes judiciales verificadas desde enero de 2025 genera una seria preocupación”.

Cho explicó que esa cifra sugiere varias posibilidades, ninguna de ellas positiva. Puede significar que las condiciones dentro de los centros son tan malas que cada vez más personas protestan con huelgas de hambre, o que los funcionarios están recurriendo con más frecuencia a la intervención médica forzada en lugar de resolver el conflicto de una forma menos confrontativa.

Savannah Kumar, abogada de la ACLU de Texas, fue más allá y calificó la medida como una muestra de crueldad. “La crueldad de las tácticas extremas que ICE tiene a su disposición para terminar con una protesta legítima, incluyendo cortar el cuerpo de un manifestante para insertarle un tubo en el estómago, subraya los horrores que ocurren fuera de nuestra vista dentro de los centros de detención de ICE”, aseguró. Cho, por su parte, agregó que la falta de un abogado para este hombre “es una tragedia y una falla clara de nuestro sistema de justicia”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.