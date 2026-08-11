Nueva York propone ley para responsabilizar a empresas de reparto

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Conoce la nueva ley que protege a los repartidores en New York. Foto: Shutterstock

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, anunció el apoyo al lanzamiento de la Ley de Protección de Entregas (Delivery Protection Act), una legislación diseñada para exigir que las grandes empresas de comercio electrónico y reparto, como Amazon, se hagan responsables de su modelo operativo y garanticen un entorno de trabajo más seguro en las calles neoyorquinas para sus repartidores, conductores y peatones.

En la actualidad, grandes corporaciones aplican un esquema basado en la subcontratación mediante el cual imponen las condiciones de contratación, las rutas de entrega y las cuotas de productividad a empresas externas. A través de este modelo, entidades como Amazon evitan asumir responsabilidades legales y laborales por las condiciones de tránsito imprudentes que se generan en las vías públicas.

¿Qué busca la nueva ley impulsada en la Ciudad de Nueva York?

La Ley de Protección de la Entrega, propuesta formalmente por la concejala Tiffany L. Cabán, crearía un sistema obligatorio de licencias para los almacenes y centros de distribución de última milla, estableciendo estándares operativos y de seguridad más estrictos.

La normativa también exigiría que las empresas operadoras contraten de forma directa a quienes prestan los servicios esenciales de reparto, eliminando los vacíos legales derivados de la subcontratación.

“Corporaciones como Amazon construyen modelos de negocio multimillonarios protegiéndose de la responsabilidad mediante un sistema de subcontratación abusiva. A medida que los centros de entrega de última milla se han multiplicado en Nueva York, también lo han hecho los accidentes de tráfico y las lesiones laborales. La Ley de Protección de la Entrega es una regulación de sentido común que protege a los repartidores, salvaguarda las comunidades donde operan estas instalaciones y garantiza que las corporaciones que se benefician del trabajo de los empleados sean responsables de las consecuencias de sus prácticas comerciales”, declaró el alcalde Mamdani.

El mandatario local enfatizó además la necesidad de transformar el modelo económico de las plataformas de distribución en la metrópoli:

“Los neoyorquinos no deberían verse obligados a subvencionar las ganancias corporativas con calles menos seguras y empleos más precarios. Las personas que hacen que estas empresas funcionen merecen dignidad, estabilidad y un lugar de trabajo seguro. Es hora de acabar con el modelo de subcontratación que antepone las ganancias a las personas y construir una economía que funcione para los trabajadores neoyorquinos”.

Por su parte, la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, sostuvo: “La ciudad de Nueva York debería ser un lugar donde los trabajadores, los consumidores, las pequeñas empresas y las compañías que cumplen las normas sepan que recibirán un trato justo. Las corporaciones que dependen de mano de obra barata y explotada socavan esa promesa”.

El impacto de los centros de distribución de última milla

Los centros de última milla son las instalaciones de logística y almacenamiento donde las compañías clasifican, procesan y despachan los paquetes para su distribución final al consumidor. Desde el año 2017, se han instalado cerca de 18 grandes centros de esta naturaleza en diversos distritos de Nueva York.

Aunque Amazon no siempre emplea de forma directa a los conductores que operan desde estas instalaciones, las métricas, horarios y rutas de trabajo continúan siendo determinados por sus sistemas internos, de acuerdo con revelaciones presentadas en una reciente investigación de Bloomberg Businessweek. La Ley de Protección de la Entrega busca regular precisamente esta dinámica para garantizar la seguridad vial y la protección de los derechos laborales en la ciudad.

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