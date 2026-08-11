Colorado ofrece fondo de desempleo para trabajadores sin estatus legal

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El Benefit Recovery Fund (BRF) existe desde 2022 y sigue activo. Foto: AFP

Colorado se convirtió en el primer estado del país en operar un fondo de compensación por desempleo diseñado específicamente para trabajadores sin estatus migratorio legal. El Benefit Recovery Fund (BRF) existe desde 2022 y sigue activo, sin fecha de vencimiento, según confirma la Oficina de Nuevos Americanos de Colorado.

El dinero no sale de impuestos generales, sino de las mismas primas de seguro de desempleo que los empleadores ya pagan por sus trabajadores indocumentados, aunque esos trabajadores nunca hayan podido cobrar ese seguro.

Pese a lo anterior, el requisito que más solicitudes rechaza no tiene que ver con el estatus migratorio de la persona, sino con el tipo de comprobante de pago que puede mostrar. Quienes cobran en efectivo, trabajan como contratistas independientes o son jornaleros por día quedan fuera del programa, aunque hayan perdido el empleo igual que cualquier otro trabajador.

¿Cuánto dinero se puede recibir y por cuánto tiempo?

El monto se calcula como el 55% del salario base que AidKit, la empresa que administra el fondo, logre verificar junto con el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado.

Ese pago no puede superar los 809 dólares por semana, un tope que marca la propia ley estatal, y se entrega durante un máximo de 13 semanas mientras dure el desempleo. Para seguir recibiéndolo cada semana, la persona debe completar un formulario de recertificación, según confirma AidKit en su sitio oficial.

El fondo no sale de la nada. El Instituto de Tributación y Política Económica y el Colorado Fiscal Institute calculan que, en la última década, los empleadores del estado pagaron casi 188 millones de dólares en primas de seguro de desempleo a nombre de trabajadores sin autorización laboral, dinero que esos mismos trabajadores nunca pudieron reclamar cuando perdían su empleo, de acuerdo con la Oficina de Nuevos Americanos.

¿Quién califica y quién queda fuera?

Para calificar al Benefit Recovery Fund, según los requisitos oficiales del estado, la persona debe cumplir todo lo siguiente:

Vivir en Colorado y poder comprobarlo.

Tener al menos 16 años.

Haber perdido el empleo sin culpa propia, por alguna de las razones que marca la ley estatal.

Haber recibido ingresos durante un periodo base de entre 15 y 18 meses antes de quedar desempleado.

No recibir ni calificar para ningún otro programa estatal de compensación salarial.

Contar con un talón de pago o un formulario W-2 que compruebe el empleo y la retención de impuestos.

El programa excluye a quienes no tuvieron retenciones de impuestos en su pago, sin importar que hayan perdido ingresos de la misma manera. No califican los trabajadores por cuenta propia, los contratistas independientes ni quienes cobraron en efectivo o con cheques personales, de acuerdo con el mismo documento oficial.

Tampoco pueden aplicar quienes ya tienen un estatus migratorio que los hace elegibles para el seguro de desempleo tradicional, como beneficiarios de DACA, residentes permanentes o ciudadanos, ya que el fondo exige explícitamente no calificar para esa asistencia tradicional.

¿Es seguro solicitar el fondo sin tener papeles?

El estado eligió a AidKit como administrador externo del programa precisamente para separar la solicitud de cualquier agencia de gobierno. Ni el gobierno de Colorado ni el empleador anterior de la persona participan en la revisión de la solicitud ni en la decisión de aprobarla, según explica la Oficina de Nuevos Americanos.

Aunado a lo anterior, ninguna información del solicitante se comparte con agencias migratorias federales, y hacerlo estaría prohibido por ley, de acuerdo con las preguntas frecuentes publicadas por AidKit. Enviar la solicitud tampoco te afectará negativamente, de acuerdo con la propia página oficial.

La solicitud está disponible en ocho idiomas en el sitio de AidKit y toma alrededor de 30 minutos si la persona ya reunió sus documentos:

Identificación con foto

Comprobante de domicilio en Colorado

Número de ITIN vigente

W-2 o talón de pago reciente

Datos bancarios si se quiere recibir el dinero por depósito directo

Quienes no tengan número de Seguro Social pueden apoyarse en las mismas opciones que ya existen para abrir una cuenta bancaria sin ese número, y quienes necesiten ayuda para entender su W-2 pueden acudir a servicios gratuitos como el programa VITA para preparar impuestos.

El Benefit Recovery Fund es distinto de los beneficios tradicionales para desempleados que existen en el resto del país, reservados casi siempre para quienes tienen autorización de trabajo, lo que convierte al programa de Colorado en una excepción dentro del sistema migratorio y laboral de EE. UU.

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