Latin Grammy 2026: lista completa de nominados con Carín León, Silvana Estrada y más

| 09:09 | Alfredo Narváez | Uno TV
Todos los nominados a la 27a edición de los Latin Grammy
Todos los nominados a la 27a edición de los Latin Grammy | Fotos: AFP – Cuartoscuro

La Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados de la vigesimoséptima entrega anual de los Latin Grammy Awards. En esta ocasión, la categoría a la Mejor Grabación del Año cuenta con la presencia de artistas mexicanos como Silvana Estrada, Marco Antonio Solís (con Karol G) y Carín León.

La ronda final de votación comenzará el próximo 1 de octubre, mientras que la ceremonia de los Latin Grammy ocurrirá el próximo jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Arena en Las Vegas, Estados Unidos (EE.UU.).

Cuándo y cómo ver los Latin Grammy 2026

  • ¿Cuándo? Jueves 12 de noviembre de 2026
  • ¿A qué hora? Por determinar
  • ¿En dónde? MGM Grand Arena, Las Vegas

Lista de nominados a los Latin Grammy 2026

Área General

Grabación del Año

  • “Ha Ha” – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • “¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler
  • “Dime” – Silvana Estrada
  • “O Amor Nos Encontrou” – Loulu Gilberto
  • “Coleccionando Heridas” – KAROL G, Marco Antonio Solís
  • “Femme Fatale” – Mon Laferte
  • “Desde Que Te Tengo” – Carín León
  • “Niño” – Milo J
  • “La Perla” – Rosalía con Yahritza y Su Esencia
  • “Alma” – Elena Rose

Álbum del Año

  • EQUILIBRIVM – Anitta
  • FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Taracá – Jorge Drexler
  • Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
  • Tropicoqueta – KAROL G
  • FEMME FATALE – Mon Laferte
  • MUDA – Carín León
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • ¿Dónde Es El After? – Rawayana
  • LUX (Complete Works) – Rosalía

Canción del Año

  • “Coleccionando Heridas” – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño & KAROL G, compositores (KAROL G, Marco Antonio Solís)
  • “¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler & Mauro, compositores (Jorge Drexler)
  • “Dime” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
  • “Femme Fatale” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
  • “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
  • “Humano” – Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes, Vivir Quintana)
  • “La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
  • “Mi Gran Amor” – Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)
  • “Nilo” – Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)
  • “Solifican12” – Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)

Mejor Nuevo Artista

  • Delilah
  • FABIAN
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

Área 1: Pop

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • KM0 – Pablo Alborán
  • Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné
  • (Enamorada) – nic
  • Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova
  • ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Amorío – Esteman, Daniela Spalla
  • Puerta Abierta – Kany García
  • Yo Canto 2 – Laura Pausini
  • TQ+ – Reik
  • Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Pop

  • “A La Niña Que Fui” – Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, compositores (Kany García)
  • “Amarillo” – Joaquina, compositora (Joaquina)
  • “(favorito)” – nic & Raquel Sofía, compositores (nic)
  • “La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
  • “Melancolía” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

Área 2: Música Electrónica

Mejor Interpretación de Música Electrónica

  • “Beto’s Horns – Fred Remix” – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
  • “Armándola De Pedo” – Kinky
  • “Circular” – Peces Raros con Nick Warren
  • “Motopirueta” – Soucream & Mazzarri
  • “III. Ojalá! Bronquio Remix” – Violeta, Bronquio

Área 3: Música Urbana

Mejor Interpretación Urbana

  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
  • “Se Lo Juro Mor” – Feid
  • “Dile Luna” – Karol G con Eddy Lover
  • “Gil” – Milo J con Trueno

Mejor Interpretación Reggaeton

  • “Contrabando” – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
  • “Choque” – Bad Gyal con Chencho Corleone
  • “Verano Rosa” – Karol G con Feid
  • “Una Aventura” – Ozuna
  • “Uñas Afiladas” – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Más Cara – Bad Gyal
  • Omertà – J Balvin & Ryan Castro
  • Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • “Antisistema” – J Noa & Trooko, compositores (J Noa & Trooko)
  • “El Pana Deiby” – Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah)
  • “Gohan y Goku” – Arcángel, compositor (Arcángel)
  • “Mono” – Kase.O, Okeiflou & Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O)
  • “Poder” – Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)

Mejor Canción Urbana

  • “Buenos Términos” – Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortés Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro)
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, compositores (Bizarrap & Daddy Yankee)
  • “Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz, compositor (Omar Courtz)
  • “Relíquia Do 2T” – DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, compositores (Varios Artistas)
  • “Yo y Tú” – Beéle, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego León Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar, compositores (Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle)

Área 4: Rock

Mejor Álbum de Rock

  • A La Mitad – Beta
  • Malicia – Mägo De Oz
  • Ceremonia – 1915
  • Shine – Fito Páez
  • La Frontera – Viniloversus

Mejor Canción de Rock

  • “Destruirse” – Juan Víctor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez & Emerson Swinford, compositores (Viniloversus)
  • “Ego” – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, compositores (The Warning)
  • “Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Páez, compositor (Fito Páez)
  • “Montserrat” – Draco Rosa, compositor (Draco Rosa)
  • “Rojo Profundo” – Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte, compositores (Dillom)

Mejor Álbum de Pop/Rock

  • Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Juanesteban – Juanes
  • Tierra De Nadie – La Vida Bohème
  • Olas De Luz – Draco Rosa
  • Términos & Condiciones – Usted Señalemelo

Mejor Canción Pop/Rock

  • “Antes De Que El Mundo Se Acabe” – Paty Cantú, Óscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ángel Mendoza Arana & Fátima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú)
  • “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
  • “Hasta Que Me Quede Sin Voz” – Leiva, compositor (Leiva)
  • “Me Levanté De La Cama” – Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce)
  • “Ratera” – BRUSES & Luis Javier Contreras, compositores (BRUSES)

Área 5: Alternativa

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • CUERPOS, Vol. 1 – Babasónicos
  • DESDE EL COMA – BRUSES
  • FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Demian – Teo Planell
  • LUX (Complete Works) – Rosalía

Mejor Canción Alternativa

  • “Ante la duda, baila” – Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, PJ Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler)
  • “BUGAMBILIA” – Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)
  • “El Reset” – Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)
  • “QUERIDA AMALIA:” – BRUSES, Alex Goose & Mauro Muñoz, compositores (BRUSES)
  • “1:30” – Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte)

Área 6: Tropical

Mejor Álbum de Salsa

  • Invicto – Charlie Cruz
  • El Alma En Clave – Luis Enrique
  • El Relevo – Luis Figueroa
  • Más Que Palabras – Grupo Niche
  • Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.
  • Vallenato Social Club – Gusi
  • Corazón Ausente – Ke Personajes
  • El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo
  • El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

  • Música Para Bailar – Fariana
  • Todo Llega – Manerra
  • No Era El Plan – Gabriel Pagán
  • Oye Eta Vaina – Covi Quintana
  • Chula – Techy

Mejor Álbum Tropical Tradicional

  • Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz
  • Orgánico – Los Tri-O
  • Eternamente Omara – Omara Portuondo
  • Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
  • Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín
  • Índole – Alex Cuba
  • Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
  • Candela – Greeicy
  • Color Fania – Niña Pastori

Mejor Canción Tropical

  • “Crayola” – Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón & Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean)
  • “Latino” – Yeisy Rojas, compositora (Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray)
  • “Nombre y Apellido” – Luis Enrique, Ender Thomas & León Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto)
  • “Realidad-Es” – José Aguirre, compositor (Grupo Niche)
  • “Todo Llega” – Manerra, compositor (Manerra)

Área 7: Cantautor

Mejor Álbum Cantautor

  • Improviso – Djavan
  • Taracá – Jorge Drexler
  • Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
  • Musas en Mí – Arath Herce
  • FEMME FATALE – Mon Laferte

Mejor Canción Cantautor

  • “Dime” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
  • “generación digital” – Joaquina, compositora (Joaquina)
  • “Las Palabras.” – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)
  • “Musas en Mí” – Arath Herce, compositor (Arath Herce)
  • “Temblor Y Réplica” – Covi Quintana, compositora (Covi Quintana)

Área 8: Regional Mexicano

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

  • Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar
  • La Fernández – Camila Fernández
  • La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández
  • Bandera Blanca – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

  • Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”
  • Piratita – Banda Los Recoditos
  • Piedras A La Luna – Edén Muñoz

Mejor Álbum de Música Tejana

  • Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar – Kevin Aguilar
  • 3 – Destiny Navaira
  • Le Seguiremos – Jay Pérez
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido
  • Capítulo 8 – Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

  • El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
  • Gravedad – Duelo
  • Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela
  • Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
  • 50/50 – Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • De Parte Mía – Kakalo
  • Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P
  • Contra Todo – Rivs
  • Dosis – Xavi
  • Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional Mexicana

  • “Ese Hombre Es Malo” – Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos & Karol G, compositores (Karol G)
  • “Estamos Todos” – Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable)
  • “No Capea” – Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Joshua Xavier Gutiérrez, Luis Mexía & Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera)
  • “Ojitos Bellos” – Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gámez & Alex Hernández, compositores (Grupo Frontera)
  • “Osadía” – Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz, Cristian Castro)

Área 9: Instrumental

Mejor Álbum Instrumental

  • Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya
  • NOVA – Hamilton De Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello
  • Obra Viva De Hermeto Pascoal Vol 1: Flautas – Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
  • La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas
  • A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Área 10: Tradicional

Mejor Álbum Folclórico

  • Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón
  • La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
  • Cambias Mi Mundo – Lila Downs
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada

Mejor Álbum de Tango

  • Neopía – Aníbal Berraute
  • Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit
  • Fueyerías – Pablo Jaurena
  • Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
  • Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Flamenca

  • POPULAR – Yerai Cortés
  • Origen & Revolución – Mercedes Luján
  • In Illo Tempore – Mayte Martín
  • José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé

Mejor Canción de Raíces

  • “El Alma Mía” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
  • “El tambor chico” – Facundo Balta & Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler & Rueda De Candombe)
  • “La Puñalá” – André & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (André)
  • “Spiritual Energies” – Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado)
  • “Urano” – Nathasha Bravo & Jorge Glem, compositores (Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez)

Área 11: Jazz

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • Folklore – Caracas Trío
  • Paco De Lucía Music For Big Band – Alex Conde
  • Verve – Lívia Mattos
  • Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba
  • Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet

Área 12: Cristiana

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

  • – Hakuna Group Music
  • Días Contigo – Majo y Dan
  • Inquebrantable – Sarai Rivera
  • Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
  • Mayday – Alex Zurdo

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

  • Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes
  • Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto
  • Betel (Ao Vivo) – Eli Soares
  • O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne
  • Shuv – Victin

Área 13: Lengua Portuguesa

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

  • Equilibrivm – Anitta
  • Ludom – Ludom
  • Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna
  • BRava – Jenni Mosello
  • MARINADA vol.01 – Marina Sena

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

  • Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera
  • Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico
  • Rádio Love Nacional – Detonautas
  • foto em grupo – FOTO EM GRUPO
  • CARRANCA – Urias

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

  • Novo Testamento – AJULLIACOSTA
  • FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH
  • CARO Vapor II qual a forma de pagamento? – Don L
  • Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
  • Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.

Mejor Álbum de Samba/Pagode

  • 50 Anos De Carreira – Leci Brandão
  • Jessé As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina
  • Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares
  • Sentimento – Ferrugem
  • Quinhão – Mosquito
  • Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
  • Vende-se Lembrança – Pedro Emílio
  • Améfrica – Bia Ferreira
  • Afim – Zé Ibarra
  • Eita – Lenine

Mejor Álbum de Música Sertaneja

  • Fire Arena – Ana Castela
  • Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes
  • Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
  • Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana
  • Traía Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

  • Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho
  • Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
  • Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares
  • Molho Lambão – Psirico
  • Amor Perene – Zaynara

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

  • “Águas De Um Mar Azul” – Fábio & Hyldon, compositores (Urias)
  • “Memória” – Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía, Carminho)
  • “No Vento De Nós” – Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago & Amaro Freitas, compositores (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago)
  • “Sua Onda” – Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown & Marisa Monte, compositores (Marisa Monte)
  • “Viver e Morrer De Amor Na América Latina” – Johnny Hooker, compositor (Johnny Hooker e Ney Matogrosso)

Área 14: Infantil

Mejor Álbum de Música Infantil

  • Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez
  • ¡A Jugar! – Danilo & Chapis
  • Mardearena – Magdalena Fleitas
  • Aprendo Jugando – OTA El Hipopótamo
  • Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito

Área 15: Clásica

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Gabriela Ortiz: Yanga – Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Los Angeles Philharmonic)
  • Odyssey – Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)
  • Opus 33 “Romantic Cello” – Gregorio Nieto; Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor de álbum (London Symphony Orchestra)
  • Sinfonia Em Quadrinhos – Hermeto Pascoal; Tiago Costa, director; Tiago Gomes, productor de álbum (Orquestra Jovem Tom Jobim)
  • Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, directores; Tim Burton, Nick Parker & Andrew Walton, productores de álbum (London Philharmonic Orchestra)

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

  • “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” – Richard Scofano, compositor (Richard Scofano)
  • “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” – Gonzalo Grau, compositor (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem)
  • “Raíces (Origins) – Live” – Tania León, compositora (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)
  • “Tríptico Sudamericano” – Elodie Bouny, compositora (Berta Rojas con Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem)
  • “Yanga” – Gabriela Ortiz, compositora (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)

Área 16: Medios Visuales

Mejor Música para Medios Visuales

  • Amor Animal – Murci Bouscayrol, compositor
  • La Casa De Los Espíritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) – Matthew Atticus Berger, Manuel García, Víctor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla & Juan Pablo Villanueva, compositores
  • Las Muertas – Fernando Velázquez, compositor
  • Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Sergei Grosny, compositor
  • O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza, artistas/compositores

Área 17: Arreglos

Mejor Arreglo

  • “Juanito Alimaña” – Daniel Barón & Henry Villalobos, arreglistas (Dani Barón y Henry Villalobos)
  • “Dando Y Dando” – Gonzalo Grau, arreglista (Luis Enrique)
  • “Sonho Inca” – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)
  • “A Deriva (Adrift)” – Felipe Salles, arreglista (Felipe Salles con Tatiana Parra)
  • “Cazadero’s March” – Teco Cardoso, arreglista (Utupê Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)

Área 18: Diseño de Empaque

Mejor Diseño de Empaque

  • Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas)
  • Anela – María Blaya Miralles & María Elvira García Pérez, directoras de arte (Belén Aguilera)
  • Florece En El Caos – Nicolás Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar)
  • La Huella De Las Cuerdas – Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas)
  • La Vida Era Más Corta – Camilo Joaquín Villarruel, director de arte (Milo J)

Área 19: Composición

Compositor del Año

  • Edgar Barrera
  • Iván Gámez
  • Yoel Henríquez
  • Jenni Mosello
  • Sara Schell

Área 20: Producción

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

  • Boas Novas – Mauro Araújo & Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador; Alexandre Rabaço, masterizador (Zeca Veloso)
  • Esgotada – Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, ingenieros; João Milliet & Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, masterizador (Tiê)
  • LUX (Complete Works) – Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, masterizadores (Rosalía)
  • Marco – Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, masterizador (Marco Baptista)
  • Taracá – Carles Campi Campón, mezclador; Fred Kevorkian, masterizador (Jorge Drexler)

Productor del Año

  • Edgar Barrera
  • Julio Raposo
  • Santiago Ruiz “Tatool”
  • Juan Pablo Vega
  • Federico Vindver

Área 21: Video Musical

Mejor Video Musical Versión Corta

  • “10 anos de Castelos & Ruínas” – Bk’
  • “CHINGONA” – Tamara Flores
  • “Moleirinha” – Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSIRIS & Julio Pereira
  • “INRI” – Los Tres
  • “Sauvignon Blanc (Official Video)” – Rosalía

Mejor Video Musical Versión Larga

  • FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
  • Guerras Invisíveis – L7nnon
  • Back To The Childhood – Maleh
  • FLAMENCO – Varios Artistas

¿Qué son los Latin Grammy?

El Latin Grammy es el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical.

Durante el Proceso de Premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos:

  • Artistas
  • Compositores
  • Productores
  • Ingenieros de grabación y mezcla

Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina, y nuestra Academia continúa evolucionando para responder a este dinámico panorama creativo“, dijo Manuel Abud , CEO de La Academia Latina de la Grabación.

Los nominados de la 27. a Entrega Anual del Latin Grammy fueron seleccionados en 60 categorías y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026.

Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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