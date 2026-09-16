Latin Grammy 2026: lista completa de nominados con Carín León, Silvana Estrada y más
La Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados de la vigesimoséptima entrega anual de los Latin Grammy Awards. En esta ocasión, la categoría a la Mejor Grabación del Año cuenta con la presencia de artistas mexicanos como Silvana Estrada, Marco Antonio Solís (con Karol G) y Carín León.
La ronda final de votación comenzará el próximo 1 de octubre, mientras que la ceremonia de los Latin Grammy ocurrirá el próximo jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Arena en Las Vegas, Estados Unidos (EE.UU.).
Cuándo y cómo ver los Latin Grammy 2026
- ¿Cuándo? Jueves 12 de noviembre de 2026
- ¿A qué hora? Por determinar
- ¿En dónde? MGM Grand Arena, Las Vegas
Lista de nominados a los Latin Grammy 2026
Área General
Grabación del Año
- “Ha Ha” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler
- “Dime” – Silvana Estrada
- “O Amor Nos Encontrou” – Loulu Gilberto
- “Coleccionando Heridas” – KAROL G, Marco Antonio Solís
- “Femme Fatale” – Mon Laferte
- “Desde Que Te Tengo” – Carín León
- “Niño” – Milo J
- “La Perla” – Rosalía con Yahritza y Su Esencia
- “Alma” – Elena Rose
Álbum del Año
- EQUILIBRIVM – Anitta
- FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá – Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
- Tropicoqueta – KAROL G
- FEMME FATALE – Mon Laferte
- MUDA – Carín León
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- ¿Dónde Es El After? – Rawayana
- LUX (Complete Works) – Rosalía
Canción del Año
- “Coleccionando Heridas” – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño & KAROL G, compositores (KAROL G, Marco Antonio Solís)
- “¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler & Mauro, compositores (Jorge Drexler)
- “Dime” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
- “Femme Fatale” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
- “Humano” – Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes, Vivir Quintana)
- “La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
- “Mi Gran Amor” – Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)
- “Nilo” – Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)
- “Solifican12” – Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Área 1: Pop
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- KM0 – Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné
- (Enamorada) – nic
- Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Amorío – Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta – Kany García
- Yo Canto 2 – Laura Pausini
- TQ+ – Reik
- Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Pop
- “A La Niña Que Fui” – Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, compositores (Kany García)
- “Amarillo” – Joaquina, compositora (Joaquina)
- “(favorito)” – nic & Raquel Sofía, compositores (nic)
- “La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
- “Melancolía” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
Área 2: Música Electrónica
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- “Beto’s Horns – Fred Remix” – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- “Armándola De Pedo” – Kinky
- “Circular” – Peces Raros con Nick Warren
- “Motopirueta” – Soucream & Mazzarri
- “III. Ojalá! Bronquio Remix” – Violeta, Bronquio
Área 3: Música Urbana
Mejor Interpretación Urbana
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- “Se Lo Juro Mor” – Feid
- “Dile Luna” – Karol G con Eddy Lover
- “Gil” – Milo J con Trueno
Mejor Interpretación Reggaeton
- “Contrabando” – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- “Choque” – Bad Gyal con Chencho Corleone
- “Verano Rosa” – Karol G con Feid
- “Una Aventura” – Ozuna
- “Uñas Afiladas” – Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
- Más Cara – Bad Gyal
- Omertà – J Balvin & Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
- Tropicoqueta – Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- “Antisistema” – J Noa & Trooko, compositores (J Noa & Trooko)
- “El Pana Deiby” – Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah)
- “Gohan y Goku” – Arcángel, compositor (Arcángel)
- “Mono” – Kase.O, Okeiflou & Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O)
- “Poder” – Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)
Mejor Canción Urbana
- “Buenos Términos” – Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortés Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro)
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, compositores (Bizarrap & Daddy Yankee)
- “Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz, compositor (Omar Courtz)
- “Relíquia Do 2T” – DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, compositores (Varios Artistas)
- “Yo y Tú” – Beéle, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego León Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar, compositores (Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle)
Área 4: Rock
Mejor Álbum de Rock
- A La Mitad – Beta
- Malicia – Mägo De Oz
- Ceremonia – 1915
- Shine – Fito Páez
- La Frontera – Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- “Destruirse” – Juan Víctor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez & Emerson Swinford, compositores (Viniloversus)
- “Ego” – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, compositores (The Warning)
- “Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Páez, compositor (Fito Páez)
- “Montserrat” – Draco Rosa, compositor (Draco Rosa)
- “Rojo Profundo” – Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte, compositores (Dillom)
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban – Juanes
- Tierra De Nadie – La Vida Bohème
- Olas De Luz – Draco Rosa
- Términos & Condiciones – Usted Señalemelo
Mejor Canción Pop/Rock
- “Antes De Que El Mundo Se Acabe” – Paty Cantú, Óscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ángel Mendoza Arana & Fátima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú)
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
- “Hasta Que Me Quede Sin Voz” – Leiva, compositor (Leiva)
- “Me Levanté De La Cama” – Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce)
- “Ratera” – BRUSES & Luis Javier Contreras, compositores (BRUSES)
Área 5: Alternativa
Mejor Álbum de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 – Babasónicos
- DESDE EL COMA – BRUSES
- FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian – Teo Planell
- LUX (Complete Works) – Rosalía
Mejor Canción Alternativa
- “Ante la duda, baila” – Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, PJ Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler)
- “BUGAMBILIA” – Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)
- “El Reset” – Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)
- “QUERIDA AMALIA:” – BRUSES, Alex Goose & Mauro Muñoz, compositores (BRUSES)
- “1:30” – Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte)
Área 6: Tropical
Mejor Álbum de Salsa
- Invicto – Charlie Cruz
- El Alma En Clave – Luis Enrique
- El Relevo – Luis Figueroa
- Más Que Palabras – Grupo Niche
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.
- Vallenato Social Club – Gusi
- Corazón Ausente – Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
- Música Para Bailar – Fariana
- Todo Llega – Manerra
- No Era El Plan – Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina – Covi Quintana
- Chula – Techy
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz
- Orgánico – Los Tri-O
- Eternamente Omara – Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín
- Índole – Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
- Candela – Greeicy
- Color Fania – Niña Pastori
Mejor Canción Tropical
- “Crayola” – Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón & Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean)
- “Latino” – Yeisy Rojas, compositora (Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray)
- “Nombre y Apellido” – Luis Enrique, Ender Thomas & León Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto)
- “Realidad-Es” – José Aguirre, compositor (Grupo Niche)
- “Todo Llega” – Manerra, compositor (Manerra)
Área 7: Cantautor
Mejor Álbum Cantautor
- Improviso – Djavan
- Taracá – Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
- Musas en Mí – Arath Herce
- FEMME FATALE – Mon Laferte
Mejor Canción Cantautor
- “Dime” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
- “generación digital” – Joaquina, compositora (Joaquina)
- “Las Palabras.” – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)
- “Musas en Mí” – Arath Herce, compositor (Arath Herce)
- “Temblor Y Réplica” – Covi Quintana, compositora (Covi Quintana)
Área 8: Regional Mexicano
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar
- La Fernández – Camila Fernández
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández
- Bandera Blanca – Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita – Banda Los Recoditos
- Piedras A La Luna – Edén Muñoz
Mejor Álbum de Música Tejana
- Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar – Kevin Aguilar
- 3 – Destiny Navaira
- Le Seguiremos – Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido
- Capítulo 8 – Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
- Gravedad – Duelo
- Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
- 50/50 – Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- De Parte Mía – Kakalo
- Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P
- Contra Todo – Rivs
- Dosis – Xavi
- Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia
Mejor Canción Regional Mexicana
- “Ese Hombre Es Malo” – Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos & Karol G, compositores (Karol G)
- “Estamos Todos” – Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable)
- “No Capea” – Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Joshua Xavier Gutiérrez, Luis Mexía & Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera)
- “Ojitos Bellos” – Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gámez & Alex Hernández, compositores (Grupo Frontera)
- “Osadía” – Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz, Cristian Castro)
Área 9: Instrumental
Mejor Álbum Instrumental
- Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- NOVA – Hamilton De Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal Vol 1: Flautas – Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
- La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas
- A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Área 10: Tradicional
Mejor Álbum Folclórico
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón
- La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo – Lila Downs
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada
Mejor Álbum de Tango
- Neopía – Aníbal Berraute
- Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit
- Fueyerías – Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla
Mejor Álbum de Música Flamenca
- POPULAR – Yerai Cortés
- Origen & Revolución – Mercedes Luján
- In Illo Tempore – Mayte Martín
- José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé
Mejor Canción de Raíces
- “El Alma Mía” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
- “El tambor chico” – Facundo Balta & Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler & Rueda De Candombe)
- “La Puñalá” – André & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (André)
- “Spiritual Energies” – Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado)
- “Urano” – Nathasha Bravo & Jorge Glem, compositores (Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez)
Área 11: Jazz
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Folklore – Caracas Trío
- Paco De Lucía Music For Big Band – Alex Conde
- Verve – Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet
Área 12: Cristiana
Mejor Álbum Cristiano (En Español)
- Tú – Hakuna Group Music
- Días Contigo – Majo y Dan
- Inquebrantable – Sarai Rivera
- Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
- Mayday – Alex Zurdo
Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)
- Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes
- Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto
- Betel (Ao Vivo) – Eli Soares
- O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne
- Shuv – Victin
Área 13: Lengua Portuguesa
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
- Equilibrivm – Anitta
- Ludom – Ludom
- Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna
- BRava – Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 – Marina Sena
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico
- Rádio Love Nacional – Detonautas
- foto em grupo – FOTO EM GRUPO
- CARRANCA – Urias
Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa
- Novo Testamento – AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH
- CARO Vapor II qual a forma de pagamento? – Don L
- Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
- Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 50 Anos De Carreira – Leci Brandão
- Jessé As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares
- Sentimento – Ferrugem
- Quinhão – Mosquito
Mejor Álbum Música Popular Brasileña / Música Afro Portuguesa Brasileña
- Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
- Vende-se Lembrança – Pedro Emílio
- Améfrica – Bia Ferreira
- Afim – Zé Ibarra
- Eita – Lenine
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Fire Arena – Ana Castela
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes
- Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
- Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana
- Traía Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho
- Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares
- Molho Lambão – Psirico
- Amor Perene – Zaynara
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- “Águas De Um Mar Azul” – Fábio & Hyldon, compositores (Urias)
- “Memória” – Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía, Carminho)
- “No Vento De Nós” – Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago & Amaro Freitas, compositores (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago)
- “Sua Onda” – Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown & Marisa Monte, compositores (Marisa Monte)
- “Viver e Morrer De Amor Na América Latina” – Johnny Hooker, compositor (Johnny Hooker e Ney Matogrosso)
Área 14: Infantil
Mejor Álbum de Música Infantil
- Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez
- ¡A Jugar! – Danilo & Chapis
- Mardearena – Magdalena Fleitas
- Aprendo Jugando – OTA El Hipopótamo
- Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito
Área 15: Clásica
Mejor Álbum de Música Clásica
- Gabriela Ortiz: Yanga – Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Los Angeles Philharmonic)
- Odyssey – Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)
- Opus 33 “Romantic Cello” – Gregorio Nieto; Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor de álbum (London Symphony Orchestra)
- Sinfonia Em Quadrinhos – Hermeto Pascoal; Tiago Costa, director; Tiago Gomes, productor de álbum (Orquestra Jovem Tom Jobim)
- Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, directores; Tim Burton, Nick Parker & Andrew Walton, productores de álbum (London Philharmonic Orchestra)
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
- “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” – Richard Scofano, compositor (Richard Scofano)
- “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” – Gonzalo Grau, compositor (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem)
- “Raíces (Origins) – Live” – Tania León, compositora (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)
- “Tríptico Sudamericano” – Elodie Bouny, compositora (Berta Rojas con Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem)
- “Yanga” – Gabriela Ortiz, compositora (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)
Área 16: Medios Visuales
Mejor Música para Medios Visuales
- Amor Animal – Murci Bouscayrol, compositor
- La Casa De Los Espíritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) – Matthew Atticus Berger, Manuel García, Víctor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla & Juan Pablo Villanueva, compositores
- Las Muertas – Fernando Velázquez, compositor
- Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Sergei Grosny, compositor
- O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza, artistas/compositores
Área 17: Arreglos
Mejor Arreglo
- “Juanito Alimaña” – Daniel Barón & Henry Villalobos, arreglistas (Dani Barón y Henry Villalobos)
- “Dando Y Dando” – Gonzalo Grau, arreglista (Luis Enrique)
- “Sonho Inca” – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)
- “A Deriva (Adrift)” – Felipe Salles, arreglista (Felipe Salles con Tatiana Parra)
- “Cazadero’s March” – Teco Cardoso, arreglista (Utupê Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)
Área 18: Diseño de Empaque
Mejor Diseño de Empaque
- Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas)
- Anela – María Blaya Miralles & María Elvira García Pérez, directoras de arte (Belén Aguilera)
- Florece En El Caos – Nicolás Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar)
- La Huella De Las Cuerdas – Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas)
- La Vida Era Más Corta – Camilo Joaquín Villarruel, director de arte (Milo J)
Área 19: Composición
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- Iván Gámez
- Yoel Henríquez
- Jenni Mosello
- Sara Schell
Área 20: Producción
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Boas Novas – Mauro Araújo & Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador; Alexandre Rabaço, masterizador (Zeca Veloso)
- Esgotada – Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, ingenieros; João Milliet & Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, masterizador (Tiê)
- LUX (Complete Works) – Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, masterizadores (Rosalía)
- Marco – Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, masterizador (Marco Baptista)
- Taracá – Carles Campi Campón, mezclador; Fred Kevorkian, masterizador (Jorge Drexler)
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz “Tatool”
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
Área 21: Video Musical
Mejor Video Musical Versión Corta
- “10 anos de Castelos & Ruínas” – Bk’
- “CHINGONA” – Tamara Flores
- “Moleirinha” – Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSIRIS & Julio Pereira
- “INRI” – Los Tres
- “Sauvignon Blanc (Official Video)” – Rosalía
Mejor Video Musical Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
- Guerras Invisíveis – L7nnon
- Back To The Childhood – Maleh
- FLAMENCO – Varios Artistas
¿Qué son los Latin Grammy?
El Latin Grammy es el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical.
Durante el Proceso de Premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos:
- Artistas
- Compositores
- Productores
- Ingenieros de grabación y mezcla
“Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina, y nuestra Academia continúa evolucionando para responder a este dinámico panorama creativo“, dijo Manuel Abud , CEO de La Academia Latina de la Grabación.
Los nominados de la 27. a Entrega Anual del Latin Grammy fueron seleccionados en 60 categorías y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026.
Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.
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