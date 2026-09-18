Muchos venezolanos ya no eligen Florida: se mudan a ciudades pequeñas de Utah y otros estados

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Venezolanos buscan más oportunidades laborales en Utah. Foto: Ryan Murphy / AFP

Ciudades clave de Florida, especialmente Miami, fueron destinos tradicionales durante décadas para los venezolanos que llegaban a Estados Unidos. Sin embargo, ese patrón cambió con la última ola migratoria procedente del país caribeño.

Según datos federales expuestos en un análisis exclusivo de AP, entre 2018 y 2025, numerosos venezolanos que ingresaron a EE. UU. a través de la frontera con México terminaron en ciudades más pequeñas, donde antes había una presencia venezolana mucho menor.

Un claro ejemplo es Utah, sobre todo en los suburbios ubicados al sur de Salt Lake City. Sin embargo, también aparecen áreas metropolitanas como Chicago, Denver, Atlanta, Dallas y Houston, además de ciudades como Madison, en Wisconsin, Albuquerque, de Nuevo México, y Savannah, en Georgia.

De acuerdo con la agencia de noticias, esta decisión responde a factores económicos, familiares y sociales. Aquello del “sueño americano” parece disiparse hacia una realidad en la que los venezolanos buscan oportunidades laborales y precios de vivienda sin la necesidad de competir. También priorizan tráfico y seguridad.

¿Qué le está ofreciendo Utah a los venezolanos que ya no eligen Florida?

Utah ofrece algo que puede resultar atractivo para los venezolanos (y otros inmigrantes) y es la red que se ha construido rápidamente: iglesias, familiares, amigos y otros coterráneos que sirven como fuentes de información sobre empleos, alquileres y trámites.

Enrique Vera, un inmigrante venezolano de 32 años, contó a AP que en 2021 viajó a Miami tras cruzar la frontera en Arizona. Allí se reunió con su madre, pero dos semanas después se trasladaron a Utah. Sobre Florida y la decisión, argumentó: “El trabajo, las condiciones, el bajo salario”.

Precisamente en los suburbios al sur de Salt Lake City, el hombre consiguió empleo y posteriormente abrió un negocio de repostería. Actualmente, lidera un almacén y dos panaderías con otros 15 empleados, la mayoría solicitantes de asilo.

El gobierno de Utah también ha señalado la importancia de los inmigrantes para cubrir vacantes laborales. Una encuesta difundida por la oficina estatal de desarrollo económico encontró que, si bien tienen una formación profesional, terminan trabajando por debajo de sus calificaciones debido a barreras como el idioma y las licencias profesionales.

¿Cómo se formó la nueva red de venezolanos en Utah?

Según los reportes de AP, las iglesias se han convertido en uno de los lugares donde claramente se observa el crecimiento de la comunidad venezolana.

En muchos casos, el primer venezolano que consigue empleo o vivienda termina convirtiéndose en el punto de referencia para familiares y conocidos que llegan después. Así es como evoluciona la red de apoyo.

Gregorio Rausseo llegó al estado en 2001 y sin conocer a nadie. Más de dos décadas después, ya como párroco de la Iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús, encontró una comunidad venezolana mucho mayor de la que esperaba.

A la agencia de noticias relató que durante una celebración dedicada a la patrona del estado venezolano de Zulia (la virgen de Chinquinquirá), más de mil personas acudieron a la iglesia. Rausseo preguntó si todos eran venezolanos y recibió una respuesta que le sorprendió: “Son todos maracuchos”.

Aunque el gentilicio correcto es marabino, “maracucho” es una forma coloquial de referirse a quien nace en Maracaibo, capital del estado Zulia.

Si bien el crecimiento de la comunidad venezolana es notable y ha generado negocios y empleo, no significa que todos hayan alcanzado estabilidad económica.

Mientras algunos encontraron oportunidades en construcción, restaurantes, almacenes, fábricas y servicios, otros crearon sus propios negocios. Héctor Escalona, citado por AP, es un ejemplo vigente: pasó de trabajar en construcción a abrir una barbería que luego expandió a tres establecimientos.

Asimismo, muchos venezolanos que viven en Utah todavía esperan decisiones sobre sus solicitudes de asilo. El Departamento de Justicia (DOJ) mantiene un sistema para consultar determinados casos, pero clara que la herramienta no contiene todos los expedientes.

Recientemente, el presidente Trump sacó a Venezuela de lista de países que “fracasaron” contra el narco. Es la primera vez en más de 20 años que Venezuela sale de esa clasificación.

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