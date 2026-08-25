ICE le pone un freno al uso de las gafas inteligentes de Meta en EE. UU.: por qué quedan prohibidas y a quiénes aplica la restricción

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

Los empleados y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán estrictamente prohibido utilizar las gafas inteligentes desarrolladas por Meta.

La medida responde a los crecientes riesgos de vulneración de la privacidad y el manejo inadecuado de datos que implica el uso de estos dispositivos personales capaces de grabar audio y video durante la jornada laboral.

¿Por qué ICE prohibió las gafas de Meta?

David Venturella, director interino de ICE, firmó el documento oficial en el que la agencia considera que las gafas con cámara de Meta equivalen a cámaras corporales de uso personal.

Debido a este enfoque, su uso queda rotundamente prohibido dentro de las instalaciones y procedimientos del organismo, argumentando que estos aparatos tienen el potencial de capturar, almacenar o transmitir información confidencial de forma involuntaria.

En consecuencia, “el uso de las Meta Glasses o dispositivos similares podría capturar, grabar o transmitir información confidencial de forma involuntaria, lo que podría comprometer la privacidad y las protecciones legales”, citó el medio The New York Times al hacer referencia al documento oficial de la agencia.

¿A quiénes alcanza la nueva medida de ICE?

La autoridad migratoria aplicará la restricción no solo al personal administrativo de su plantilla, sino también a todos los agentes del orden que operan bajo su jurisdicción.

La directiva enfatiza un principio operativo ya existente: “Las cámaras corporales de propiedad personal y las grabaciones no autorizadas están prohibidas, como siempre lo han estado”.

Hasta el momento, los voceros oficiales de Meta no han emitido comentarios ni declaraciones al respecto.

Una ola de restricciones en aumento en Estados Unidos

ICE no representa un caso aislado, sino que se suma a una corriente cada vez más amplia de instituciones que imponen vetos a este dispositivo electrónico, el cual se ha consolidado como uno de los productos de mayor éxito comercial de la compañía tecnológica, pese a intensos debates sobre vigilancia e intimidad.

Desde el año 2021, Meta lanzó al mercado distintas generaciones de estas gafas, en alianzas estratégicas con firmas de moda como Ray-Ban y Oakley.

En el aspecto técnico, la empresa integró en la montura una pequeña cámara capaz de registrar audio y video en alta resolución, la cual activa una luz LED blanca para avisar que la grabación está en curso. En sus versiones más recientes, Meta añadió funciones impulsadas por inteligencia artificial que responden a comandos de voz del usuario e incluso proyectan información en una micropantalla interna.

Previo a la decisión de ICE, el estado de Nueva York se convirtió en el pionero al prohibir el ingreso de las gafas inteligentes de Metaen sus salas de juzgados, con el objetivo explícito de “garantizar que nadie pueda ser grabado subrepticiamente” durante los procesos judiciales.

De igual manera, diversos comercios, cadenas minoristas y restaurantes a lo largo del país han comenzado a restringir el uso del equipo en sus establecimientos, luego de múltiples quejas por parte de clientes debido a creadores de contenido que graban en espacios privados sin solicitar autorización previa.

¿Cuáles serán las nuevas actualizaciones de las gafas de Meta?

The New York Times reportó recientemente sobre la posibilidad de que futuras actualizaciones de software en las gafas de Meta incluyan sistemas de reconocimiento facial, un dato que aún no ha sido confirmado.

Ante esta eventualidad, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresó formalmente su preocupación, solicitando a la tecnológica que desista de implementar herramientas de identificación biométrica en sus dispositivos por el peligro que representan para las libertades individuales.

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