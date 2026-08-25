El músico cubano Degnis Bofill fue detenido por ICE en Miami

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ICE detiene a cantante cubano 2026. Foto: Shutterstock

Mara Delgado, esposa del destacado músico cubano Degnis Bofill, informó que el artista fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Se supo que el percusionista, ganador de un Latin Grammy en 2022, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 19 de agosto de 2026 cuando regresaba de un viaje desde Nueva York. En la Gran Manzana, Bofill había asistido a la prestigiosa Conferencia de Música Alternativa Latina y ofrecido una presentación en el Pocket Jazz Club de Manhattan, según reportó el medio Miami New Times. Ante la emergencia, Delgado abrió de inmediato una campaña de recaudación de fondos en sus redes sociales para cubrir la representación legal y buscar la pronta liberación de su pareja.

Músicos latinos detenidos por el ICE

Degnis Bofill no ha sido el único músico latino arrestado por las autoridades migratorias en fechas recientes. Días antes, agentes estadounidenses arrestaron al pianista cubano Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles; actualmente se encuentra recluido en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto, California.

¿Por qué detuvieron a Degnis Bofill?

Bofill permanece retenido en el centro de detención para migrantes de Krome, ubicado al oeste del condado de Miami-Dade. Se confirmó que el artista ingresó a Estados Unidos en 2023 de manera legal y mantenía una solicitud formal de asilo pendiente al momento de su detención.

“Parece que lo vieron, ya sea porque la aerolínea lo compartió con ICE o de alguna otra manera”, dijo Delgado al Miami New Times. “Le permitieron llamarme muy brevemente. Le dije que no firmara nada”.

Por su parte, ICE confirmó la detención a la cadena CBS News mediante un comunicado oficial, indicando que el músico presuntamente violó los términos de su estancia:

“Degnis Nelson Bofill Miranda, un inmigrante procedente de Cuba, fue arrestado por el ICE en Miami el 19 de agosto durante una operación de control migratorio”, declaró el portavoz del organismo. “Bofill ingresó legalmente a los Estados Unidos el 15 de abril de 2023, pero no cumplió con los términos de su admisión y ahora está violando la ley de inmigración. Recibirá el debido proceso”, reza el comunicado citado por CBS Miami.

The wife of a Latin Grammy-winning Cuban musician detained at Miami International Airport is pleading for his release, saying she fears he could be deported and she may not know when she will see him again.

https://t.co/9WDBN6RPUX — CBS News (@CBSNews) August 25, 2026

Degnis Bofill es ampliamente reconocido por los Latin Grammy

Bofill goza de un amplio reconocimiento dentro de la industria musical tras ganarse el respeto del público y la crítica al triunfar en los Latin Grammy de 2022 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por su trabajo en Ancestros Sinfónico. Además, su esposa explicó que Bofill se desempeña como miembro votante del jurado de la Academia Latina de la Grabación desde enero de 2025.

La meta de la recaudación de fondos organizada por su esposa para cubrir los gastos de representación legal y los trámites necesarios para su liberación fue fijada en 60 mil dólares.

“No sé cuándo podré volver a verlo”, confesó Delgado.

ICE ha registrado en los últimos meses una cifra récord de arrestos migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump. Alrededor de 51 mil migrantes fueron arrestados de forma conjunta por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tan solo durante el pasado mes de julio, representando la cifra más alta registrada en este periodo gubernamental.

Hasta este martes, la campaña emprendida por Delgado ya había logrado acumular 51 mil dólares gracias al apoyo de colegas, seguidores y la comunidad artística.

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