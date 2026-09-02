7 ofertas en colchones por Labor Day: detalles y precios

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Colchones en oferta por Labor Day. Foto: Thanathip balla / Shutterstock

La víspera de Labor Day es una de las preferidas de los consumidores, debido a la cantidad de ofertas y descuentos especiales que las tiendas de Estados Unidos activan por el festivo. Esto incluye productos esenciales como los colchones.

Las promociones por Labor Day, que se celebra el lunes 7 de septiembre y ofrece un fin de semana largo, tienen el objetivo de liquidar todo el inventario de verano. De esta manera, las tiendan hacen espacio para sus nuevos productos, los cuales son lanzados en otoño.

Te compartimos una lista de ofertas en colchones que puedes aprovechar ahora mismo. Algunas pueden incluir envío gratis o extensión de garantías. Los descuentos también están disponibles en electrodomésticos.

7 ofertas en colchones por Labor Day

1. Colchón de espuma viscoelástica, marca Nectar

Cuenta con 13 pulgadas de grosor, en tamaño Queen, diseñado con una cubierta de fibras de polietileno que absorben el calor y gel ActiveCool HD para un descanso fresco y alivio de presión. Precio de oferta: 749 dólares.

2. Colchón DreamCloud

Colchón híbrido de tamaño Queen, que combina espuma viscoelástica de gel y resortes ensacados zonificados para proporcionar el soporte perfecto en la espalda y cadera. Su cubierta acolchada ofrece una sensación ultra suave. Precio de oferta: 2 mil 250 dólares.

3. Colchón artesanal Stearns and Foster Studio

De resortes internos, tamaño King y firmeza media. Cuenta con fibras transpirables que absorben la humedad y resortes reforzados en los bordes para evitar deformaciones. Precio de oferta: 2 mil 200 dólares.

4. Colchón Tempur-Pedic LuxeBreeze 2.0

Colchón de alta gama de firmeza alta, tamaño California King, optimizado con tecnología Pure Cool Plus que mantiene la superficie fría al tacto y material Advanced Relief para liberar la tensión muscular. Precio de oferta: 6 mil 690 dólares.

5. Colchón híbrido Skye, marca Sleepy’s By Sealy

Colchón de tamaño Full (Matrimonial) y firmeza media felpa que mezcla la adaptabilidad del gel memory foam con la respuesta rápida de los resortes tradicionales en formato “bed-in-a-box”. Precio de oferta: 550 dólares.

6. Colchón híbrido Helix Midnight Luxe

Colchón híbrido premium tamaño Queen, diseñado especialmente para quienes duermen de lado. Incluye una almohada superior integrada (pillow top) y soporte lumbar zonificado de alta densidad. Precio de oferta: mil 874 dólares.

7. Colchón clásico Saatva

Colchón híbrido de lujo innerspring, tamaño Queen. Está fabricado con un sistema de doble muelle de acero, soporte lumbar patentado y materiales ecológicos certificados para máxima durabilidad. Precio de oferta: mil 829 dólares.

Los precios anteriores están ajustados a un tamaño específico, pero pueden variar dependiendo del que elijas para tu colchón: individual, twin, queen, king, entre otros.

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