Qué hacer si perdiste un boleto ganador de la lotería en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Perdiste el boleto ganador de lotería. Foto: Shutterstock

Un boleto perdido que contenía un premio de la lotería puede convertirse en la peor pesadilla de cualquier jugador. En la mayoría de los estados de Estados Unidos es un requisito obligatorio presentar el boleto físico para reclamar el dinero, ya que casi todas las loterías consideran el ticket como un “documento al portador”.

¿Un boleto ganador lo puede cobrar otra persona?

Sí. Este es uno de los mayores riesgos que enfrenta una persona al no firmar su boleto tras comprarlo. Algunas loterías consideran formalmente que el premio pertenece a quien tenga el boleto físico en sus manos, lo que le permite ir a las oficinas oficiales y reclamar los fondos.

De hecho, la Lotería de Carolina del Norte advierte explícitamente que, mientras no esté firmado, un boleto funciona bajo este principio de documento al portador.

La Lotería de Nueva York opera bajo un parámetro similar: quien encuentre un boleto ganador sin firma puede intentar cobrarlo. Por esta razón, memorizar los números ganadores, saber exactamente en qué tienda se compró el boleto o conservar el recibo de compra no sustituye bajo ninguna circunstancia al boleto ganador original.

¿Es necesario firmar el boleto?

Firmar el reverso de la papeleta representa la medida de mayor protección para el comprador, y lo ideal es hacerlo inmediatamente después de adquirirlo.

La Lotería de Carolina del Sur explica que, si un boleto ganador firmado se pierde o es robado, cuando un tercero intente cobrarlo, las autoridades de la lotería compararán la firma del reverso con la identificación oficial presentador. En la misma línea, las autoridades de la Lotería de Louisiana instan activamente a sus compradores a firmar todos los boletos para no contribuir a este tipo de robos o reclamos fraudulentos.

¿Qué hacer si el boleto ganador no aparece?

El sitio web especializado en finanzas personales Saving Advice recomienda que, si un boleto ganador desaparece, el jugador debe comunicarse de inmediato con la organización de la lotería local y reunir toda la información posible:

Fecha exacta del sorteo y números seleccionados.

Hora aproximada y establecimiento donde se realizó la compra.

Precio pagado, recibo de la transacción y cualquier fotografía disponible del ticket.

Sin embargo, aunque tener una foto o una copia del boleto sirve como evidencia analítica, las loterías advierten que esto no garantiza la entrega del premio.

La Lotería de Carolina del Sur pide a los usuarios conservar copias de ambos lados de los boletos firmados. Por su parte, la Lotería de California aconseja guardar una copia del boleto y del formulario cuando la reclamación se envía por correo postal.

El problema principal radica en que la mayoría de las jurisdicciones exigen obligatoriamente el papel original. Estados como Carolina del Norte y California solicitan de forma estricta el boleto ganador original firmado para procesar los desembolsos.

¿Se vence el plazo para cobrar si pierdo el boleto?

Sí. Mientras el jugador intenta ubicar el papel traspapelado, el tiempo reglamentario sigue corriendo. Estados como Carolina del Norte fijan un plazo de 180 días naturales posteriores al sorteo para los juegos de tirada, mientras que los boletos de raspar (“raspaditos”) tienen un plazo de 90 días después de la fecha anunciada de finalización del juego.

California también concede generalmente 180 días para la reclamación, pero en los jackpots principales de Powerball y Mega Millions el plazo se extiende hasta un año completo.

El caso de las loterías digitales

Las plataformas oficiales de juego en línea funcionan de una manera diferente. En Carolina del Norte los premios menores de 600 dólares obtenidos mediante Online Play se depositan automáticamente en la cuenta del jugador.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.