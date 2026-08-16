Ofertas de regreso a clases: mochilas desde cinco dólares

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Foto generada con Gemini

Con el back to school o regreso a clases cada vez más cerca, las familias en Estados Unidos buscan reducir el costo de la lista escolar. Las mochilas son uno de los productos que pueden representar un gasto importante, especialmente cuando se buscan modelos de mayor tamaño, marcas reconocidas o diseños de personajes.

Sin embargo, durante agosto aparecen promociones que permiten encontrar alternativas desde cinco dólares y descuentos de hasta 50% y 75% en determinados modelos.

¿Cuáles son las mochilas más baratas?

Para quienes buscan una mochila básica para primaria o una opción adicional para el estudiante, Target tiene varios modelos en el rango de cinco a 15 dólares.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Los precios pueden variar según el modelo, la disponibilidad y la ubicación. Por eso, conviene comprobar el costo antes de realizar la compra.

¿Qué mochilas cuestan entre 20 y 45 dólares?

Para estudiantes que necesitan una mochila con mayor capacidad o características adicionales, existen modelos en un rango de 20 a 45 dólares.

Entre las opciones que aparecen en Target están la Cat & Jack de 17 pulgadas desde 20 dólares, la Girls’ Ditsy Floral Two Pocket desde 20 dólares y la Converse 18” Go 2 desde 29.99 dólares.

Estas opciones pueden resultar más convenientes para estudiantes que necesitan transportar libros, dispositivos electrónicos y otros materiales durante todo el año escolar.

¿Hay paquetes que incluyen mochila y lonchera?

Sí. Los paquetes o bundles pueden ser una alternativa para reducir el gasto, especialmente cuando la lista escolar también incluye una lonchera, estuche o accesorios.

Entre las opciones encontradas en Target están:

¿Qué mochilas tienen descuentos de hasta 50%?

Target mantiene descuentos de hasta 50% en mochilas seleccionadas durante la temporada de regreso a clases.

Una de las promociones destacadas es la All in Motion de 23 litros, que aparece desde 15 dólares, frente a un precio anterior de 30 dólares.

También se encuentra una mochila Wrangler Yellowstone por 35 dólares, frente a los 50 dólares del precio anterior, mientras que algunos modelos Cat & Jack de 17 pulgadas aparecen desde 20 dólares, frente a 25 dólares.

Estas promociones pueden cambiar o finalizar cuando se agote el inventario.

¿Cómo ahorrar más al comprar la mochila escolar?

Una estrategia es aprovechar los productos que las tiendas ofrecen a precios especialmente bajos, conocidos como loss leaders. En esta categoría pueden aparecer artículos como crayones, cuadernos y carpetas por pocos centavos o menos de un dólar. Comprar estos productos en promoción permite reservar una parte mayor del presupuesto para una mochila de mayor duración.

Otra alternativa es comparar los sets antes de comprar cada artículo por separado. Si el estudiante necesita mochila y lonchera, por ejemplo, un paquete puede resultar más económico que adquirir ambos productos individualmente.

También conviene revisar las promociones antes de acudir a la tienda, ya que algunos descuentos están disponibles únicamente por tiempo limitado.

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