Back to school 2026-2027: cuándo comprar, dónde encontrar los mejores precios y cómo ahorrar en útiles, mochilas y laptops

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Cadenas como Walmart iniciarán sus promociones el 24 de junio. Foto: Cuartoscuro

El regreso a clases es uno de los gastos más pesados del año para muchas familias, sobre todo cuando hay que cubrir útiles, ropa, mochilas y, en algunos casos, una laptop nueva. La temporada de Back to school se encuentra a la vuelta de la esquina, como cada año.

Cadenas como Walmart, comenzaría su venta de útiles escolares el 24 de junio y la mantendría activa hasta el 25 de agosto. La promoción incluye artículos de su marca propia Pen+Gear, con carpetas y crayones desde 25 centavos, libretas en 45 centavos y mochilas a partir de 6 dólares.

Apple y Lenovo, dos de las marcas más buscadas para equipar a estudiantes, también activaron sus propias promociones para esta temporada, aunque cada una cuenta con sus propios calendarios.

¿Cuándo y dónde conviene comprar útiles y mochilas?

La ventana de Walmart es la más amplia hasta ahora, con dos meses de descuentos escalonados entre junio y agosto. Cadenas como Target, Staples y Office Depot suelen sumarse con sus propias promociones de útiles durante el mismo periodo, aunque sus fechas exactas para 2026 todavía no están confirmadas con precisión.

La recomendación habitual entre quienes siguen estas ofertas es dividir la lista en dos partes:

Los artículos básicos, como carpetas, crayones, libretas y lápices, suelen tener los precios más bajos desde las primeras semanas, porque las tiendas los usan para atraer clientes.

Las mochilas y la ropa, en cambio, bajan más cerca de agosto, cuando las cadenas compiten por las compras de última hora.

¿Qué descuentos hay en laptops y tecnología para estudiantes?

Apple confirmó que su promoción de regreso a clases corre de mediados de junio a finales de septiembre. Durante ese periodo, quienes compren una Mac pueden ahorrar hasta 200 dólares, y la compra de una MacBook, un iMac o un iPad puede incluir, sin costo adicional, unos AirPods 4, un Apple Pencil Pro o accesorios de la línea Magic.

Lenovo, por su parte, lanzó su propia venta de regreso a clases 2026 con descuentos de hasta 68% en laptops y tablets, según su sitio oficial. Staples y Office Depot también suelen formar parte de la oferta de tecnología en esta temporada, aunque por ahora no hay una promoción confirmada específicamente para 2026.

#BackToSchool planning includes your student’s health! Click ‘Back to School 2026’ at the link in our bio to learn about student vaccine requirements, transfer out-of-state records, or schedule an appointment. #StayUpToDate #BackToSchool2026 pic.twitter.com/w7gVOxnG6j — GNR Public Health (@GNRPublicHealth) June 18, 2026

¿Qué estados tienen fin de semana libre de impuestos en 2026?

Además de las rebajas de las tiendas, varios estados aplican un fin de semana sin impuestos sobre la venta para artículos escolares en algunos estados, lo que representa un ahorro adicional sin depender de ningún descuento.

Las fechas confirmadas para 2026, según Avalara y TaxJar, son estas:

Tennessee: 31 de julio al 2 de agosto

Texas: 7 al 9 de agosto, en ropa, calzado, útiles y mochilas con precio menor a 100 dólares

Missouri y Virginia: 7 al 9 de agosto

South Carolina: alrededor del 7 al 9 de agosto, sin límite de precio en la mayoría de los artículos, incluidas computadoras

Florida: durante todo el mes de agosto

Maryland: 9 al 15 de agosto, en ropa y calzado con precio menor a 100 dólares

Cada estado define sus propias reglas sobre qué productos quedan exentos y hasta qué precio, así que conviene revisar la página del departamento de impuestos local antes de planear una compra grande pensando en estas fechas.

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