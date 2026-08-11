Trump firma orden para flexibilizar vacunas pediátricas en EE. UU.

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Donald Trump firma nueva orden que afectaría las vacunaciones. Foto: Shutterstock

A poco de iniciar el período del nuevo año escolar, los padres se preparan para que sus pequeños tengan el esquema de vacunas al día antes del regreso a clases. Sin embargo, el presidente Donald Trump podría estar tomando decisiones importantes sobre esta área de la salud estadounidense, puesto que estaría interviniendo en cuántas dosis deben recibir los menores y cuándo recibirlas exactamente.

¿La decisión de Donald Trump podría perjudicar la salud de los niños vacunados?

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva este lunes que busca reducir la cantidad de vacunas rutinarias y, en algunos casos, se podrían reformular y espaciarlas a lo largo del tiempo, según se puede leer en el comunicado emitido a través de la página web oficial de la Casa Blanca.

“El presidente quiere que los padres tengan la mayor libertad posible para elegir las vacunas de sus hijos”, declaró el lunes un funcionario de la Casa Blanca al abordar los objetivos centrales de esta nueva regulación.

Sin embargo, según un sondeo realizado por la cadena CNN, esta decisión podría generar inquietud y terminar perjudicando la tranquilidad de las familias trabajadoras.

“Lo único que preveo que sucederá como resultado del anuncio de hoy es una inyección de mayor incertidumbre, miedo y confusión, donde no debería haber nada de eso”, dijo el doctor Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

¿Qué dice la orden ejecutiva firmada por Trump?

A pesar del impacto mediático del anuncio, los cambios en los tipos de dosis disponibles para las familias —mejor conocido como el calendario de vacunación oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC)— no se verán modificados de manera inmediata; estos ajustes no cambiarán durante meses o años, si es que alguna nueva decisión de la administración de Trump llega a ejecutarse en la práctica.

Además, la cobertura de los seguros médicos privados tampoco se verá afectada en el corto plazo, puesto que las inmunizaciones infantiles continúan vigentes dentro del calendario recomendado por los CDC. Esto ocurre a pesar de que la decisión haya trasladado la administración de ciertas dosis a una categoría denominada “toma de decisiones clínicas compartida”, lo que se traduce en que los pacientes o tutores necesitarán una aprobación formal de su proveedor de atención médica antes de aplicar la dosis correspondiente.

Blue Cross Blue Shield y CVS le avisaron formalmente a sus clientes que revisaron la decisión del presidente y confirmaron que, por ahora, seguirán cubriendo las vacunas pediátricas recomendadas habitualmente por los CDC sin costo adicional para los afiliados.

¿Por qué cambiar el sistema de vacunación estadounidense?

El análisis difundido en el sondeo de CNN indica que lo más probable es que esta orden ejecutiva termine siendo rechazada en instancias administrativas o judiciales. Así lo evaluó la doctora Dorit Reiss, profesora de la Universidad de California en San Francisco y especialista de alto nivel en derecho de vacunas.

“Varias leyes del Congreso otorgan la facultad de formular estas recomendaciones al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, con la aprobación o el rechazo del director de los CDC. El presidente puede ordenar a los CDC que convoquen al ACIP y consideren estos cambios, pero una orden ejecutiva no sustituye ese proceso”, declaró de forma contundente Reiss.

Esta no es la primera vez que Donald Trump intenta reformar los planes de vacunación de la nación. En enero de este año, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., intentó de igual manera que las autoridades sanitarias de los CDC modificaran el calendario infantil tradicional.

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