Huracán Karina se intensifica a categoría 4 en el Pacífico; ve su trayectoria y si afectará a México

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El huracán Karina no representa peligro para México. Foto: Cuartoscuro

El huracán Karina se intensificó a categoría 4 este lunes 31 de agosto, mientras avanza hacia el oeste por el océano Pacífico y se aleja de las costas de México.

A las 03:00 horas, el centro del huracán se localizó a mil 640 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h; debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México.

🌀 #Karina se ha intensificado a #Huracán de cateogoría 4 en la escala #SaffirSimpson, mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en 🇲🇽 #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Tbfq7IuNeM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026

Aunque Karina no genera efectos en territorio nacional, el pronóstico de lluvias para este lunes sí contempla precipitaciones muy fuertes en 17 estados, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Ve trayectoria de Karina:

¿Dónde lloverá muy fuerte este lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en:

Baja California Sur: sur

sur Sonora: norte

norte Chihuahua: oeste

oeste Sinaloa: norte y centro

norte y centro Durango: oeste

oeste Coahuila: sur

sur Nuevo León: centro

centro Nayarit: centro y sur

centro y sur Jalisco: este, centro y oeste

este, centro y oeste Colima

Michoacán: norte, centro y sur

norte, centro y sur Guanajuato: centro, este y sureste

centro, este y sureste Querétaro: centro, oeste y sur

centro, oeste y sur Hidalgo: suroeste

suroeste Veracruz: sur

sur Oaxaca: este

este Chiapas: centro y sur

⛈️💨🌊🌞 Se esperan #Lluvias muy fuertes en estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de #México. Más información en ⬇️https://t.co/5W02Brrxc6 pic.twitter.com/3Oz1bXhpCQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026

Las precipitaciones más intensas podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas.

También habrá lluvias fuertes y chubascos

Además de las lluvias muy fuertes, se esperan precipitaciones fuertes de 25 a 50 mm en:

Tamaulipas, suroeste

San Luis Potosí, oeste

Zacatecas, oeste

Aguascalientes

Estado de México, norte

Puebla, oeste

Guerrero, este.

También se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para Baja California se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

¿Qué pasa con el huracán Karina?

A las 03:00 horas, Karina se encontraba en las coordenadas 17.2 grados de latitud norte y 124.4 grados de longitud oeste. El sistema se desplazaba hacia el oeste a 15 km/h, con una presión mínima central de 942 hPa.

El reporte señala de manera expresa que el sistema no genera efectos en el país y no representa peligro para el territorio nacional. Por su distancia y trayectoria, tampoco se emitieron recomendaciones específicas relacionadas con Karina.

¿Qué temperaturas habrá este lunes?

El día también tendrá contrastes importantes.

En zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la mañana.

En el otro extremo, se pronostican máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en:

Baja California Sur

Durango

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Puebla

Veracruz

Guerrero

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro, las máximas estarán entre 30 y 35 grados.

Viento fuerte y oleaje

El pronóstico contempla vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

También habrá rachas de 40 a 60 km/h en zonas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Zacatecas

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

En otras entidades, entre ellas Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo, se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Además, se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en la costa de Oaxaca, en el golfo de Tehuantepec.

El SMN advierte que los vientos fuertes podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que pide atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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