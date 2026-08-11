El Powerball sigue acumulando, pero hubo un feliz ganador en Pensilvania de 100 mil dólares

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Powerball sortea su premio más alto de 2026. Foto: Rix Photography / Shutterstock

El premio mayor de Powerball alcanzó los 975 millones de dólares, luego de que se acumulara en el sorteo del lunes. Se trata de la cifra más alta en lo que va de 2026, por lo que el próximo sorteo será de alto impacto.

Ningún boleto acertó los seis números sorteados el lunes: 6, 37, 54, 55, 64 y Powerball 10.

Sin embargo, la Lotería de Pensilvania anunció un ganador del sorteo “Treasure Hunt”. El afortunado jugador se llevó 100 mil 200 dólares (tras la reducción de impuestos), luego de comprar su ticket de un dólar en Hanover Boroug, ubicado en el condado de York.

Para hacerse con este premio mayor, el jugador tuvo que elegir cinco números entre un total de 30 y acertarlos durante el sorteo. El juego también otorga premios menores a quienes acierten dos, tres y cuatro números.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball?

La próxima emisión del Powerball, que expandió su premio mayor hasta el Reino Unido (con algunas diferencias), será este miércoles 12 de agosto, a las 10:55 pm ET.

Además de ser el bote más alto de 2026, sería el octavo premio mayor más grande en la historia de esta lotería.

Según precisa el sitio web de Powerball, un hipotético ganador tendría que elegir entre dos opciones: un pago único en efectivo, que en este caso equivale a unos 433 millones de dólares, o mediante una anualidad dividida en 30 pagos escalonados durante 29 años.

Sin embargo, todos los jugadores deben recordar que ambas alternativas de pago están sujetas a fuertes deducciones por impuestos federales y estatales.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son minúsculas: uno entre 292.2 millones. Aun así, se juega en 45 estados de EE. UU., incluyendo Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El último ganador de un premio mayor fue el 2 de mayo de 2026. En aquella ocasión, dos boletos en Florida y Texas se repartieron un premio de 20 millones de dólares. El bote más alto que la lotería entregó en su historia fue dos mil 40 millones, luego de que saliera premiado un boleto de California, en noviembre de 2022.

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