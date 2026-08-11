Famosos se movilizan por Colombia tras el terremoto: campañas y canales para donar

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Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto generó llamados de solidaridad dentro y fuera del país.

Además de la respuesta de organizaciones y autoridades, varias figuras del entretenimiento colombiano utilizaron sus redes sociales para amplificar campañas de ayuda y difundir información relacionada con la emergencia.

¿Qué campañas de donación están activas para ayudar a Colombia?

El cantante Juanes lanzó la iniciativa “Colombia se levanta”, una campaña coordinada por la Corporación Presentes y Proantioquia para canalizar ayuda hacia las comunidades afectadas por el terremoto.

La campaña cuenta con mecanismos para recibir aportes del público en Colombia y de personas que quieran colaborar desde otros países. Los canales oficiales pueden consultarse en este link.

Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia. 🇨🇴

Acabo de hacer mi donación. Si quieres y puedes, por favor súmate — cada aporte cuenta. Aquí toda la información 👇 pic.twitter.com/fFhPLf7D7j — JUANES (@JUANES) August 10, 2026

Juanes difundió la iniciativa y confirmó que realizó una donación personal. El cantante también invitó a sus seguidores a sumarse a la campaña.

La fundación Con Cora, de Karol G, también está apoyando la difusión de “Colombia se levanta” mediante sus redes sociales y el hashtag #ColombiaSeLevanta.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, es importante aclarar que Con Cora no está recibiendo donaciones directamente. La fundación dirige a las personas interesadas hacia los canales oficiales de Presentes.

Antes de realizar una donación, se recomienda comprobar que el aporte se esté haciendo a través de los canales oficiales de la campaña y evitar cuentas personales o enlaces que circulen sin confirmación.

¿Cuáles son los artistas que se han pronunciado tras el terremoto?

Además de quienes difundieron campañas de ayuda, otras figuras públicas utilizaron sus redes sociales para expresar solidaridad con las familias afectadas.

La barranquillera Shakira publicó un mensaje de apoyo a Colombia y pidió a sus seguidores mantenerse atentos a las indicaciones oficiales para saber cómo colaborar. La cantante destacó la importancia de la unión durante la emergencia.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

El cantante Maluma expresó su preocupación por las familias afectadas y manifestó su intención de movilizar recursos para apoyar la respuesta. “Vamos a movernos de una para ayudar la situación”, afirmó.

Por su parte, Carlos Vives compartió un mensaje y un video en los que habló sobre el terremoto y las consecuencias que comenzaban a conocerse en distintas regiones.

“Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida”, expresó.

Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas. Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia… — Carlos Vives (@carlosvives) August 10, 2026

El compositor Sebastián Yatra también manifestó su preocupación por las personas afectadas. “Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”, escribió.

Por su parte, Fonseca pidió a sus seguidores unirse para ayudar frente a la emergencia y publicó un mensaje de solidaridad con las comunidades afectadas.

Asimismo, Sofía Vergara centró su mensaje en la prevención. La actriz compartió el manual oficial de la Cruz Roja Colombiana sobre qué hacer en caso de sismo, con recomendaciones para actuar durante un movimiento telúrico y protegerse ante posibles réplicas.

El futbolista James Rodríguez se pronunció después de las primeras 24 horas del terremoto y calificó la situación como devastadora. El futbolista expresó su tristeza ante los daños y las personas afectadas, y destacó la importancia de que los colombianos se apoyen durante la emergencia.

“Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir”, escribió Rodríguez, quien agradeció el trabajo de las fuerzas que participan en las labores de atención y rescate.

Por su parte otro futbolista que fue celebrado en las redes fue Jhon Arias, quien junto a su esposa envió un avión con insumos médicos y personal de salud a Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, epicentro de la tragedia.

Los pronunciamientos de los artistas se produjeron mientras continuaban las labores de rescate y evaluación de los daños provocados por el terremoto.

¿Cuál es el último reporte oficial sobre el terremoto en Colombia?

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrió el lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento se sintió con fuerza en distintas zonas del país, entre ellas Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia.

El balance más reciente disponible reporta al menos 254 personas fallecidas, según Reuters a la publicación de este artículo, además de numerosos heridos y daños en edificaciones. Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños.

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