Temporada de huracanes en Estados Unidos: ¿qué esperar para los próximos meses?

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La NOAA estima entre ocho y 14 tormentas con nombre. Foto: Studio_OMG / Envato

La temporada de huracanes en Estados Unidos comenzó oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Según estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el 10 de septiembre será el pico estadístico para los próximos meses de actividad ciclónica.

En su pronóstico para la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, la NOAA apunta que habrá una actividad inferior a la habitual, siendo la segunda temporada de la última década que se ajusta a este detalle.

Sin embargo, esto no significa que EE. UU. esté fuera de riesgo. Un solo sistema tropical puede provocar inundaciones, marejadas, vientos destructivos y otros daños importantes si llega a tocar tierra.

¿Qué esperar para la temporada de huracanes 2026?

La agencia federal contempla entre ocho y 14 tormentas con nombre, tres a seis huracanes y uno a tres huracanes mayores, con un 70% de confianza en esos rangos.

Asimismo, calcula una probabilidad de 55% de que la temporada sea inferior a lo normal, 35% de que sea cercana a lo normal y 10% de que supere los niveles habituales.

Uno de los principales factores detrás del pronóstico es “El Niño”. Este patrón climático suele incrementar la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico, un factor que puede dificultar que las tormentas tropicales se organicen y se intensifiquen.

Al mismo tiempo, existen elementos que podrían favorecer cierta actividad, entre ellos temperaturas del océano relativamente cálidas y otros patrones atmosféricos.

De hecho, la NOAA ya confirmó que las condiciones de “El Niño” están presentes en el océano Pacífico tropical y prevé que se intensifiquen durante la segunda mitad de 2026.

Agosto marca el comienzo de la etapa de mayor vigilancia

Aunque la temporada de huracanes comenzó en junio, agosto es el momento en que aumenta considerablemente la vigilancia meteorológica. La propia NOAA señala que la mayor parte de la actividad prevista para 2026 debería concentrarse durante agosto, septiembre y octubre.

Hasta finales de julio, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) había registrado dos tormentas con nombre en el Atlántico: Arthur y Bertha. Los datos muestran que ninguna de las dos había alcanzado la categoría de huracán.

Esto explica por qué una temporada tranquila durante sus primeras semanas no debe interpretarse como una señal de que el resto del año será igual. Las condiciones atmosféricas pueden cambiar rápidamente durante los meses de mayor actividad.

¿Qué estados deben mantenerse atentos?

El pronóstico de la NOAA no determina qué estados serán golpeados. La agencia federal siempre deja claro que su perspectiva estacional sirve para estimar la actividad general de la cuenca y no constituye un pronóstico de impactos o de llegada a tierra para una ubicación específica.

Sin embargo, las comunidades de Florida, Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y otros estados de la costa del Golfo y del Atlántico deben continuar preparadas.

La principal recomendación para las familias estadounidenses es tener identificada una ruta de evacuación. De igualmente, se debe revisar las alertas locales, proteger documentos importantes y disponer de agua, alimentos, medicamentos y otros suministros básicos, lo que marca diferencia cuando un sistema tropical se aproxima.

El 2026 podría terminar con menos tormentas que una temporada promedio, según la NOAA, pero agosto apenas abre el periodo de mayor actividad climatológica. El riesgo dependerá de la trayectoria y fuerza de cada sistema.

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