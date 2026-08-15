¿Cómo reclamar un pago del Seguro Social que no te llegó?

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Si el pago mensual del Seguro Social no llegó en la fecha programada, la Administración del Seguro Social (SSA) recomienda verificar primero con el banco o la institución financiera. La entidad puede tener un retraso en el procesamiento o en la acreditación del depósito.

Si el banco confirma que no existe un retraso, el beneficiario puede reportar el pago como no recibido ante la SSA. La agencia revisará el caso y, si determina que el beneficio corresponde, procederá a reemplazarlo.

¿Qué hacer si el pago del Seguro Social no aparece?

La SSA establece estos pasos para informar que un pago no llegó:

1. Verifica la fecha de pago.

Antes de presentar un reclamo, confirma que ya pasó la fecha en la que estaba programado el beneficio.

2. Comunícate con el banco.

Si recibes el beneficio mediante depósito directo, consulta con tu banco o institución financiera para determinar si existe un retraso en la acreditación del dinero. Este es el primer paso que recomienda la SSA.

3. Revisa tu información de pago.

El beneficiario puede consultar su información mediante su cuenta personal de my Social Security. La cuenta también permite revisar determinados datos relacionados con los beneficios y actualizar información, incluido el depósito directo para quienes reciben beneficios del Seguro Social.

4. Reporta el pago a la SSA.

Si el banco no identifica ningún problema, comunícate directamente con la Administración del Seguro Social para informar que el pago no fue recibido.

¿A qué número llamar para reclamar un pago?

La SSA indica que se puede llamar al 1-800-772-1213 para reportar un pago tardío, perdido o robado. Para recibir atención en español, se debe oprimir la opción siete.

Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden comunicarse al 1-800-325-0778. También existe la posibilidad de contactar a una oficina local del Seguro Social.

La SSA señala que sus servicios por internet son una de las principales vías para realizar gestiones. Si no es posible utilizarlos, la agencia recomienda comunicarse por teléfono o solicitar una cita en una oficina local.

¿Qué ocurre después de reportar el pago?

Una vez recibido el reporte, la SSA revisará la situación para determinar qué ocurrió con el beneficio.

Si la agencia confirma que el pago correspondía al beneficiario y no fue recibido, el pago será reemplazado, según la información oficial de la SSA.

El procedimiento puede variar dependiendo de si se trata de un depósito electrónico o de un cheque. La SSA tiene procedimientos específicos para investigar pagos que fueron emitidos pero que el beneficiario asegura no haber recibido.

¿Qué pasa si el problema fue con el depósito directo?

La SSA recomienda utilizar el depósito directo porque los pagos electrónicos no dependen de la entrega del correo. Además, desde septiembre de 2025 el gobierno federal estableció la transición hacia pagos electrónicos para los beneficios federales, por lo que la agencia recomienda a quienes todavía reciben cheques en papel cambiar a un método electrónico.

¿Qué hacer si sospechas que alguien recibió tu pago?

Si el dinero fue depositado en una cuenta que no corresponde o sospechas que alguien modificó sin autorización la información de tu depósito directo, debes comunicarte con la SSA lo antes posible.

La agencia también advierte sobre llamadas fraudulentas en las que delincuentes se hacen pasar por empleados del Seguro Social. La SSA no exige pagos en efectivo, tarjetas de regalo, transferencias de dinero o criptomonedas para resolver problemas relacionados con los beneficios.

Por ello, ante un problema con un pago, lo recomendable es utilizar directamente los canales oficiales de la Administración del Seguro Social y no entregar información bancaria a personas que contacten al beneficiario de manera inesperada.

Si el problema con el pago lleva a reconsiderar cuándo comenzar a recibir los beneficios, también es importante conocer cuál es la edad ideal para solicitar el Seguro Social en Estados Unidos y cómo cambia el monto mensual según el momento en que se presenta la solicitud.

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