“Súper El Niño” en 2026: cómo se relaciona con el calor extremo y qué probabilidad da la NOAA de un evento muy fuerte

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Se espera que “El Niño” alcance una fuerte intensidad. Foto: Imagen creada con IA

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ya confirmó que las condiciones de “El Niño” están presentes en el océano Pacífico tropical y prevé que se intensifiquen durante la segunda mitad de 2026.

A través de su sitio web oficial, la agencia científica advierte sobre una alta probabilidad de que el fenómeno alcance la categoría “muy fuerte”, lo que influye en las temperaturas, las lluvias y el desarrollos de los eventos meteorológicos en EE. UU. durante otoño e invierno.

Aunque la NOAA no utiliza oficialmente el término “Súper El Niño”, algunos meteorólogos le llaman así para referirse a un episodio excepcionalmente intenso.

La NOAA prevé un 81% de probabilidad de un evento muy fuerte

“El Niño” es un fenómeno natural que ocurre cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial central y oriental se mantiene por encima de los valores normales durante varios meses.

Ese calentamiento, que proviene del calor extremo que se registra durante el verano, modifica la circulación atmosférica y altera los patrones climáticos en distintas regiones del planeta.

En el caso de 2026, los expertos le llaman “Súper El Niño” cuando esas anomalías térmicas superan aproximadamente los 2° C sobre el promedio histórico.

Según una predicción climática de la NOAA, existe un 81% de probabilidad de que “El Niño” alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. Además, los especialistas estiman que el pico del fenómeno podría registrarse entre finales del otoño y comienzos del invierno.

“Las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal se concentran en los estados del Golfo y en algunas zonas del sureste y la región del Atlántico Medio”, indicó a Newsweek Johnna Infanti, meteoróloga del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

Las predicciones indican que también podría golpear a México, pudieron provocar incluso una temporada intensa de huracanes en el Pacífico mexicano.

¿Qué estados de EE. UU. podrían enfrentar mayores riesgos?

La experta señala que históricamente California figura entre las regiones que más atención reciben durante los eventos intensos de “El Niño”. Esto debido a la frecuente llegada de tormentas invernales incrementando el riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

En la costa del Golfo y el sureste, lo que incluye a Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y Florida, se espera que durante el invierno haya condiciones más húmedas y una mayor posibilidad de episodios de clima severo.

Aunque todavía faltan varios meses para conocer con mayor precisión el impacto que tendrá “El Niño” sobre cada estado, la NOAA continuará actualizando sus pronósticos conforme evolucione el calentamiento del Pacífico.

Si el fenómeno mantiene la intensidad prevista, apuntan expertos, Estados Unidos enfrentaría uno de los eventos de “El Niño” más fuertes de los últimos años. Los efectos irían desde olas de calor persistentes en algunas regiones hasta un aumento de lluvias, inundaciones y tormentas durante la temporada fría.

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