Inflación en EE. UU.: ¿qué significa el dato de la CPI de hoy para tu bolsillo y las tasas de interés?

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Los precios aumentaron a un ritmo anual de 3.4%. Foto: Atlas Composer / Envato

El nuevo informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI), publicado este miércoles, mostró que la inflación en EE. UU. experimentó una leve desaceleración en julio.

Reflejado en el sitio web de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), el reporte precisa que los precios aumentaron a un ritmo anual de 3.4%, una leve reducción del 0.1% frente al 3.5% registrado en junio.

Sin embargo, algunos gastos importantes para las familias todavía mantienen presión sobre el presupuesto mensual. Según analistas citados por medios como La Opinión y CNBC, la cifra de 0.1% ya era un pronóstico esperado.

Para los hogares estadounidenses, incluido el sector latino, este dato representa una señal mixta: algunos productos han comenzado a estabilizarse, pero servicios esenciales como vivienda, atención médica y ciertos alimentos todavía representan una carga importante.

La inflación en EE. UU. alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años al ubicarse en 4.2% anual, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la energía tras la guerra con Irán.

¿Qué revela el nuevo reporte del CPI sobre la inflación en EE. UU.?

Uno de los indicadores más observados por economistas es la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía porque suelen presentar mayores cambios. En julio, este indicador aumentó 0.2% durante el mes y alcanzó 2.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El principal factor detrás del aumento mensual de la inflación en EE. UU. fue la vivienda. El índice relacionado con este sector subió 0.1% y representó aproximadamente dos tercios del incremento general de los precios durante julio.

Dentro de este grupo, los alquileres y la renta equivalente para propietarios aumentaron 0.3%, mientras que el alojamiento fuera del hogar registró una disminución de 2.8%.

Los alimentos también tuvieron un aumento moderado de 0.1% mensual. Sin embargo, algunos productos básicos registraron reducciones. Las carnes, aves, pescado y huevos bajaron 0.7%, mientras que la carne de cerdo disminuyó 1.5%.

También cayó el precio de la lechuga, con una reducción de 16.4%, y los productos lácteos bajaron 0.1%.

En términos anuales, los alimentos acumulan un incremento de 3.0%. Comer dentro del hogar subió 2.7%, mientras que hacerlo fuera de casa aumentó 3.4%, una diferencia que continúa afectando a muchas familias que dependen de restaurantes o servicios de comida.

¿Qué significa para el bolsillo de las familias?

Aunque la inflación en EE. UU. se ha moderado levemente, el nuevo reporte del CPI confirma que el costo de vida sigue siendo más elevado que hace un año. Para los consumidores, esto significa que el dinero continúa perdiendo parte de su capacidad de compra, especialmente en gastos fijos como vivienda, seguros, servicios médicos y educación.

La energía ofreció una de las pocas señales positivas para los hogares. Sus precios bajaron 1.5% en julio, impulsados principalmente por la reducción de la gasolina, que cayó 2.9% durante el mes. Sin embargo, este combustible todavía cuesta 24.6% más que hace un año.

Otros servicios continuaron aumentando. Las tarifas aéreas subieron 2.2% en julio y acumulan un crecimiento anual de 25.5%. La atención médica aumentó 0.4%, las comunicaciones 0.6%, la educación 0.5% y la recreación 0.2%.

La inflación puede tener un impacto importante en las familias latinas porque muchos hogares destinan una mayor parte de sus ingresos a gastos esenciales como vivienda, alimentos, transporte y cuidado infantil.

Cuando los precios suben, las familias con presupuestos más ajustados suelen sentir primero el aumento en productos básicos y servicios necesarios para la vida diaria. Aunque la reducción de algunos precios puede representar un alivio, el costo acumulado de los últimos años todavía afecta la economía familiar.

¿Y las tasas de interés?

Esto es clave para la Reserva Federal (FED), institución encargada de definir la política monetaria del país.

Cuando la inflación permanece elevada, la FED suele mantener las tasas de interés altas para intentar reducir la demanda y controlar el aumento de precios. En cambio, una inflación que continúa moderándose puede abrir la puerta a futuros recortes de tasas.

Joe Brusuelas, economista jefe de RSM LLC, una destacada firma de auditoría, impuestos y consultoría en Estados Unidos, comentó a CNBC que los datos del CPI son “un alivio” el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien apenas asumió el cargo en mayo.

Según el expertos, los funcionarios de la Reserva Federal ahora tienen la ventaja de analizar los datos de inflación de julio y agosto antes de volver a reunirse.

El nuevo reporte del CPI ofrece una señal favorable al mostrar una desaceleración, pero todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de inflación que la Reserva Federal considera compatibles con una economía estable.

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