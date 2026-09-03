Shamarri Tache Brooks, de rapero a estafador en Estados Unidos: por qué fue condenado a seis años de cárcel

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El rapero modificaba el titular de cheques robados. Foto: J.J. Gouin / Shutterstock

Shamarri Tache Brooks, de 34 años y conocido en el mundo del rap como Juney Knotzz, pasará los próximos seis años de su vida en una prisión federal de Estados Unidos. La razón: participó en un esquema de fraude bancario con miles de cheques robados del correo y vendía tutoriales para cometer estafas.

A través de un comunicado, la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia confirmó la condena y añadió que, luego de cumplirla, el residente de Stone Mountain tendrá que cumplir con otros cinco años de libertad condicional supervisada.

El pasado 7 de mayo, Shamarri Tache Brooks se declaró culpable de fraude bancario y robo de identidad agravado. El informe judicial señala que “su extenso historial delictivo incluye condenas por narcotráfico, posesión de armas, obstrucción a la justicia y agresión”.

Desde la plataforma de Spotify, filtrando el nombre Juney Knotzz, aparecen más de 40 temas y colaboraciones musicales del rapero. Sin embargo, en lugar de continuar haciendo música, se involucró en actividades delictivas que ahora la tendrán al menos 11 años bajo la lupa policial.

¿Cómo operaba Shamarri Tache Brook en sus estafas?

Según reseña Fox 5 Atlanta, su caso fue investigado por varias agencias federales, entre ellas el FBI, el Servicio Secreto, la Oficina del Inspector General de la FDIC y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos.

Además de participar personalmente en el esquema de fraudes, los fiscales sostuvieron que convirtió los métodos utilizados en una especie de negocio y llegó a comercializar tutoriales a otros interesados en cometer estafas o delitos financieros.

Las estafas comenzaron al menos en enero de 2022 y continuó hasta noviembre de 2025. Durante ese periodo, Shamarri Tache Brooks utilizó sus redes sociales para encontrar personas que estuvieran dispuestas a prestar sus cuentas bancarias para recibir depósitos relacionados con los cheques robados.

Brooks y sus asociados obtenían cheques que habían sido sustraídos del correo. Seguidamente, los documentos eran modificados (robo de identidad) para que pareciera que los titulares de las cuentas participantes eran los destinatarios legítimos.

Con los cheques alterados, Brooks acudía posteriormente a cajeros automáticos de distintos puntos del área metropolitana de Atlanta para realizar los depósitos. En ocasiones utilizaba una máscara tipo pasamontañas que llevaba el mensaje “No Free Sauce”, vinculada con la identidad que utilizaba para promocionarse.

Aunque robaron cheques con un valor nominal combinado de 6.5 millones de dólares, las autoridades recuperaron muchos de estos cheques en la casa de Brooks, y no hay pruebas de que Brooks haya logrado negociar el resto.

“Afortunadamente, su ineptitud estuvo a la altura de su audacia: sus intentos de cobrar los cheques fracasaron, evitando así que sus víctimas sufrieran pérdidas”, dijo el fiscal federal Theodore S. Hertzberg.

¿Qué era el “Sauce Book”?

Una de las partes más llamativas del caso, expuesta en el comunicado que informa la condena de Shamarri Tache Brooks, fue la venta de material destinado a explicar cómo cometer diferentes modalidades de fraude financiero.

Según el Departamento de Justicia, el rapero comercializaba una colección de tutoriales bajo el nombre “Sauce Book” o “SB”. Este material supuestamente explicaba diferentes métodos para realizar fraudes, incluido el esquema basado en cheques.

Además, los fiscales indicaron que Brooks vendía imágenes de cheques robados, a los que denominaba “slips”

“Aunque pretendía enseñar a sus seguidores cómo cometer fraude, la verdadera lección aquí es que el crimen no compensa. Te atraparemos y irás a prisión, incluso si tu plan fracasa”, expresó el fiscal federal.

Por su parte, Rob Donovan, de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. en Atlanta, señaló: “La descarada conducta criminal del acusado perturbó la vida de innumerables víctimas y, al compartir sus técnicas de fraude a cambio de dinero en las redes sociales, creó aún más víctimas”.

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