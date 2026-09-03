El “Efecto Tren”: el fenómeno detrás de las inundaciones que dejó Edouard en Texas

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Foto generada con Gemini

La depresión tropical Edouard dejó alrededor de 1,4 billones de galones de lluvia sobre el este de Texas, una cantidad extraordinaria de agua que agravó las inundaciones. El llamado “efecto tren”, que ocurre cuando bandas de lluvia siguen una trayectoria similar y descargan sobre las mismas zonas durante horas, fue clave en la acumulación de precipitaciones.

En algunos sectores del este de Texas cayeron más de 20 pulgadas de lluvia durante el paso de Edouard. La cantidad de agua superó la capacidad de absorción del suelo en varias áreas y convirtió el exceso de precipitación en escorrentías e inundaciones repentinas.

Eastern Texas collected about 1.4 Trillion gallons of rainfall from Tropical Storm Edouard. Louisiana got some, too.



While the heavy rain can come down too much, and run off, all the plants and critters will appreciate it!



Otherwise, heat dome! pic.twitter.com/vHaAb7DBPu — Ryan Maue (@RyanWeather) September 3, 2026

¿Qué provocó que Edouard dejara tanta lluvia?

Edouard llegó a la costa entre Texas y Luisiana como tormenta tropical, pero sus vientos no fueron el principal problema. El sistema avanzó lentamente sobre tierra y mantuvo una gran cantidad de humedad proveniente del Golfo de México.

Aunque Edouard perdió fuerza y se convirtió en depresión tropical, todavía tenía capacidad para producir lluvias intensas. Las condiciones atmosféricas permitieron que varias bandas de precipitación se mantuvieran activas alrededor del sistema.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que los efectos remanentes de Edouard podían alcanzar cantidades importantes de lluvias en sectores del este de Texas y el suroeste de Luisiana hasta el jueves.

¿Cómo funciona el “efecto tren”?

El nombre describe una situación que puede resultar especialmente peligrosa durante una tormenta. Una banda de lluvia pasa sobre una zona y descarga agua. Poco después, otra banda sigue una trayectoria parecida y vuelve a pasar por el mismo lugar.

El proceso puede repetirse durante horas. La comparación con un tren ayuda a visualizarlo. Cada banda funciona como un vagón que pasa por las mismas vías. En lugar de recibir una sola descarga de lluvia y después tener un periodo de recuperación, una comunidad puede recibir varias rondas consecutivas.

Con Edouard, algunas de esas bandas se desplazaron sobre sectores del este de Texas mientras nuevas áreas de precipitación se formaban alrededor de la circulación del sistema.

El resultado fue una acumulación mucho mayor de agua en periodos relativamente cortos.

¿Cuánta lluvia recibió el este de Texas?

Los registros muestran la magnitud del episodio. Algunas zonas del este de Texas recibieron más de 20 pulgadas de lluvia, mientras otras acumularon entre 10 y 18 pulgadas.

En sectores de Hardin County, el Servicio Nacional de Meteorología registró acumulaciones excepcionales durante el episodio. Una estación cerca de Saratoga alcanzó 17,75 pulgadas hasta el miércoles al mediodía, según datos citados por el Washington Post.

La intensidad también fue notable. En una hora se registraron casi seis pulgadas de lluvia en esa zona, una cantidad suficiente para sobrepasar rápidamente la capacidad de drenaje y absorción del terreno.

Una estimación del volumen total sitúa la cantidad de agua que cayó sobre el este de Texas en alrededor de 1,4 billones de galones. Esta cifra corresponde a una estimación para un área amplia y no significa que esa cantidad haya caído sobre un solo punto.

¿Por qué el “efecto tren” puede provocar inundaciones repentinas?

El problema comienza cuando la lluvia cae más rápido de lo que el suelo puede absorber.

Después de varias horas de precipitaciones intensas, el terreno queda saturado. El agua que ya no puede infiltrarse comienza a desplazarse por calles, carreteras, canales y zonas bajas.

Si nuevas bandas de lluvia siguen llegando, el volumen de agua aumenta con rapidez.

Eso puede convertir una carretera en una corriente de agua en cuestión de minutos. También puede hacer que pequeños arroyos y cauces aumenten su nivel rápidamente.

En el este de Texas, las autoridades emitieron alertas por inundaciones repentinas y reportaron carreteras afectadas, personas atrapadas y rescates asociados con las condiciones provocadas por las fuertes lluvias.

¿Por qué Edouard siguió produciendo lluvia después de debilitarse?

La pérdida de fuerza de una tormenta tropical no significa que desaparezca de inmediato su capacidad para producir precipitaciones.

Edouard se convirtió en depresión tropical después de avanzar sobre tierra, pero su circulación continuó transportando humedad desde el Golfo de México.

Esa humedad alimentó nuevas bandas de tormentas. Por eso, aunque los vientos disminuyeron, el riesgo asociado con el agua permaneció.

Este comportamiento también explica por qué la categoría de un sistema tropical no siempre refleja su principal amenaza. Una tormenta con vientos relativamente débiles puede producir inundaciones graves si avanza lentamente y concentra grandes cantidades de lluvia sobre una misma región.

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