Reforma millonaria en las escuelas públicas de Nueva York: así cambiará el sistema de compras

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Foto: Envato

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el canciller de las escuelas públicas, Kamar Samuels, anunciaron una reforma del sistema de compras escolares y contrataciones de NYC Public Schools (NYCPS) que busca modernizar, reducir la burocracia y generar más de 100 millones de dólares en ahorros para la ciudad durante este año fiscal y el próximo.

La reforma busca reducir los retrasos en las compras

La administración sostiene que el actual sistema de compras de NYCPS ha acumulado procesos burocráticos que dificultan que las escuelas obtengan a tiempo los bienes y servicios que necesitan.

Las nuevas medidas incluyen la eliminación de contratos innecesarios, nuevas licitaciones cuando resulte conveniente y un mayor seguimiento de los contratos que permanecen activos. La ciudad también establecerá plazos más claros para que las escuelas y los proveedores conozcan cuánto puede tomar cada etapa del proceso.

El objetivo es que las escuelas tengan mayor previsibilidad al momento de solicitar productos o servicios y que los proveedores puedan planificar sus actividades con información más clara sobre los procesos de contratación.

NYCPS reemplazará un sistema tecnológico obsoleto

Uno de los cambios principales será la actualización del software utilizado para administrar los contratos. De acuerdo con la administración, esta tecnología no ha recibido una actualización significativa en más de 20 años.

La modernización tecnológica estará acompañada por una capacitación más amplia para los empleados de NYCPS que tienen autorización para comprar bienes o contratar servicios.

La ciudad busca que todos estos trabajadores reciban una formación uniforme sobre las reglas y procedimientos de compras. La medida pretende reducir errores, dudas y retrasos durante las distintas etapas de una contratación.

Cómo espera la ciudad ahorrar más de 100 millones de dólares

El ahorro previsto provendrá de varias acciones dentro del sistema de compras. NYCPS revisará sus contratos para identificar aquellos que ya no sean necesarios, volverá a licitar determinados servicios cuando exista una oportunidad de obtener mejores condiciones y reforzará el seguimiento de los contratos vigentes.

La administración también pretende mejorar la supervisión de las compras para evitar gastos innecesarios y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente.

El anuncio se suma a otras medidas de ahorro impulsadas por la administración de Mamdani. En marzo, NYCPS ya había anunciado que terminaría contratos con bajo nivel de utilización y establecería límites de gasto en determinadas áreas, con un ahorro estimado de 30,3 millones de dólares en el año fiscal 2027.

Los cambios comenzarán a aplicarse de forma gradual

Parte de las reformas ya está en marcha y otras se implementarán durante los próximos meses. Entre las primeras medidas están la capacitación del personal, la revisión de contratos y el fortalecimiento de la supervisión.

La ciudad también establecerá plazos más previsibles para los procesos de contratación y mejores canales de comunicación con los proveedores. La intención es reducir las dudas sobre los requisitos y evitar que los trámites queden detenidos por problemas administrativos.

Para Mamdani y Samuels, la reforma busca que el sistema de compras deje de representar una carga administrativa para las escuelas y permita que los recursos lleguen con mayor rapidez a las aulas.

NYCPS es el sistema escolar público más grande de Estados Unidos. La administración sostiene que modernizar su estructura de compras permitirá utilizar mejor los fondos públicos y dar a las escuelas mayor capacidad para obtener los recursos que necesitan para sus estudiantes.

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