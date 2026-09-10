No hay cancelación oficial del TPS para El Salvador: qué dijo el DHS

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Salvadoreños no perderán su permiso de trabajo ni serán deportados. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegó al 9 de septiembre de 2026 sin publicar en el Registro Federal ninguna decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, el permiso que blinda de la deportación y autoriza a trabajar legalmente a cerca de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos.

Esa fecha marcaba el vencimiento de la extensión más reciente del programa, pero el gobierno no emitió ni una prórroga ni una cancelación formal, y la falta de un anuncio dejó a esa comunidad sin una respuesta clara sobre qué sigue.

El TPS El Salvador es una de las asignaciones más antiguas que existen, pues nació en 2001, después de dos terremotos que devastaron buena parte del país. La última vez que se renovó fue el 17 de enero de 2025, cuando el DHS lo extendió 18 meses más, hasta el 9 de septiembre de 2026, en beneficio de entonces unos 232,000 salvadoreños, según consta en el Registro Federal.

Desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca ese mismo enero de 2025, su gobierno ha buscado terminar el TPS de la mayoría de los países que lo tienen. El de El Salvador quedó como uno de los pocos casos sin resolver, en un punto intermedio entre la protección y la cancelación que la propia ley de inmigración contempla para estos casos.

¿Qué dijo el DHS?

Un vocero de DHS le explicó a CNN el 9 de septiembre: “Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, las personas salvadoreñas presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”.

En la práctica, eso significa que nadie perdió el permiso de trabajo ni quedó expuesto a una deportación por el simple hecho de que se cumplió la fecha límite, porque la protección sigue activa mientras no haya un aviso oficial distinto.

Lo anterior no significa que la administración haya cambiado de postura sobre el fondo del asunto. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, también le dijo a CNN que el TPS “significa temporal” y que El Salvador “es un país mucho más seguro de lo que ha sido nunca”, la misma lógica que el gobierno ha usado para terminar el TPS de otros países cuando considera que las condiciones que justificaron la protección ya mejoraron.

NEW: Resolving only some of the confusion surrounding the status of TPS for 170,000 Salvadorans who have been here living and working here legally since 2001, @USCIS posts the following message.



This reprieve of unknown length is far from the orderly process mandated by law. pic.twitter.com/I37vfZ2xN3 — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) September 9, 2026

¿Por qué no hay una cancelación ni una extensión formal?

La ley que regula el TPS obliga al DHS a decidir, al menos 60 días antes de que venza una designación, si la extiende o la cancela, y a publicarlo en el Registro Federal.

Cuando el gobierno no cumple ese plazo, la ley no deja el estatus sin protección: la designación se extiende automáticamente por ley, por un mínimo de seis meses, hasta que el DHS publique una decisión, según explica el American Immigration Council. Ese mecanismo legal es, en la práctica, lo que sostiene ahora mismo la protección de los salvadoreños con TPS.

Por separado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) —la agencia que administra el TPS dentro del DHS— ya había adelantado, en un aviso del 3 de septiembre, que los permisos de trabajo vencidos de personas salvadoreñas con TPS quedaban extendidos hasta esa misma fecha, solo para efectos del papeleo que los empleadores llenan para verificar quién puede trabajar legalmente en el país.

Esa medida resolvía un trámite administrativo de corto plazo, no la pregunta de fondo sobre si el programa sigue o termina.

Cronología del TPS salvadoreño

Repasar las fechas ayuda a entender cómo se llegó a este punto, tanto del programa salvadoreño como de la ofensiva más amplia del gobierno de Trump contra el TPS:

2001: Estados Unidos otorga el TPS a El Salvador después de dos terremotos que sacudieron el país en enero y febrero de ese año.

Estados Unidos otorga el TPS a El Salvador después de dos terremotos que sacudieron el país en enero y febrero de ese año. 17 de enero de 2025: el DHS extiende la designación 18 meses más, hasta el 9 de septiembre de 2026, en beneficio de unos 232,000 salvadoreños.

el DHS extiende la designación 18 meses más, hasta el 9 de septiembre de 2026, en beneficio de unos 232,000 salvadoreños. Desde enero de 2025: ya con Trump en la Casa Blanca, el gobierno da por terminado —o en proceso de terminar— el TPS de 13 países, entre ellos Venezuela, Haití y Honduras, dejando sin esa protección (o a punto de perderla) a más de un millón de personas, de acuerdo con el Pew Research Center.

ya con Trump en la Casa Blanca, el gobierno da por terminado —o en proceso de terminar— el TPS de 13 países, entre ellos Venezuela, Haití y Honduras, dejando sin esa protección (o a punto de perderla) a más de un millón de personas, de acuerdo con el Pew Research Center. 9 de septiembre de 2026: vence la extensión de El Salvador sin que el DHS publique una prórroga ni una cancelación.

¿Quiénes más siguen esperando una decisión?

El Salvador no es el único país que quedó sin una definición. Hasta el 9 de septiembre, solo otras tres designaciones de TPS seguían activas, y las tres vencen antes de que termine 2026, según el Pew Research Center:

Ucrania: unos 101,200 beneficiarios.

unos 101,200 beneficiarios. Sudán: unos 1,800 beneficiarios.

unos 1,800 beneficiarios. Líbano: 140 beneficiarios.

Entre los cuatro países —El Salvador incluido— quedan protegidas poco más de 273,000 personas, una fracción de los cerca de 1.3 millones de beneficiarios de TPS que había cuando Trump regresó al poder.

Qué significa esto para los beneficiarios

Mientras el DHS no publique una decisión, las personas salvadoreñas con TPS no necesitan hacer ningún trámite adicional para seguir protegidas: conservan el permiso de trabajo, la protección contra la deportación y el número de Seguro Social que ya tenían activo.

Conviene, de cualquier forma, guardar copia de los documentos del TPS y del permiso de trabajo, y estar atento a cualquier aviso que el DHS publique en el Registro Federal, porque ahí se conocerá primero cualquier cambio real en el programa.

La espera, sin embargo, no resulta tranquila para quienes dependen de este permiso desde hace casi 25 años. Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos de Washington D.C. (CARECEN), lo resumió así ante CNN: “Ahora mismo, es la calma antes de la tormenta”. El silencio oficial del 9 de septiembre aplazó la incertidumbre sobre el programa, no la resolvió.

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