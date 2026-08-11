Taylor Farms retira 20 productos por posible contaminación con salmonela

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Jalapeños fueron retirados del mercado por salmonela. Créditos: Shutterstock

Luego de que Taylor Farms retirara del mercado la lechuga vinculada con la ciclosporiasis —una infección parasitaria que causa diarrea severa cuyo origen ha sido difícil de rastrear para los investigadores—, la empresa estadounidense productora y distribuidora de frutas y verduras frescas ahora se encuentra retirando alrededor de 20 alimentos relacionados con una posible contaminación por salmonela. Entre los insumos que la compañía ha comenzado a sacar de los anaqueles destacan varios lotes de jalapeños frescos, según informó la propia empresa mediante un comunicado emitido este 9 de agosto.

¿Cuáles son los mercados donde Taylor Farms está retirando sus productos?

La retirada masiva de estos alimentos procesados y frescos afecta a importantes cadenas de supermercados e hipermercados a nivel nacional. Entre los principales distribuidores que comercializan los lotes sujetos a este retiro se encuentran:

Target

Walmart

Whole Foods

Trader Joe’s

Kroger

Hannaford

Stop and Shop

La retirada del mercado está directamente relacionada con lotes de jalapeños frescos suministrados por la comercializadora Coast Citrus Distributors. De acuerdo con las investigaciones preliminares, un productor ubicado en Sinaloa, México, que abastece a Coast Citrus, fue identificado como la posible fuente del brote infeccioso.

La compañía detalló en el comunicado que, tras recibir la “notificación de que Coast Citrus Distributors está retirando voluntariamente jalapeños frescos debido a una posible contaminación por salmonela”, Taylor Farms decidió retirar de inmediato todos los productos que contienen jalapeños sujetos a este retiro preventivo.

¿Qué productos fueron retirados del mercado?

Vendido en Hannaford: jalapeños picados (3.75 oz)

Vendido en Hannaford: burrito de arroz y frijoles de 354 g (12.5 oz)

Vendido en Kroger: sándwich de rosbif picante

Vendido en Kroger: dip picante de queso Jarlsberg (283 g)

Vendido en Kroger: dip de queso pimiento picante (283 g)

Vendido en Stop and Shop y Hannaford: salsa pico de gallo (7 oz)

Vendido en Target: salsa para tacos (20 oz)

Vendido en Target: mango pico de gallo

Vendido en Target: guacamole picante (368 g)

Vendido en Target: pico de gallo (16 oz)

Vendido en Target: guacamole auténtico de 368 ml

Vendido en Trader Joe’s: camarones para ensalada estilo fiesta (315 g)

Vendido en Walmart:pico de gallo picante (283 g)

Vendido en Walmart: pico de gallo suave (283 g)

Vendido en Whole Foods: salsa fresca mediana

Vendido en Whole Foods: pico de gallo suave (283 g)

Vendido en Whole Foods: pico de gallo picante (283 g)

Vendido en Whole Foods: salsa verde suave (340 g)

Vendido en Whole Foods: salsa roja mediana (340 g)

Vendido en Whole Foods: salsa suave de piña y mango (283 g)

¿Qué hacer si tiene uno de estos productos en su alacena?

La empresa informó que si usted llegó a comprar alguno de estos productos listados, debe desecharlo de forma inmediata y evitar por completo su consumo. Para gestionar la devolución de su dinero, puede comunicarse directamente con el servicio de atención al cliente de Taylor Farms llamando al número telefónico 855-455-0098.

¿Qué es la salmonela y cuáles son los síntomas de la infección?

Según información de la Clínica Mayo, “la infección por salmonela (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana común que afecta el tubo intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se expulsa mediante las heces (materia fecal)”.

La vía de contagio más habitual entre la población se produce mediante la ingesta de agua o alimentos previamente contaminados durante las fases de cultivo, cosecha, manipulación o empaque.

Síntomas principales

Diarrea

Fiebre

Calambres abdominales (dolores estomacales agudos)

El antecedente reciente: La crisis de la lechuga por ciclosporiasis

Cabe recordar que, el pasado 17 de julio, Taylor Farms emitió la retirada inmediata de varios lotes de lechuga iceberg luego de que fueran relacionados con un brote de ciclosporiasis en medio de una investigación epidemiológica.

Este incidente generó numerosos casos reportados de “diarrea explosiva”, vinculando inicialmente el origen de las infecciones con la lechuga cosechada por Taylor Farms de México que se distribuyó, en parte, a través de establecimientos de la cadena Taco Bell en cinco estados del país.

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