La carta de la SSA que puede disminuir tu cheque mensual y cómo defenderte

GENERANDO AUDIO...

Carta de la Administración del Seguro Social. Foto: Envato.

Hay cartas que uno puede dejar para después. La que llega de la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos anunciando un sobrepago no debería ser una de ellas. Si la agencia dice que recibiste más dinero del que te correspondía, puede reclamarte ese monto y comenzar a recuperarlo de tus beneficios. Pero recibir el aviso no significa que tengas que aceptar automáticamente la deuda.

¿Qué es un aviso de sobrepago del Seguro Social?

Un aviso de sobrepago es una comunicación oficial de la SSA que informa que la agencia considera que te pagó más beneficios de los que debías recibir.

La carta debe explicar por qué ocurrió el sobrepago, cuánto dinero reclama la SSA, cómo puedes devolverlo y cuáles son tus derechos para apelar o solicitar una exención. La propia agencia recomienda leer estos avisos cuidadosamente.

Y aquí está el primer consejo que considero fundamental: no guardes la carta en un cajón pensando que podrás resolverla después. Las fechas importan.

¿Por qué la SSA puede decir que recibiste un sobrepago?

Un sobrepago puede aparecer por distintas razones. No siempre significa que el beneficiario haya cometido un fraude o haya intentado recibir dinero de manera indebida.

La SSA señala que estos problemas pueden surgir cuando la información de una persona está incompleta, desactualizada o fue reportada incorrectamente.

Entre las situaciones que pueden generar un sobrepago están:

Cambios en los ingresos que no fueron reportados

Un cambio en el estado civil

Modificaciones en la situación de vivienda

Cambios en la capacidad para trabajar

Recursos económicos que superan los límites establecidos para SSI

Beneficios que continuaron durante una apelación que finalmente se perdió

Información que el beneficiario comunicó a la SSA pero que la agencia no incorporó oportunamente a sus registros

Esto último merece atención. Una persona puede haber hecho lo correcto y aun así recibir una carta de sobrepago porque la información no quedó registrada a tiempo.

Por eso, guardar comprobantes no es burocracia inútil. Puede convertirse en tu mejor defensa.

¿Qué debes hacer si recibes una carta de sobrepago de la SSA?

Primero, revisa tres datos: la razón del sobrepago, la cantidad que reclama la agencia y la fecha del aviso.

Después determina si realmente estás de acuerdo.

La SSA contempla diferentes caminos según la situación:

Si crees que el sobrepago no ocurrió o que la cantidad es incorrecta: puedes presentar una Solicitud de Reconsideración, formulario SSA-561.

Si aceptas que hubo un sobrepago, pero consideras que no fue tu culpa y devolverlo sería injusto o te provocaría dificultades económicas: puedes solicitar una exención o waiver mediante el formulario correspondiente.

Si aceptas la deuda pero no puedes pagarla como pretende la agencia: puedes solicitar un acuerdo de pago o pedir que reduzcan la cantidad que descuentan de tu beneficio.

Son opciones distintas. Confundirlas puede complicar innecesariamente el caso.

¿Cuánto tiempo tienes para apelar un sobrepago del Seguro Social?

Aquí es donde conviene poner una alarma.

La publicación oficial de la SSA establece que tienes 60 días desde que recibiste el aviso original de sobrepago para presentar una apelación. La agencia presume que recibiste la carta cinco días después de la fecha que aparece en ella, salvo que puedas demostrar que la recibiste más tarde.

La apelación debe presentarse por escrito y explicar por qué consideras que no hubo sobrepago o por qué la cantidad reclamada es incorrecta.

No esperes hasta el último día.

La SSA advierte que necesitarás una razón válida si presentas la apelación después del plazo establecido.

¿Puedes pedir que la SSA perdone el sobrepago?

Sí. Esta posibilidad se conoce como exención de recuperación del sobrepago.

Pero no basta con decir que no puedes pagar.

La SSA indica que, para obtener una exención, debes demostrar que el sobrepago no fue culpa tuya y que cobrarlo podría provocarte dificultades económicas o resultar injusto por alguna otra razón.

Es una diferencia importante.

Una persona que reconoce que recibió dinero de más pero considera que la agencia fue responsable del error puede estar en una posición distinta a alguien que deliberadamente ocultó información.

La solicitud se realiza mediante el formulario SSA-632, aunque existen procedimientos simplificados para determinados sobrepagos de mil dólares o menos cuando la persona sostiene que no tuvo la culpa.

¿Qué pasa si la SSA empieza a descontar dinero de tu cheque?

Si aceptas el sobrepago y no estableces otra alternativa, la SSA puede recuperar la deuda directamente de tus beneficios.

La publicación oficial de la agencia señala que, cuando se trata de beneficios del Seguro Social, generalmente puede retener 10% del beneficio mensual o 10 dólares, lo que sea mayor.

En el caso de SSI, la recuperación normalmente equivale al 10% de la tasa máxima del beneficio federal mensual.

Para alguien que vive con un presupuesto muy ajustado, ese descuento puede sentirse mucho más grande de lo que parece sobre el papel.

Por eso existe la posibilidad de solicitar que la agencia tome una cantidad menor cuando no puedes afrontar el descuento establecido. El monto no puede ser inferior a 10 dólares según las reglas descritas por la SSA.

¿Qué ocurre si ya no recibes beneficios del Seguro Social?

La deuda no desaparece simplemente porque dejaste de recibir tu cheque.

La SSA señala que puede utilizar diferentes mecanismos para recuperar un sobrepago. Entre ellos están retener ciertos reembolsos de impuestos federales o recuperar dinero de salarios si la persona está trabajando.

La agencia también puede recuperar determinados sobrepagos de futuros beneficios de Seguro Social o SSI.

Por eso conviene resolver el problema aunque actualmente no estés cobrando beneficios.

¿Qué pasa con un sobrepago de SSI?

Las reglas pueden ser particularmente importantes para quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

En estos casos, los ingresos y recursos de la persona pueden afectar la cantidad que tiene derecho a recibir. Un aumento de ingresos, determinados bienes o recursos que superen los límites aplicables pueden provocar un cambio en el beneficio.

La guía de servicios legales de Connecticut advierte, por ejemplo, que una persona que recibe SSI debe informar sus ingresos y determinados recursos. También señala que las reglas para SSI y SSDI no son idénticas, por lo que no conviene asumir que el procedimiento de un programa sirve automáticamente para el otro.

Para quienes reciben SSI, llevar un registro de talones de pago, cuentas bancarias, cambios de domicilio y comunicaciones enviadas a la SSA puede ser especialmente importante.

¿Cómo puedes demostrar que informaste un cambio al Seguro Social?

Aquí aparece una de las recomendaciones más prácticas.

Si notificas un cambio importante a la SSA, conserva una prueba de que lo hiciste.

Los servicios legales recomiendan mantener copias de documentos como:

Talones de pago

Comprobantes de otros ingresos

Cartas enviadas al Seguro Social

Evidencia de cambios de domicilio

Documentos relacionados con recursos económicos

Recibos o comprobantes de envío

Comunicaciones recibidas de la SSA

Si informas algo por escrito, conserva una copia fechada. Si utilizas correo certificado, guarda el comprobante y el acuse de recibo.

Parece exagerado hasta que llega una carta diciendo que la SSA nunca recibió determinada información.

Entonces deja de parecer exagerado.

¿Puedes presentar una apelación y una exención al mismo tiempo?

Sí, y este detalle puede ser especialmente útil.

Los materiales de asistencia legal sobre SSI explican que una persona puede presentar una Solicitud de Reconsideración y una solicitud de exención.

La reconsideración sirve para cuestionar la existencia del sobrepago o su cantidad.

La exención plantea una situación diferente: aceptas que existe un sobrepago, pero sostienes que no fue tu culpa y que exigir el reembolso sería injusto o te causaría dificultades económicas.

Si vas a utilizar ambas vías, presta especial atención al plazo de la reconsideración: la SSA establece 60 días para apelar.

¿Qué debes recordar si recibes esta carta de la SSA?

Un aviso de sobrepago no es una carta para ignorar ni tampoco una sentencia que debas aceptar sin revisar.

Primero verifica los números. Después revisa los hechos. Finalmente, decide cuál de las opciones disponibles corresponde a tu situación.

Y guarda todo.

Si consideras que la SSA se equivocó, puedes cuestionar la decisión. Si realmente hubo un sobrepago pero no fue responsabilidad tuya y devolverlo te pondría en una situación difícil, puedes pedir una exención. Si la deuda es correcta pero el descuento resulta demasiado pesado, puedes explorar un plan de pago o una reducción de la recuperación mensual.

La SSA ofrece asistencia en español a través del 1-800-772-1213. La agencia también indica que proporciona servicios de interpretación gratuitos cuando son necesarios.

Para muchos beneficiarios, una carta así puede provocar miedo antes incluso de entender lo que significa. Lo importante es no dejar que ese miedo decida por ti. Lee, comprueba y actúa dentro del plazo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.