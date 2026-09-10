Seguro Social 2027: cónyuges podrían recibir más de 1.000 dólares al mes

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Foto: Envato

Los cónyuges que reciben beneficios del Seguro Social podrían superar los 1.000 dólares al mes en 2027 si se confirma una proyección de aumento de 3,6 % en el Ajuste por Costo de Vida (COLA), informó el New York Post.

The Senior Citizens League calcula que el COLA del próximo año sería superior al 2,8 % aplicado en 2026. Con ese incremento, el beneficio promedio para cónyuges pasaría de unos 986 dólares a aproximadamente 1.080 dólares mensuales.

La proyección todavía puede cambiar. La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el porcentaje definitivo el 14 de octubre de 2026, después de incorporar los datos de inflación de julio, agosto y septiembre.

¿Por qué podrían aumentar los beneficios para los cónyuges?

El COLA se aplica al beneficio mensual que recibe cada persona. Por eso, el incremento dependerá de la cantidad que corresponda a cada beneficiario.

Por ejemplo, un pago de 600 dólares al mes aumentaría unos 22 dólares con un COLA de 3,6 %, hasta llegar a unos 622 dólares.

Para una persona que recibe mil 500 dólares, el incremento sería de unos 54 dólares y el nuevo pago rondaría los mil 554 dólares.

En el caso de los trabajadores jubilados, The Senior Citizens League proyecta que el beneficio promedio pasaría de unos 2 mil 86 dólares a 2 mil 161 dólares, un aumento cercano a 75 dólares.

¿Cómo se calcula el beneficio para un cónyuge?

El beneficio conyugal se basa en el historial laboral del esposo o la esposa que reúne los requisitos para recibir el Seguro Social.

Un cónyuge puede recibir hasta 50 % del beneficio correspondiente al trabajador a su edad plena de jubilación. Para alcanzar ese porcentaje máximo, debe solicitar el beneficio a su propia edad plena de jubilación.

Si lo reclama antes, el pago se reduce de manera permanente. El monto también puede variar según las circunstancias de cada persona.

Cerca de 2 millones de personas reciben beneficios conyugales en Estados Unidos, de acuerdo con el reporte citado por el New York Post.

Algunas personas también tienen derecho a un beneficio basado en su propio historial laboral. Si el pago como cónyuge resulta mayor, las reglas del Seguro Social permiten que reciban el monto correspondiente al beneficio conyugal.

¿Quién puede recibir un beneficio como cónyuge?

Una persona puede solicitar este beneficio a partir de los 62 años si su esposo o esposa recibe beneficios de jubilación o cumple los requisitos para recibirlos.

La edad en que se solicita es importante. Quienes esperan hasta su edad plena de jubilación pueden acceder al porcentaje máximo establecido para el beneficio conyugal, mientras que una solicitud anticipada puede reducir la cantidad mensual.

También existen reglas especiales para personas que tienen a su cargo un hijo que cumple determinadas condiciones establecidas por la Administración del Seguro Social.

Los divorciados también pueden reunir los requisitos. En general, el matrimonio debió durar al menos 10 años y la persona debe cumplir otras condiciones del programa.

¿Cuándo se sabrá cuánto aumentará el Seguro Social?

El 14 de octubre será la fecha clave para conocer el COLA oficial de 2027.

La cifra dependerá de los datos de inflación que todavía faltan por incorporarse al cálculo. Por ello, el 3,6 % actual es solamente una estimación y no garantiza que ese sea el porcentaje final.

Una vez anunciado el ajuste, los beneficiarios recibirán en diciembre una notificación con su nuevo monto mensual. El pago actualizado comenzará a aplicarse a partir de enero de 2027.

Las personas que tengan una cuenta de my Social Security también podrán consultar su información en línea. La notificación incluirá las deducciones correspondientes, como las primas de Medicare, para mostrar el monto que recibirán finalmente.

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