Eliana Moreno y George Marciniw: quiénes eran la periodista y el piloto que murieron al caer helicóptero de NBC en Los Ángeles

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Fotos: AFP / Reuters

Eliana Moreno y George Marciniw murieron la noche del martes 15 de septiembre cuando el helicóptero de noticias en el que viajaban se estrelló en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, California. Moreno era reportera y fotoperiodista, mientras que Marciniw era el piloto de la aeronave, identificada como NewsChopper 4, que operaba para NBC4 y Telemundo 52.

El accidente ocurrió mientras la tripulación cubría desde el aire otro hecho vial registrado previamente en la zona. La aeronave se desplomó cerca de las 19:00 horas y provocó un incendio; además de las dos personas que iban a bordo, una persona que se encontraba en tierra murió y otras dos fueron trasladadas a un hospital.

The crew of the KNBC/Telemundo helicopter that went down in Los Angeles.



– George Marciniw (pilot w/ over 14,000 flight hours)

– Eliana Moreno (reporter)



Officials have confirmed that both occupants of the helicopter did not survive. RIP ✝️ pic.twitter.com/0IBbRSNNVJ — Scott M (@EODWX5) September 16, 2026

¿Quién era Eliana Moreno, periodista de NBC4?

Eliana Moreno era una reportera y fotoperiodista especializada en cobertura aérea. Su trabajo podía verse tanto en NBC4 Los Ángeles como en Telemundo 52, donde durante años realizó reportes desde el helicóptero de noticias.

La información publicada por NBC Los Ángeles señala que Moreno y Marciniw trabajaban frecuentemente juntos, particularmente durante las coberturas nocturnas, y que desde 2023 habían acumulado cientos de horas de vuelo como equipo.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.



The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

Moreno participó desde el aire en coberturas de incendios, persecuciones policiales y otros acontecimientos de última hora ocurridos en el sur de California. NBC4 destacó que los televidentes llegaron a identificarla como parte habitual de las transmisiones de NewsChopper 4.

De acuerdo con información difundida por NBC Los Ángeles, Moreno se incorporó al equipo de Angel City Air después de graduarse de Chapman University en 2010. Su trayectoria estuvo vinculada durante años con la cobertura aérea de noticias en el área de Los Ángeles.

George Marciniw, el piloto que acompañaba a Moreno

George Marciniw era el piloto del helicóptero y también trabajaba para Angel City Air, compañía operadora de NewsChopper 4.

NBC Los Ángeles refiere que Marciniw y Moreno comenzaron a volar juntos en 2023 y que, desde entonces, realizaron cientos de horas de cobertura aérea. Entre los acontecimientos que cubrieron estuvieron los incendios que afectaron al sur de California y distintos operativos policiales.

Remembering our colleagues, Eliana and George. https://t.co/X4I3k7NK9P — NBC Los Angeles (@NBCLA) September 16, 2026

El medio también recogió el testimonio de otro piloto de helicóptero, Esteban Jiménez, quien conocía a Marciniw desde hacía años y expresó su pesar tras enterarse del accidente.

¿Qué pasó con el helicóptero de NBC4 en Los Ángeles?

De acuerdo con Reuters, el helicóptero cubría un accidente fatal protagonizado previamente por un autobús y otro vehículo en Chatsworth cuando se produjo el accidente de la aeronave.

La cadena NBC confirmó durante una transmisión en vivo que había perdido contacto con su tripulación y posteriormente informó que se trataba de NewsChopper 4. Reuters reportó que la aeronave estaba afiliada a NBC4 y Telemundo 52 y que era operada por Angel City Air.

An NBC Los Angeles helicopter covering a deadly bus collision nearby crashed into a parking lot on Tuesday. Video shows black smoke billowing from the site of the crash in Chatsworth.



Three people died and one person was taken to a hospital. https://t.co/7981iUUCVp pic.twitter.com/XuU4s7XVhT — CBS News (@CBSNews) September 16, 2026

La AFP informó que decenas de bomberos acudieron al sitio y que tres personas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras otra fue trasladada a un hospital. Las imágenes del lugar mostraron restos del helicóptero entre las llamas.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la causa del desplome. La investigación corresponde a las autoridades aeronáuticas estadounidenses.

Un helicóptero utilizado para las coberturas de NBC4 y Telemundo 52

NewsChopper 4 era utilizado para las coberturas aéreas de NBC4 y Telemundo 52 en Los Ángeles. NBC Los Ángeles confirmó que la aeronave era propiedad y estaba operada por Angel City Air.

El accidente ocurrió en una zona que ya concentraba a policías, bomberos y equipos de televisión debido al choque que había ocurrido horas antes. Reuters y AFP reportaron que varios medios habían desplegado recursos para cubrir ese primer accidente cuando ocurrió el desplome del helicóptero.

BREAKING: NBC Los Angeles has announced the death of their reporter Eliana Moreno and pilot George Marciniw.



Both were among three dead in the KNBC helicopter crash Tuesday evening. pic.twitter.com/rNSHp8twbQ — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

La tercera persona que murió no viajaba en el helicóptero: falleció en tierra. Su identidad no había sido difundida en las primeras horas posteriores al accidente.

La investigación sobre lo ocurrido continúa.

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