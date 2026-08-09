Licencia de conducir en California: cuánto tiempo tienen los conductores para repetir el examen y no perder su licencia

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Licencia de conducir en California. Foto: Envato.

Abrir una carta del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) y descubrir que debes volver a presentar el examen teórico puede resultar desconcertante. Para más de 11 mil conductores, esa notificación ya es una realidad.

Lo importante es no dejarla en un cajón: el tiempo para actuar es limitado y no cumplir con el proceso puede significar perder el derecho a conducir legalmente en el estado.

¿Cuánto tiempo tienen los conductores para repetir el examen y no perder su licencia de conducir en California?

La respuesta del DMV de California es clara. Los conductores que recibieron la notificación disponen de 30 días a partir de la fecha en que reciben la carta para programar una cita, repetir y aprobar el examen teórico.

Hay un detalle que muchos podrían pasar por alto: no se aceptan personas sin cita previa para este procedimiento. De acuerdo con la información publicada por el organismo, el trámite únicamente puede realizarse con una cita agendada.

Además, el día del examen será indispensable presentar la carta original enviada por el DMV, ya que ese documento identifica a quienes forman parte del grupo convocado para una nueva evaluación.

¿Por qué el DMV de California está pidiendo repetir el examen de manejo?

La medida no surgió por una modificación a las leyes de tránsito ni por un cambio en los requisitos para obtener la licencia.

Según explicó el DMV, durante una revisión interna detectó irregularidades en exámenes teóricos realizados entre julio de 2025 y abril de 2026. Las anomalías aparecieron tanto en evaluaciones presenciales como en pruebas realizadas de forma virtual. En las cartas enviadas a los conductores, el organismo indicó “anomalías” e “incumplimiento de los criterios de evaluación establecidos por el Código de Vehículos de California”, sin dar detalles a cada afectado sobre su caso particular.

Esa falta de precisión generó confusión y especulación. Muchos conductores pensaron que los errores podían deberse a una falla técnica interna del DMV o al uso de inteligencia artificial por parte de la dependencia. Sin embargo, el DMV emitió una declaración de seguimiento que descartó de manera explícita ambas hipótesis.

“Estas irregularidades están relacionadas con quienes toman el examen y no son resultado de un problema técnico interno del DMV ni de la intervención de inteligencia artificial”, señaló un portavoz del organismo. En otras palabras, la dependencia sostiene que el origen del problema está en los examinados y no en su sistema, y apunta a posibles intentos de hacer trampa mediante diversos métodos para aprobar la prueba.

El DMV también aclaró que recibir la carta no significa una determinación final de que hubo trampa en ese caso específico. Aun así, la postura oficial es clara: varios casos ya fueron remitidos a las fiscalías de distrito de sus respectivos condados para una posible acción penal, y la dependencia dijo que continuará monitoreando los resultados de los exámenes de manera interna.

¿Qué pasa si no repites el examen del DMV dentro del plazo?

Ignorar la notificación puede salir caro.

El DMV de California advierte que quienes no aprueben el examen dentro de los 30 días establecidos podrían enfrentar varias consecuencias:

Suspensión o cancelación de la licencia de conducir

licencia de conducir Prohibición para manejar legalmente en California

Multas e infracciones si continúan conduciendo con una licencia inválida

si continúan conduciendo con una licencia inválida Posible inmovilización del vehículo , dependiendo de las circunstancias de la infracción

, dependiendo de las circunstancias de la infracción Aumento en el costo del seguro de automóvil y antecedentes de tránsito que pueden afectar futuros trámites

No se trata únicamente de repetir una prueba escrita. También está en juego la posibilidad de seguir utilizando el automóvil para trabajar, llevar a los hijos a la escuela o cumplir con actividades cotidianas.

¿Qué deben hacer los conductores que recibieron la carta del DMV?

Si formas parte del grupo notificado, lo más recomendable es actuar cuanto antes.

Estos son los pasos básicos:

Programar una cita dentro de los 30 días

Llevar la carta original del DMV el día del examen

Presentarse a la evaluación teórica en la fecha asignada

Aprobar la prueba para conservar vigente la licencia de conducir

Esperar hasta el último momento puede complicar la disponibilidad de citas, especialmente en oficinas con alta demanda.

Lo que más llama la atención de este caso es que miles de personas deberán demostrar nuevamente sus conocimientos sin que el DMV haya explicado exactamente qué originó las irregularidades detectadas.

Mientras esa información sigue sin aclararse, la prioridad para quienes recibieron la notificación es mucho más práctica: cumplir con el nuevo examen dentro del plazo de 30 días para evitar la suspensión de su licencia de conducir en California y seguir manejando sin contratiempos.

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