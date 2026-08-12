Cómo puede inscribirse para ser voluntario y ayudar a Colombia desde Estados Unidos tras el terremoto

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Foto generada con Gemini

El terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia el 10 de agosto de 2026 activó operaciones de ayuda humanitaria dentro y fuera del país. Mientras los equipos especializados trabajan en las zonas afectadas, organizaciones con presencia en Estados Unidos también han comenzado a recibir apoyo de voluntarios para tareas relacionadas con la preparación y clasificación de ayuda.

Una de las opciones disponibles se encuentra en Doral, Florida, donde Global Empowerment Mission (GEM) mantiene su sede y está coordinando parte de la respuesta internacional.

¿Cómo puede inscribirse como voluntario de GEM desde Estados Unidos?

GEM permite registrarse como voluntario mediante la plataforma POINT, donde las personas pueden crear un perfil y consultar las oportunidades disponibles.

El procedimiento es:

Ingresar a la página de voluntariado de GEM Crear un perfil en la plataforma POINT Completar los datos solicitados Revisar las oportunidades de voluntariado disponibles Registrarse en las actividades que correspondan a su ubicación y disponibilidad Esperar la confirmación y las instrucciones de la organización antes de acudir

GEM explica que las necesidades de voluntarios cambian según cada emergencia. Entre las actividades que pueden realizarse en su sede de Doral están la clasificación de donaciones y el armado de kits de necesidades familiares e higiene.

The City of Doral, in partnership with @GEMmissions, is supporting earthquake relief efforts for families in Colombia. ❤️🇨🇴



📍 Donations: 1850 NW 84th Ave #100, Doral, FL

🙌 Volunteer opportunities available

💲 Donate: https://t.co/b5fvs55jN3



Together, we can make a difference. pic.twitter.com/a4JKaHSa8Q — City of Doral (@Cityofdoral) August 11, 2026

¿Dónde pueden trabajar los voluntarios de GEM?

La sede de GEM en Doral está ubicada en 1850 NW 84th Ave., Suite 100, Doral, FL 33126.

La organización señala que el voluntariado comunitario se concentra en apoyar las operaciones desde Estados Unidos. Esto significa que una persona que quiera colaborar no necesariamente tiene que viajar a Colombia para aportar a la respuesta.

En el caso de esta emergencia, GEM informó que sus equipos latinoamericanos, de su sede central y de respuesta de emergencia ya se encuentran trabajando con socios locales en Colombia. Desde el 12 de agosto, la organización comenzó distribuciones diarias de suministros en las regiones afectadas.

¿Qué donativos está recibiendo GEM para ayudar a Colombia?

Entre las necesidades prioritarias se encuentran carpas y lonas nuevas, sacos de dormir, mantas, productos de higiene personal y botiquines de primeros auxilios.

Además, GEM ha señalado que las donaciones económicas permiten adquirir directamente en Colombia algunos productos necesarios, lo que puede reducir los costos logísticos y acelerar su llegada a las comunidades afectadas.

Para conocer las necesidades que la organización mantiene vigentes y realizar una contribución, se recomienda consultar directamente la página oficial de la misión de GEM para Colombia.

¿Qué pasó en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto?

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia la mañana del 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia de gran escala.

Para el 12 de agosto, el balance reportaba 240 personas fallecidas, más de mil 300 heridas y alrededor de dos mil desaparecidas, mientras los equipos de rescate continuaban trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y sus efectos se extendieron a distintas zonas del occidente del país.

Entre las ciudades afectadas se encuentran Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde se han reportado daños en edificaciones y personas atrapadas. Las autoridades y los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y atención mientras continúa la evaluación de los daños.

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